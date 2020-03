Koronavirus a sport ONLINE: Zákaz akcí nad 100 lidí, sledujte nejnovější vývoj | iSport.cz

Středeční odvetný zápas semifinále Italského poháru mezi Juventusem a AC Milán se odehraje s diváky na stadionu. Oznámilo to vedení turínského klubu, poté co vláda oblasti Piemont zrušila bezpečnostní opatření zavedená kvůli nákaze koronavirem. • profimedia.cz

Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vyhlásili zrušení veřejných akcí s účastí nad 100 lidí. Choroba tak čím dál víc ovlivňuje životy a zasahuje samozřejmě i do sportovního světa. Kluby i svazy narychlo zjišťují, jak to po rozhodnutí bezpečnostní rady státu bude se zápasy v Česku. Sledujte naši ONLINE reportáž.

14:30 Fotbalová dohrávka 23. kola Teplice - Liberec proběhne. „Pořádající klub je povinen zajistit splnění výše uvedeného mimořádného opatření. Další kroky bude Ligová fotbalová asociace komentovat po projednání na zítřejším zasedání Ligového výboru,„ píše se v tiskové zprávě LFA.

14:27 Fotbalisté Slovenska sehrají domácí zápas baráže o postup na mistrovství Evropy 2020 s Irskem (26. března) kvůli šíření koronaviru bez diváků.

14:25 Rakousko je další zemí, která na epidemii koronaviru reagovala zákazem akcí s větším počtem diváků. Ministerstvo zdravotnictví dnes rozhodlo, že se nesmějí konat venkovní akce s více než 500 návštěvníky, pro události v halách platí omezení do 100 diváků.

Akce se mohou konat před prázdnými tribunami, což bude případ čtvrtečního duelu osmifinále Evropské ligy mezi fotbalisty Lince a Manchesteru United.

14:20 Vedení Českého hokeje nově čeká, koho vláda do limitu 100 osob zahrnuje. Pokud nejde jen o diváky, bude to podle prezidenta svazu Krále konec soutěží.

14:14 Ve Španělsku se kvůli šíření koronaviru odehrají bez diváků všechny zápasy první a druhé fotbalové ligy minimálně v následujících dvou týdnech. Oznámilo to vedení soutěže po domluvě s vládní nejvyšší radou sportu. Prvním utkáním za zavřenými dveřmi bude dnešní večerní dohrávka 24. kola La Ligy mezi Eibarem a San Sebastianem.

14:13 Lze odehrát zápas Sparta - Plzeň s maximálně stovkou lidí na stadionu? Ano, ale jen za použitích extrémních opatření.

14:08 V Hradci a Olomouci dnes v podvečer bez diváků:

13:45 Mezinárodní veslařská federace zrušila první i druhý závod Světového poháru i dodatečnou olympijskou kvalifikaci, které se měly konat v Itálii.

13:28: Šéf ČSLH Tomáš Král: „Veškerá utkání všech soutěží organizovaná ČSLH se bude hrát dle rozpisu s tím, že počet diváků nesmí přesáhnout sto osob. Normálně se hraje, ale do počtu diváků, který vláda stanovila, to znamená, že na zápase může být maximálně 100 diváků. Ti, kteří zajišťují ten zápas, se nepočítají. Netýká se to ani akreditovaných novinářů, to jsou všechno lidé, kteří tam jdou do práce.“ Podrobnosti o rozhodnutí hokejového svazu čtěte ZDE.

13:13 Hokejový Trutnov zveřejnil mail od vedení ČSLH.

12:55 České házenkářské soutěže se kvůli epidemii koronaviru nebudou odkládat. Pořadatelský klub je povinen zajistit, že se zápasů zúčastní nejvýš 100 osob.

12:40 Pokud bude situace příznivá, pražský ženský tenisový turnaj okruhu WTA by se měl uskutečnit podle plánu. Akce J&T Banka Prague Open s dotací 275 tisíc eur je na programu až za více než měsíc, v termínu od 27. dubna do 2. května.

„Pokud bude situace kolem vývoje koronaviru příznivá, tak náš zájem je turnaj organizovat,“ řekl mluvčí turnaje Karel Tejkal. „Budeme ale samozřejmě na prvním místě následovat kroky a rozhodnutí státní správy a sekundárně doporučení vedení WTA Tour jako organizátora turnajů,“ konstatoval Tejkal.

12:35 České volejbalové soutěže po zákazu vlády pořádat kvůli epidemii koronaviru sportovní akce s účastí přes 100 osob budou pokračovat bez diváků.

12:25 České nejvyšší basketbalové soutěže mužů a žen se budou kvůli koronaviru hrát bez diváků. Uzavření škol navíc může ovlivnit i zápasy nižších soutěží.

12:17 Český olympijský výbor přesouvá na základě rozhodnutí vlády všechny akce s plánovanou účastí nad sto osob, které měly proběhnout v nejbližších dnech. Konkrétně jde o tradiční společenské setkání Českého klubu olympioniků plánované na pátek 20. března 2020. Na podzimní termín se posouvá také Sympozium sportovní medicíny v Dřítči (19. – 21. března 2020), na jehož organizaci se ČOV podílí.

