Sporťákovo KO: frajer Kovář, posily pro Ščasného a plat od Paclíka

V Bostonu skončila zámořská mise reprezentačního centra Jana Kováře. Neuspěl v New York Islanders, tak to zkoušel na farmě Bruins, ale ani tam to nevyšlo. Kovář strávil v Americe tři měsíce, během kterých dřel jako nikdy. „Pro mě je Kovář jedním z vítězů tohohle roku,“ říká v pořadu Sporťákovo KO Adam Nenadál: „Zkusil to, makal na tom, nevyšlo to, jedeme dál. Coby sportovec nemůžete udělat víc. Přeju hodně štěstí dál.“