Norské koryto rozděluje českou reprezentaci. Fernstädtová ale hlásí útok na cenné kovy
Letní dril je u konce, ledová koryta znovu volají. Česká skupina v bobech a skeletonu míří do náročné poolympijské sezony. Zatímco Anna Fernstädtová reálně pomýšlí na stupně vítězů, tým se musí vyrovnat s následky zranění a připravit se na světový šampionát v nevyzpytatelném Lillehammeru, jenž českou kabinu rozděluje na dva tábory.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Ledový kolotoč se znovu roztáčí. Česká reprezentace bobistů a skeletonistů vstupuje do ročníku 2026/2027 a první ostré testy ji čekají už 27. listopadu v německém Altenbergu.
Strašák jménem Lillehammer
Největším želízkem v ohni je skeletonistka Anna Fernstädtová, která má letos co dokazovat. V loňském Světovém poháru skončila na bedně dvakrát a z olympiády si odnesla desátou příčku. „Po hrách je všechno volnější, opadne největší tlak. Před nimi je trénink intenzivnější, ale podobné tempo by člověk nedal čtyři roky za sebou,“ vysvětlila.
„Troufám si říct, že letos by si Anička mohla sáhnout na medaili. Po olympiádě startovní pole prořídne,“ věří šéftrenér národního výběru Dominik Dvořák.
Další nadějí je monobobistka Patrícia Tajcnárová, jejíž forma by však po operaci kotníku měla gradovat až ve druhé polovině sezony. Sestavu doplňuje posádka čtyřbobu v čele s pilotem Jáchymem Procházkou.
Nálada v týmu je sice dobrá, kabinu však rozděluje únorové mistrovství světa v Lillehammeru. Čtyřbob i Fernstädtová si norskou dráhu vyzkoušeli minulý týden a nadšením zrovna neoplývají. „Úplně mi nesedí, ale teď jsem se s ní trochu zkámošila. Výsledky v Norsku ovšem nikdy nebyly tak dobré jako například v Lake Placid,“ shrnula skeletonistka.
Trať plná záhad
Souhlasí s ní i Procházka: „Nedávno jsme trať testovali a je zkrátka divoká. Sama o sobě je jednoduchá, ale příprava a údržba ledu silně pokulhávají. I po krásně sjeté jízdě vás nepříjemně bolí krční páteř.“
Na druhé straně stojí nadšená Tajcnárová: „Je to moje srdcovka. Jela jsem zde první závod a mívám tu nejlepší výsledky.“ Mistrovství připadá na druhou polovinu závodního kalendáře, do níž plánuje jít s vysokým nasazením.
Šéftrenér sám neví, co by mohlo Norsko přinést. „Moc se na ní nejezdí, takže nikdo netuší, co očekávat. Jde o relativně dlouhou trať, ale hodně tu záleží i na startu. To bývá specifikum spíše krátkých drah, proto jde o velmi zajímavou kombinaci.“ Ať už ale norský led přinese cokoliv, prvořadým cílem české výpravy teď zůstává úspěšný vstup do sezony v Altenbergu.