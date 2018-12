Sedláček po PDM: Nezapomenutelné! Češi jsou hladoví po světových šipkách

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Šipkařská elita bavila Prahu. Nabitá hala sledovala triumf Van Gerwena VŠECHNA VIDEA ZDE

Prague Darts Masters se hrálo před vyprodanou Královkou. Co jste na atmosféru v hale říkal?

„Byla fantastická. Čeští diváci fandili z plných hrdel. Je to nezapomenutelný zážitek. Je to úžasná inspirace před mistrovstvím světa.

Jak byste zhodnotil svůj zápas s Waynem Mardlem?

„Hrálo se mi strašně blbě. Asi mi nesedlo pódium. Přišlo mi, že mi tam do šipek neustále fouká průvan. Ve zkušební herně před zápasem to byla paráda. Bohužel na pódiu to nevyšlo. Snažil jsem se, ale z mého pohledu to byl mizerný zápas.

Do Prahy přijela absolutní světová špička. Jaký jste s hvězd měl dojem?

„Je to úžasné. Atmosféra je skvělá. Čeští diváci jsou po šipkách hladoví a jsou nadšení, když mohou světové hvězdy vidět. Stejně tak my hráči jsme nadšení z toho, že tu máme světovou jedničku, či trojku vedle sebe a můžeme s nimi prohodit pár slov. Je to neskutečné.

V polovině prosince vás čeká mistrovství světa. V prvním kole narazíte na Keegana Browna. Jaký je to soupeř?

„Samozřejmě jsem sledoval jeho zápasy. Je to těžký soupeř. Mladý, ale ostřílený, hraje prakticky bez nervů. Je to juniorský mistr světa a na okruhu PDC je minimálně osm let. Bude to hodně těžké, ale na druhou stranu cítím šanci. Když budu hrát optimální šipky, tak ho minimálně můžu potrápit.

Může vám v přípravě na MS pomoci i exhibice před zaplněnou Královkou?

„Určitě ano. My bychom celkově potřebovali hrát podobných zápasů mnohem více. Člověk se musí otrkat, hrát, hrát, hrát. V tréninku už se v uvozovkách tolik nezlepšíte, i když hrajete třeba čtyři hodiny denně. Zahraniční soupeři mají oproti nám náskok ve zkušenostech z velkých podíí."

Říkal jste, že byste chtěl na MS projít přes první kolo. Zůstává tento cíl stejný, když nyní znáte jméno soupeře?

„Před losem jsem říkal, že by byl absolutní úspěch vyhrát jeden zápas. Říkám to i teď. Hraju proti super hráči, můžu jen překvapit, budu outsiderem. Chtěl bych ale ten jeden zápas uhrát."