Jak se na akci těšíte?

„Hrozně moc, bude to velká výzva a super zkušenost pro tak mladého hráče, jako jsem já.“

Účast jste si vybojoval v kvalifikačním turnaji. Jak těžké to bylo?

„Kvalifikace byla opravdu těžká, protože se odehrála den po Českém poháru, takže už od prvních zápasů jsem byl dost unavený a těch momentů, kdy jsem se bál vyřazení bylo mraky. Každý zápas je těžký a vyřazení může přijít kdykoliv.“

Co se ve vás odehrávalo ve chvíli, kdy jste uzavřel poslední hru a věděl, že si zahrajete na PDM?

„V tu chvíli jsem nevěděl, co dělat. Měl jsem obrovskou radost, ale stále jsem tomu moc nevěřil. Jelikož jsem prohrával 2:4, tak jsem si myslel, že už je to ztracené. O to hezčí pocit to pak byl, když jsem dokázal ještě trošku přitlačit a celý zápas otočit na 5:4.“

V Praze se utkáte s Vincentem van der Voortem. Co na tohoto soupeře říkáte?

„Vincent je kvalitní hráč, o tom svědčí i jeho umístění ve světovém žebříčku (36.) a jsem rád, že si mohu zahrát s někým takovým, jako je on.“

Připravujete se na zápas nějak speciálně?

„Poslední tři měsíce házím intenzivněji než dříve, jezdím trénovat třikrát týdně ke známému do místního klubu a občas zajedu ke Karlovi Sedláčkovi na trénink. Minulý víkend jsem se zúčastnil turnaje Czech Open, kde jsem skončil na devátém místě, což pro mě bylo lehké zklamání, ale o to mám větší motivaci na PDM.“

Nemrzí vás, že hned v úvodu nenarazíte na někoho z dvojice Michael van Gerwen, Peter Wright, tedy světovou jedničku, respektive dvojku?

„Nemrzí mě to. Samozřejmě bych si rád zahrál s takovými hráči, jako jsou Gerwen a Wright, ale je mi jedno s kým z těch čtyřech hráčů si zahraju, protože všichni jsou to výborní a zkušení šipkaři.“

V čem jsou podle vás tito hráči výjimeční?

„Výjimeční jsou tím, co už dokázali a tím kde jsou.“

Patříte k největším českým talentům. Co vás k šipkám přivedlo a kolik času a úsilí vás stálo, abyste se dostal na úroveň nejlepších u nás?

„K šipkám jsem se dostal v roce 2009 díky dědovi, který mě vzal do místní restaurace a tam jsem se zúčastnil svého prvního turnaje. Musel jsem strávit hodně moc času tréninkem, ligou a účastí na turnaji, abych se dostal na úroveň, kde jsem teď.“

Po boku Karla Sedláčka jste se letos zúčastnil šipkařského mistrovství světa týmů, kde jste nestačili na jeden z nejlepších týmů světa Anglii…

„Hrát po boku Karla je super, nemohl jsem mít lepšího spoluhráče než je on. Bohužel jsme narazili na Anglii a prohráli jsme 3:5. Ale i tak to byl parádní turnaj a úžasná zkušenost.“

Jsou pro vás podobné zápasy cílem a snem? Kam až byste to chtěl v šipkách dotáhnout?

„Ano, tyto zápasy jsou jedním z mých snů. Posouvá mě to dále a nutí mě to být čím dál lepší. Jednou bych to chtěl dotáhnout na mistra světa, ale to je ještě daleká a hlavně těžká cesta.“