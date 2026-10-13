Boj o přežití severské kombinace. Český šéf: Žádná hitparáda, ale nepodléháme skepsi
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Sportovní ředitel české severské kombinace Tomáš Slavík věří v záchranu tradiční disciplíny navzdory vyřazení z olympijských her v roce 2030.
Klíčovým mezníkem pro budoucnost celého sportu bude finální verdikt Mezinárodního olympijského výboru na konci roku 2027 ohledně zařazení na ZOH 2034.
Do nadcházejícího rozhodnutí zůstávají finatní rozpočty i kalendář Světového poháru stabilní, přičemž sportu pomáhá dynamický rozvoj ženské kategorie.
Legrace to není, podle sportovního ředitele české severské kombinace Tomáše Slavíka ale má jeho sport ještě naději. V reakci na mrazivá slova německého šampiona Erica Frenzela o blízkém zániku tradiční disciplíny vysvětluje, že boj za záchranu pokračuje. Klíčové bude rozhodnutí MOV o účasti sportu na ZOH 2034.
Zatímco Ester Ledecká se Zuzanou Maděrovou se olympijské kose vyhnuly, staroslavná severská kombinace byla z Her 2030 ve Francouzských Alpách vyřazena. Sport však ještě není na lafetě. Slavík, trojnásobný olympionik a sedmý z MS 2011 na Holemnollenu, přibližuje další postup.
Frenzelovy názory měly velký ohlas, je situace opravdu tak špatná?
„Co bylo v článku s ním citované, vycházelo z toho, že nás ke konci roku 2027 čeká rozhodnutí ohledně programu Her 2034. Aktuálně nejsme součástí olympijských disciplín. Francouzi měli pro rok 2030 tendence vytáhnout si nás jako dodatkový sport. Ale když se to rozhodovalo, tak jsme byli součástí olympiády, takže si nás vytáhnout nemohli. Už do toho nešlo zasáhnout.“
2030 téměř bez šance
Co se děje teď?
„Podnikají se kroky ze všech stran, především ve větších kombiňáckých zemích jako Německo, Rakousko, Norsko. Probíhají jednání. Je minimální pravděpodobnost, že by se zvrátilo rozhodnutí o roku 2030. Jede strategie vrátit kombinaci pro Hry 2034 v Americe.“
Frenzel má zřejmě strach, co by bylo, kdyby se to nepodařilo…
„Neviděl jsem celý článek, ale v hnutí rezonuje, že pokud nebude disciplína zařazená do programu olympiády 2034, situace bude složitá. Je na to vázané financování v České republice i v jiných zemích. Ze všech asociací, orgánů, které financují sport, bude poskytnuta pomocná ruka do roku 2027/2028. Pak bude záležet na rozhodnutí MOV. Nikdy to nebude znamenat konec severské kombinace jako sportu. Ale z hlediska profesionálního sportu, jak ho známe, bude dopad zásadní.“
Jaké důsledky už mělo vyřazení z příštích Her?
„To rozhodnutí přišlo v polovině roku a veškeré plánování, finanční budget plánovaný před přípravou na letošní sezonu, platí. Celý Světový pohár je pořadatelsky zajištěný. Letos máme nejvíc závodů Světového poháru v historii, jak pro mužskou, tak ženskou kategorii. Máme potvrzené mistrovství světa v rámci klasických disciplín až do roku 2031, kdy bude šampionát v Oberstdorfu.“
Otazník u příštího roku
Co bude dál?
„Minimálně do příštího roku žádná země dopady vyřazení nepocítí. Reprezentační družstva jsou zajištěná. Ve všech zemích je rozpočet na úrovni, na co je v dané zemi disciplína zvyklá. U příštího roku otazníček bude. Do rozhodnutí MOV ke konci roku 27 podpora nějakým způsobem pojede. Pokud by se zasekla, případný návrat by byl složitější, než když to kontinuálně pojede.“
MOV severské kombinaci vyčítal nízkou televizní sledovanost a neúčast žen na olympiádě. Jak situaci zlepšit?
