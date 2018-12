Hlavní organizátor šipkařské exhibice: Hvězdy? Jednání trvalo pět minut

Jak těžké bylo přivést do Prahy světové hvězdy?

„Napoprvé v únoru to bylo těžké hodně, tentokrát to bylo velice jednoduché jednání, vlastně jsme jednali jen o termínu. Termín, který jsem navrhnul, nám byl vyhověn po pětiminutovém jednání.“

Proč jste vybrali zrovna tyhle hráče?

„Michael van Gerwen je světová jednička, nejlepší hráč světa. Podle mě i skvělá osobnost, to je pro mě hrozně důležité. Je to skvělý ambasador šipek, proto jsem chtěl, aby tady byl, je to samozřejmě velký tahák pro diváky. Peter Wright je jednoznačně nejoblíbenější hráč v České republice, skvělej chlap a samozřejmě výborný šipkař. Má skvělý nástup a všechno. Vincent van der Voort je velmi dobrý kamarád s Michaelem a samozřejmě skvělý hráč, což i tady předvedl. Měl nějaké zdravotní problémy a tohle je i jedna z cest, jak mu pomoct. A Wayne Mardle je můj nejoblíbenější hráč, ten má u mě vždycky dveře otevřené.“ (usměje se)

Při akci jste byl v jednom kole. Užil jste si aspoň trochu atmosféru?

„Myslel jsem si, že to bude trochu klidnější. Bohužel to k tomu patří. Pokud chci, aby akce byla maximálně úspěšná, musím se o ni starat. Tak to je. Bohužel to pro mě není tak, že bych si to mohlo stoprocentně užít.“

Máte v plánu už i další exhibici?

„V téhle chvíli nic podepsaného není, nějaké plány v hlavě ale mám. Uvidíme.“

V červnu se v Praze uskuteční třídenní European Tour. Pomohly k tomu i povedené exhibice?

„Kdyby nebyla exhibice v únoru tady na Královce, tak by žádná European Tour v Praze nikdy nebyla.“

Popularita šipek roste i v Česku, co na to říkáte?

„To je fantazie, já jsem šťastnej.“ (usměje se)

Karel Sedláček se v prosinci zúčastní mistrovství světa. Jak mu věříte?

„Karel je skvělej hráč. Je potřeba, aby se mu povedla dvě, tři kola na začátku a pak jim v Anglii ukáže, jak je fakt dobrej a skvělej hráč.“

