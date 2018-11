Sporťákovo KO: nejsmutnější Řepka, Prospal ty vole a rap pro Berbra

Nový díl nového pořadu Sporťákovo KO je tady. „Nenabízím přehled toho nejdůležitějšího z minulého týdne. Tohle je přehled toho, co zaujalo mě,“ říká redaktor Adam Nenadál. Co to bylo tentokrát? Závadný rap ve FORTUNA:LIZE, pozoruhodná tiskovka Václava Prospala, ale i fotografie futsalisty Tomáše Řepky.