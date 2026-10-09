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Temná budoucnost sdruženářů. Do dvou let náš sport zanikne, řekl šampion a zmínil důvody

Bývalý šampion Eric Frenzel nevidí budoucnost sdruženářů růžově
Bývalý šampion Eric Frenzel nevidí budoucnost sdruženářů růžověZdroj: Profimedia.cz
iSport.cz, ČTK
Zimní sporty
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  • Mezinárodní olympijský výbor rozhodl o vyřazení severské kombinace z programu zimních olympijských her od roku 2030.

  • Bývalý šampion Eric Frenzel varuje, že tradiční disciplína bez olympijské příslušnosti do dvou let zcela zanikne.

  • Mezi aktivními reprezentanty se před startem nové sezony Světového poháru šíří silný pocit beznaděje a nejistoty.

 

Tohle proroctví se sdruženářům nebude poslouchat snadno. Bývalý elitní německý reprezentant Eric Frenzel se obává, že severská kombinace po vyřazení z programu olympijských her nemá budoucnost. Sedmatřicetiletý trojnásobný olympijský šampion, jenž po skončení závodní kariéry působí jako trenér německé reprezentace, předpovídá, že disciplína do dvou let zanikne.

„Nejpozději do dvou let už žádná severská kombinace nebude. I od kolegů z jiných zemí slýchám, že nevědí, jak by to mohlo dál pokračovat,“ řekl sedminásobný mistr světa Frenzel v rozhovoru pro týdeník Zeit.

Mezi sportovci panuje negativní nálada

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) v červenci rozhodl o vyřazení severské kombinace z programu her počínaje rokem 2030. Sdruženáři přitom byli jejich součástí od premiéry ZOH v roce 1924 v Chamonix.

Situace před startem nové sezony Světového poháru hluboce znepokojuje i samotné závodníky. „Mezi námi sportovci panuje negativní nálada,“ konstatoval Vinzenz Geiger, podle něhož se v poli sdruženářů šíří „pocit beznaděje“.

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