Seno, Vánoce a kovář. Jak se v Praze organizuje parkurová galashow

Nevěříte? Od 1. do 9. prosince se v Praze bude konat mistrovství světa florbalistů a finále se hraje v neděli právě v O 2 areně. Už čtyři dny poté se bude závodit v sedle parkurových koní o nevídanou dotaci bezmála 12 milionů eur. A až 16. prosince premiéře tohoto nového formátu, který Praha uspořádá i za rok, odzvoní konec, budou mít organizátoři opět jen pár dnů k tomu, aby halu vrátili do původního stavu. Damborská společně s předsedou organizačního výboru Janem Andrlíkem plánují nejmenší detaily.

Byla jste u pořádání řady elitních závodů, Světových pohárů i mistrovství Evropy juniorů a mladých jezdců, ale tohle...

„Tohle je vážně někde jinde. Global Champions League má standardy nastavené velmi vysoko, ale PlayOffs jsou ještě výš, je to nadstavba a musí být o něco lepší. Tlak je velký, musíte být nejlepší, ale není to jen o sportu, ale i o show, o doprovodném programu, o zábavě. Je to velká odpovědnost, protože je to dost možná letos největší sportovní akce v České republice.“

Uměla jste si na začátku představit, co bude v organizaci potřeba všechno obsáhnout?

„Věděla jsem, do čeho jdu, ale úplnou představu jsem neměla, protože něco jiného je organizovat závody v areálu, který je jim přizpůsobený a kam se maximálně přivezou mobilní stáje, překážky, vybavení. Pak přijedou koně a závodíte. Do O 2 areny se ale musí navézt úplně všechno a do toho se přidávají technická omezení. Hala je ve městě, prostoru kolem je málo, čas je strašně krátký, protože před námi se koná mistrovství světa ve florbale.

Které končí v neděli, že?

„Ano, a my už ve čtvrtek závodíme! Na nás bude expresně rychle změnit uspořádání haly, protože florbalové hřiště je menší než naše kolbiště, musí se přikrýt led, položit speciální folie a na to nasypat vrstva písku s textilními vlákny. Na koordinaci je to opravdu náročné, protože máme de facto dva dny na celou přípravu. Naštěstí aspoň parkoviště, kde bude stát opracoviště neboli tréninkový prostor pro koně, dostaneme k dispozici týden dopředu a aspoň to můžeme postavit relativně v klidu. Všechno se dá zvládnout, jen to musíte mít pečlivě naplánované. Třeba kamiony s pískem se nemůžou nikde zdržet v zácpě, taková varianta zkrátka neexistuje.“

Ale pak vám všechno to hezky naplánované může zničit počasí.

„Bude prosinec a může pršet, sněžit, může být plus patnáct nebo naopak mínus patnáct. My ale musíme být připravení na všechny varianty, takže stáje i stany musejí být vyhřívané. Na kolbišti bude kolem 20 stupňů, ve stájích může být méně maximálně o deset stupňů.“

O kolik koní se při PlayOffs budete muset postarat?

„Budou jich tu dvě stovky: 120 pro tu nejvyšší, pětihvězdičkovou soutěž, 60 pro dvouhvězdu, kterou jsme zařadili, aby i domácí a regionální jezdci dostali šanci zaskákat si v O 2 areně, a zbytek koní bude pro showprogram.“

Jaké limity přinášejí závody v Praze?

„O 2 arena je super a zasunutím sedaček vytvoříme relativně velké kolbiště, 40 x 65 metrů, což je na halu velmi slušné. V okolí kolbiště už jsme trochu omezeni prostorem, ale myslím, že set-up je připraven způsobem, že odpovídá vysokým standardům akce. Poměrně zásadním úskalím je ale třeba jediná příjezdová cesta k hale. To je logistický oříšek, jelikož tamtudy musíme všechno navézt, zásobovat, vyvézt.“

I písek do kolbiště?

„Kamiony přivezou hotovou směs povrchu, na které se skáče Světový pohár v Lipsku, odkud taky pojedou. To je nejbližší místo, kde je dostupný povrch odpovídající pětihvězdičkovým závodům, které jsou vrcholem pražské akce.“

V čem je tak speciální?

„Je to směs písku s vlákny, která ho drží pohromadě. Směs se v tloušťce 17 centimetrů nasype na gumové podložky, zarovnává laserem a pak se musí kompletně prolít vodou. Protože když na povrch kůň došlápne, ten musí pružit, ale nesmí se propadnout. Můžete vidět maximálně otisk podkovy, ne díru. A teď si představte, když 80 koní v soutěži odskakuje v jednom místě. Soutěže se navíc jezdí na čas, takže jim to nesmí nikde uklouznout, jinak hrozí pád, zranění šlach, svalů. Povrch je opravdu věda a my na této úrovni nemáme prostor na chyby!“

Jezdíte okukovat a učit se na jiné závody?

„Zkušeností není nikdy dost. Spoustu věcí sice víme sami, ale pořád se člověk učí a sbírá inspiraci. Ode dne, kdy jsme se dozvěděli, že Praha získá pořadatelství PlayOffs, jsme objeli, co šlo, abychom viděli, kde mají dobře udělané opracoviště, kde je kvalitní ustájení, jak řeší zázemí pro kamiony. Nakonec proč vymýšlet něco, co už někde funguje. Ale třeba naopak my uděláme něco, co se pak od nás budou učit ostatní.“

Překážky taky budou „made in” zahraničí?

„Ano, budou od německého dodavatele, který celoročně spolupracuje s Global Champions. Na designu se podílí i stavitel parkurů Uliano Vezzani, překážky by měly korespondovat s vánočním časem a zároveň chceme prezentovat Prahu a české tradice. Takže jeden dva skoky budou s nějakým typicky pražským motivem, možná Karlův most. Chceme být jiní a taky chceme, aby atmosféra byla nejen o sportu, ale zahrajeme i na emotivní notu.“

A koním se postaráte o „plnou penzi“?

„Podle reglementu mezinárodní federace musíme připravit ustájení a podestýlku a i tady uděláme nadstandard. Zajistíme seno, slámu, piliny, krmné směsi si obvykle závodníci vozí svoje, přesto budeme mít dodavatele krmení, kdyby někdo něco potřeboval. Bude tu taky kovář a třeba i mobilní veterinární klinika, protože koně jsou vrcholoví atleti, kteří když mají podávat výkon, potřebují k tomu maximální servis. A tam, kde ho dostanou, tam se rádi vracejí.“