Ondo změří síly s hvězdou s čírem. Vždy chci vyhrát, říká český šipkař

Jak se na akci před českými fanoušky těšíte?

„Těším se určitě moc.“

Připravoval jste se na akci nějak speciálně?

„Nejsme profesionálové, takže musím chodit normálně i do práce, ale každý den zhruba hodinu a půl trénuju.“

Jakou si připravíte kravatu?

(usměje se) „To neprozradím. Nechám si to jako překvapení.“

Ve čtvrtfinále vás čeká duel s Peterem Wrightem, jak se na to těšíte?

„Těším se hrozně moc. Je to TOP hráč světové úrovně. Takže jen doufám, že to budou krásné šipky a fanoušci si to užijí.“

Bude to pro vás největší zápas v kariéře?

„Zatím ano, určitě. Před nejvíce diváky a určitě i v nejlepší atmosféře.“

Vaše manželka si duel s extravagantním Skotem přála. Co na to říkala?

„Samozřejmě byla překvapená, ale spokojená a velice šťastná. Strašně mi přála, abych si s ním zahrál. Takže jsem rád i kvůli ní.“

S čím do zápasu půjdete? Budete chtít vyhrát? S vaší soutěživou povahou předpokládám, že snad i ano.

„Do každého zápasu nastupuju, že chci vyhrát, v koutku to tam bude. Samozřejmě chci podat co nejlepší výkon a neudělat ostudu.“

Zajímá vás, jaké číro si na turnaj nechá udělat?

„Óóó, to bude zajímavé… Určitě to bude nějaké originální, možná bude mít na boku i českou vlajku. To tedy jen odhaduju, vůbec jsem to nezjišťoval. Ono se to snad ani zjistit nedá, dělá to spíše spontánně. Necháme se překvapit.“

Nebude vás to znervózňovat?

„Určitě ne. Budu se snažit soustředit jenom na sebe, dostat se do svého tempa a hrát svojí hru. Uvidíme, jestli mě polapí diváci, nebo ne.“

Dá se na takovou hvězdu vůbec vymyslet nějaká taktika?

„Být soustředěnej, hrát dobrou hru, a když se dostanu k doublu, tak se ho snažit co nejdřív zavřít, protože do dalších kol mě už určitě nepustí.“

Šipkařský sen? Mistrovství světa!

Vaším oblíbencem je Raymond van Barneveld. Proč zrovna on?

„Líbí se mi jeho styl. Byl to jeden z prvních šipkařů, kterého jsem viděl v televizi. Jeho klidové podání při hře je něco parádního, to nemá jen tak někdo. Jeho vytříbený styl za ty roky už je neskutečnej, takže i proto a taky, že sváděl souboje s Philem Taylorem. Moc hráčů s ním takových zápasů jako on neodehrálo.“

Nedávno oznámil, že plánuje na konci roku 2020 ukončit kariéru. Jak jste na to reagoval, mrzelo vás to?

„Nevím, jestli přímo mrzelo. Samozřejmě bych chtěl, aby hrál ještě dál, ale věk člověk nezastaví. Už když loni skončil Phil Taylor, tak jsem čekal, že skončí už letos po mistrovství světa.“

Vám se přezdívá Máchal. Jak to vzniklo?

(směje se) „Když jsme chodili do našeho pubu hrát šipky, tak mi tak prostě začali říkat. Jednou mi na lístek místo Michal napsali Machal a od té doby jsem byl Máchal.“ (usměje se)

Prestiž šipek jako sportu se rok od roku zvedá, základna fanoušků se rozšiřuje i v Česku. Čím to podle vás je?

„Šipky se zvedají celosvětově. Hlavně je to čím dál více v televizi, hraje se čím dál více major turnajů. A když TV Nova začala vysílat šipky, tak to vždycky bývá tak, že ten sport stoupne. Je to strašně lákavej sport pro širokou veřejnost. Hrát šipky, samozřejmě ne na vrcholové úrovni, může každý.“

Máte nějaký šipkařský sen?

„Dostat se na mistrovství světa.“