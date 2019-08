Přes bolest. Novotný ránu zaledoval a pomohl k první finálové výhře Arrows | iSport.cz

Jak těžké bylo získat první výhru ve finále?

„Hodně těžké, protože velká část týmu nehrála dlouho zápasy. Ale skočili jsme na ně nejlepším způsobem, jak jsme mohli. V poslední části zápasu jsme to urvali.“

Vy jste byl rozehraný z mistrovství Evropy do 23 let, únavu jste necítil?

„Je nás ve finále víc, co za sebou máme týden baseballu, pět zápasů, ale mně to nedělalo problém. Ani únava nebyla. V téhle části sezony únavu ani necítíte. Ať už to bylo na mistrovství Evropy, kde se nám povedlo vybojovat zlato, nebo ve finále. Únava jde stranou.“

A bolest? Hned na začátku jste dostal po nešťastném nadhozu Jarvise ostrou ránu míčkem...

„No, bylo to nepříjemné, trefil mě do obou rukou. Nebylo to ideální, ale zaledoval jsem to a dohrál. Doufám, že se to nezhorší.“

Jak jste prožívali sedmou směnu, kdy Eagles srovnali na 2:2? V dohrávce se vám pak soupeře povedlo opět útokem zatlačit a utéct na 6:2.

„Možná nás to lehce nakoplo. Tím, že vyrovnali, jsme věděli, že musíme body dát. To nás nakoplo, věděli jsme, že musíme zatlačit a povedly se čtyři body.“

Alex Rubanowitz se blýsknul tříbodovým homerunem, v zápase stáhnul čtyři body. Ukázal svou sílu na pálce?

„Ano, Alex dnes pálil fakt výtečně, všechna čest.“

Na úspěšné hity jste první zápas vyhráli 12:3, dobrý počin?

„Určitě, naši nadhazovači (Bokaj a Burkholder) odvedli skvělou práci. Jediné, že jsme na takový počet hitů neskórovali víckrát. Měli jsme hodně skórových situací, které bychom měli proměňovat. To do dalších zápasů můžeme zlepšit.“

Hráli jste výbornou obranu, několika parádními zákroky se na třetí metě blýsknul třeba Jakub Kubica. Na začátku deváté směny ovšem zrovna vám utekl jeden skákající míč a Eagles naplnili všechny mety. Jak vám v tu chvíli bylo?

„Snažil jsem se zachovat chladnou hlavu, protože ten balon mi špatně odskočil. Když pak dali první bod, tak jsem si říkal, že jsem to mohl zahrát lépe. Naštěstí jsme to ustáli.“