Šipkařská elita bavila Prahu! Nabitá hala sledovala triumf van Gerwena

Atmosféra při šipkařských turnajích bývá jedinečná, nezapomenutelná. Nejinak tomu bylo i v pátek v Praze. Více jak dva a půl tisíce lidí se vtěsnalo do pražské haly Královka, která praskala ve švech. Pivo teklo proudem, hudba hrála, vše tak, jak má na správné šipkařské show být!

„Atmosféra byla úplně fantastická. Všichni čeští fanoušci fandili z plných hrdel. Nezapomenutelný zážitek,“ uvedl Karel Sedláček, elitní český šipkař, který se už za dva týdny chystá na mistrovství světa do londýnského Alexandra Palace. V Praze se mu ale v prvním čtvrtfinálovém zápase příliš nedařilo a vypadl s Waynem Mardlem, bývalým hráčem a aktuálně komentátorem stanice SkySports.

Své pocity z atmosféry přidal i Pavel Jirkal, další český účastník akce, který ve čtvrtfinále podlehl Michaelu van Gerwenovi. „Přál bych to zažít každému, aby si to zkusil. Je neuvěřitelné, když tisíc lidí křičí vaše jméno a žene vás dopředu. Je to naprosto fantastický, ať už z pozice hráče nebo i fanouška, ti si to taky hrozně užívají,“ dodal.

V příletové hale čekalo na světovou šipkařskou jedničku Michaela van Gerwena několik fanoušků, s nimiž se ochotně vyfotil a rozdal jim autogramy







Organizátorům v čele s Pavlem Kordou se do Prahy opět podařilo přilákat několik velkých jmen. Nechyběl fenomén posledních let Michael van Gerwen, jeho krajan Vincent van der Voort, aktuálně třetí hráč světa Peter Wright, ani legendární Wayne Mardle. „Michael je skvělý ambasador šipek a velký tahák pro diváky, Peter je jednoznačně nejoblíbenější hráč v Česku, Vincent je velmi dobrý parťák s Michaelem. A Wayne? To je můj nejoblíbenější hráč, ten má u mě vždycky dveře otevřené,“ usmál se Korda.

Celý večer začal setkáním hráčů a dalších celebrit organizace PDC s VIP hosty, po kterém následovala autogramiáda. Světové hvězdy i čeští hráči rozdávali úsměvy a ochotně se podepisovali. „Tentokrát nebylo tak složité dostat sem takové hráče, minule to bylo horší. Teď to bylo velice jednoduché jednání, navrhnul jsem termín a po pěti minutách bylo hotovo,“ zmínil Korda.

I když se jednalo o exhibici, zahraniční hvězdy neponechaly nic náhodě. Žádný z českých hráčů se neprokousal do semifinále, nikdo neměl k postupu ani příliš blízko. „Bylo to trošku o nervozitě, když jsem viděl, že Michael je opravdu stoprocentně soustředěný, v prvních dvou lezích hodil dvě 180ky. Perfektní výkon od něj. Trošku mě to svázalo,“ přiznal Jirkal po prohraném čtvrtfinále se světovou jedničkou lehkou nervozitu.

„Chci hrát opravdu dobré šipky! Snažit se, a zároveň se bavit, to je velmi důležité,“ hlásil van Gerwen už po čtvrtečním příletu do Prahy. Povedlo se mu to do puntíku. V turnaji nasázel nejvíce 180tek, ve čtvrtfinále v klidu porazil Jirkala, v semifinále si poradil s Mardlem a ve finále pak s krajanem van der Voortem. Měl ale namále, i když vedl už 6:1 na legy, nakonec se za stavu 7:7 rozhodovalo až v poslední možné hře.

„Díky všem organizátorům, od barmanů až k ochrance. Šipky v Praze mají budoucnost. Doufám, že na to nezapomenete do konce života. Chci vás vidět i příště, doufám, že tady budete!“ hlásil van Gerwen na závěr fanouškům, kteří aplaudovali jeho triumfu.