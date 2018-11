Jirkal v Praze vyzve jedničku Gerwena. Velká zkušenost, ví šipkař

Blíží se Prague Darts Masters, jak se na akci před českými fanoušky těšíte?„Těším se samozřejmě moc. Čeká nás vyprodaná hala, spousta českých diváků, a zároveň je to možnost, zahrát si s nejlepšími hráči, kteří kralují turnajům PDC. Já osobně jsem tedy natěšený hodně.“

Čeká vás souboj se světovou jedničkou a fenoménem posledních let Michaelem van Gerwenem. Co od zápasu čekat a s čím do něj půjdete?

„Půjdu do zápasu naplno a s tím, že chci vyhrát, i když se to může zdát jako nereálné, nebo hodně těžké. Určitě budu chtít předvést co nejlepší šipky a cílem je i to, aby se pobavili diváci.“

Co by pro vás znamenalo, když by se vám podařilo Gerwena porazit? Byl by to největší úspěch kariéry?

„Nemyslím si, že by to byl největší úspěch kariéry. Jde přeci jen o jediný zápas, navíc exhibiční. Ale samozřejmě pro mě osobně by to byl obrovský úspěch. Vůbec jen to, zahrát si s takovým hráčem, je pro české hráče, možná pro jakéhokoliv hráče, obrovská zkušenost a i motivace do budoucna.“

V čem je podle vás jeho výjimečnost? Je to jen o tréninku, nebo to člověk musí mít v sobě?

„U něj toho spoustu dělá trénink. Hraje od svých tuším šestnácti let, a to s nejlepšími nizozemskými šipkaři. Mekkou šipek je Anglie, ale Nizozemsko je podle mě hned na druhém místě. Díky tomu, že měl možnost trénovat a hrát s těmi nejlepšími, je takto vysoko. Samozřejmě má i talent, který podpořil obřím množstvím hodin tréninku, ale musí mít i skvěle vyrovnanou hlavu. Ta dělá v šipkách hrozně moc."

Česká reprezentace se s Nizozemskem utkala na MS 2017 (1:5) a Karel Sedláček tehdy říkal, že Holanďané hrají neskutečně rychlé šipky. Připravujete se nějak i na toto, protože Gerwen je rychlou hrou proslulý?

„Abych řekl pravdu, tak mně osobně rychlé tempo soupeřů vyhovuje. Ani ne tak proto, že bych sám hrál nějak rychle, ale tím, že když hraje protivník rychle, tak si sám mohu určit své tempo a nemusím se přizpůsobovat někomu pomalejšímu. Já osobně nehraji tak rychle jako například Gerwen, ale rád hraji v rychlém rytmu a spíše jsem za rychlé soupeře rád, protože si mohu udržet své tempo a nemusím se soustředit na to, že někdo hraje pomalu.“

Změnil jste před Prague Darts Masters nějak své tréninky?

„Neřekl bych. Probíhá u mě příprava, jako před každým velkým turnajem. To znamená každodenní tréninky, turnaje, liga. Nic extra. Spíš si myslím, že je to poctivější a dávám tomu opravdu každý den nějaký prostor, abych věděl, že jsem nic nepodcenil. Takže průměrně nyní trénuji dvě hodiny denně.“

Na webu PDM jste prozradil, že nic speciálního pro fanoušky nechystáte, ale že byste chtěl ukázat devítišipkové zavření. Platí to stále, nebo přeci jen nějaká vychytávka pro fanoušky přijde?

„Určitě to platí. (smích) Řekl jsem to trochu s nadsázkou, ale stát se může cokoliv. Myslím si, že tam ve mně bude obrovský adrenalin, navíc i podpora diváků třeba pomůže k tomu, že by se to mohlo povést. Samozřejmě to nemůžu slíbit, ale spíš okolnosti by mi mohly dopomoct. Kdyby se to povedlo, bylo by to super."

Letos jste dosáhl obrovského úspěchu, když jste se v Budapešti dostal do finále WDF Europe Cupu, a to vůbec jako první Čech v historii. Může vám pomoci proti Gerwenovi i tento úspěch?

„Pomoc to určitě může. Zvedlo mi to hodně sebevědomí. Získal jsem i větší klid, protože si člověk řekne, když jsem to dokázal tam, proč bych to nedokázal předvést i tady.“

Jak náročná cesta k stříbru v Budapešti byla?

„Jednalo se o turnaj, kde byli čtyři nejlepší hráči z 38 států. I když to nebyli profesionálové, tak šlo o top hráče Evropy. Cesta turnajem nebyla jednoduchá. Potkal jsem hráče z Turecka, Švýcarska, Severního Irska, Irska Skotska, prostě opravdovou špičku šipek a spoustu dobrých hráčů jsem tam porazil."

Kam až byste to chtěl po tomto úspěchu v kariéře dotáhnout?

„Díky druhému místu na WDF Europe Cupu jsem si uvědomil, že na to herně mám a kvalita u mě je. Po letech hraní a tréninku by to už chtělo jít zase o krůček dál. Do příštího roku bych chtěl zkusit objezdit nějaké turnaje PDC, zkusit získat ProTour Card a objezdit nějaké kvalifikace na PDC Europe Tournaments. Chtěl bych zkusit vybojovat nějaké plusové body pro Českou republiku i pro sebe."