„Konkrétní výsledky nám nedali, ale disciplíny na zimních olympijských hrách se sledují ve čtrnácti bodech. A ve většině ukazatelů jsme v horizontu minimálně dvou olympiád na konci spektra, ne vždycky poslední a není to propastný rozdíl. Celé čtyři roky před letošní olympiádou v Itálii se pracovalo na základních bodech. Hlavní je rozvoj severské kombinace žen. Bylo kvitováno, že posun byl výrazný. Deklarovalo to i poslední mistrovství světa v Trondheimu, kde bylo na startu osmatřicet holek z šestnácti zemí. Za mě je to už srovnatelná disciplína s průměrnými lyžařskými sporty. Diskutuje se i televizní zásah. Asi nejsme schopní oslovit trh v Jižní Americe, Číně či Austrálii, které se ale nezajímají nejen o severskou kombinaci, ale ani o další klasické lyžařské sporty.“
Co problém s menším počtem států?
„Na mistrovství světa se nějaké země povedlo dostat. Ale v porovnání počtu národů schopných bojovat o medaili se dál nedostaneme. To byl jeden z aspektů rozhodnutí MOV. Kdybychom měli holky, skórovat můžou minimálně další dvě země. Jak Japonky, tak Američanky jsou absolutní špička.“
Možný úbytek peněz
Věříte, že se ženy do programu v příštích letech už plnohodnotně zapojí?
„Stoprocentně. Už teď je konkurence dobrá. Když všechno směřovalo k tomu, aby na olympiádě 2030 mohly holky závodit společně s chlapy, podpora byla kvalitní, rostlo to velkým tempem.“
Hrozí teď postupný úbytek prostředků?
„Určitě se to nedotkne téhle sezony, v horizontu dalších let se s tím budeme muset vypořádat. Kombinace má plný zimní kalendář, což freestylové a snowboardové závody nejsou schopné zajistit. Nikdo je nechce pořádat, protože je to neekonomické. Kombinace toho stále schopná je, pořadatelé jsou. MOV to bohužel úplně nereflektuje.“
V čem vidíte naději?
„Opíráme se o tradici. Je mi jasné, že v téhle době není alfa, omega. Podstatné je postavení v rámci lyžařské rodiny FIS, kde je severská kombinace nedílnou součástí běžeckého lyžování i skoků na lyžích. Ve velkých zemích je severská kombinace pořád pojem. Je braná jako královská disciplína.“
Jaká je situace v národním týmu, kde budou v příští sezoně závodit Jiří Konvalinka či čerstvý juniorský mistr světa Lukáš Doležal?
„Závodníků není mnoho, ale v rámci jednotlivců se nám daří je posouvat z dorosteneckých kategorií. Jsou schopní se měřit se světovou špičkou. Aktuálně máme dva závodníky ve Světovém poháru. Konvalinka každý rok o nějaké procento roste na můstku i v běhu. Lukáš Doležal má potenciál. Jsou to dva závodníci, které se můžou honit a vytáhnout se, aby pravidelně jezdili do patnáctého místa ve Světovém poháru.“
Jaká je ve hnutí nálada?
„Pořád bojovná. Jsme odhodlaní dokázat, že náš sport na olympiádu patří. Většina závodníků byla přesvědčená, že severská kombinace z olympiády nemůže vypadnout. Dostali jsme velký políček, že se i tohle může stát. Dokavaď to nebude uzavřené, máme šanci jako kterýkoli jiný sport. A díky naší historii jsme na tom líp. Není to žádná hitparáda, ale nepropadal bych skepsi. Jde o to se vzedmout a ukázat, že na to závodníci mají. Ale realisticky musíme vidět, že rozhodnutí za dva roky může být pro severskou kombinaci fatální pro podobu, jak ji známe dosud. Kdyby přišlo rozhodnutí, že nebudeme ani na olympiádě 2034, nastanou změny.“