12:05 Šéf Slavie navrhuje přerušení ligy:

12:02 V Německu se bude ve středu poprvé v historii hrát utkání nejvyšší fotbalové soutěže bez diváků. Kvůli šíření koronaviru se před prázdnými tribunami uskuteční odložené derby mezi Borussií Mönchengladbach a Kolínem nad Rýnem. Očekává se, že za zavřenými dveřmi se následně odehraje celé víkendové bundesligové kolo.

11:50 Viktoria Plzeň pozastavila prodej vstupenek na víkendové venkovní utkání na Spartě a následný domácí zápas s Mladou Boleslaví. „Klub se situací intenzivně zabývá a v průběhu dne bude informovat o dalších opatřeních,“ napsali Západočeši.

11:41 Fotbalisté Barcelony kvůli šíření nového typu koronaviru odehrají domácí odvetné osmifinále Ligy mistrů s Neapolí příští středu bez diváků. Španělský klub o tom informoval na svém webu. Jde o třetí utkání prestižní soutěže, které se bude hrát za zavřenými dveřmi.

11:37 Zákaz sportovních akcí dopadl i na běžecké závody. O osudu Pražského půlmaratonu naplánovaného na 28. března rozhodne pořadatel nejpozději ve středu.

11:33 Judisté doufají, že mistrovství Evropy v Praze budou moci na začátku května uspořádat. Rozhodovat se bude v následujících dnech a týdnech, řekl ČTK předseda Českého svazu juda Jiří Dolejš. Reagoval tak na zákaz sportovních akcí s účastí více než 100 lidí, který dnes vzhledem k epidemii koronaviru vyhlásila česká vláda. Mimořádné opatření platí do odvolání, přičemž ME v judu by se mělo uskutečnit za více než sedm týdnů.

11:29 Už dnes jsou na programu další zápasy předkola play off extraligy či první ligy hokeje. Vedení soutěží a Českého svazu ledního hokeje bude situaci řešit na poledním jednání. „Společně i s marketinkovým partnerem BPA,“ řekl ředitel extraligy Josef Řezníček ČTK. Zda se bude dnes hrát bez diváků, či budou zápasy odloženy, nechtěl předjímat.

11:25 Kvůli koronaviru je v ohrožení středeční úvodní čtvrtfinále Evropské ligy basketbalistek mezi USK a Schiem. Zatím je v plánu odehrát utkání v pražské hale Královka bez diváků, vedení pražského týmu ale ještě čeká na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, zda zakáže italským soupeřkám vstup do země.

11:14 Kluby, které si zajistily přímý postup do čtvrtfinále hokejové extraligy, zrušily či pozastavily předprodej vstupenek. „Další vývoj hokejové extraligy určí mimořádné jednání Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, které proběhne v nejbližších dnech,“ uvedla generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová.

11:00 „Soutěžní utkání organizovaná FAČR, KFS, nebo OFS, se neruší; pořadatel utkání (domácí klub) je povinen zabezpečit, že se soutěžního utkání nezúčastní více než 100 osob,“ napsal na Twitter generální sekretář FAČR Jan Pauly. Znamená to, že fotbalové zápasy od třetích lig níž a Mol Cup se uskuteční. Zrušeno je ale vyhlášení ankety Fotbalista roku plánované na 22. března.

9:56 Po zasedání bezpečnostní rady státu oznámil premiér Andrej Babiš, že jsou zrušeny hromadné akce s účastí nad sto osob. Týká se to sportovních i kulturních akcí. „Evropa koronavirus nezvládá,“ oznámil premiér.

9:00 Čtyři americké profesionální soutěže se v rámci opatření proti šíření koronaviru rozhodly uzavřít hráčské šatny pro osoby zvnějšku, mimo jiné zástupce médií. Ode dneška tak budou mít do kabin klubů hokejové NHL, basketbalové NBA, fotbalové MLS a baseballové MLB přístup pouze samotní hráči a členové realizačních týmů.

8:30 Šíření koronaviru už ovlivňují i svět esportu. Prestižní turnaj IEM Katowice proběhl poprvé v historii bez diváků, jedenáctitisícová aréna Spodek byla uzavřena veřejnosti a fanoušci, kteří se sjeli z celého světa, museli celou akci sledovat po hospodách. Po celém světě se další eventy kvůli obavám z dalšího šíření viru ruší, odkládají, či zásadně mění.

PONDĚLÍ 9. března 2020

22:39 Italská vláda zakázala kvůli šíření koronaviru konání všech sportovních akcí do 3. dubna. Týká se to i fotbalové Serie A, která se nesmí hrát ani před prázdnými tribunami. Více čtětě ZDE >>>

19:29 Kvůli šíření koronaviru se postupně ruší řada sportovních událostí. K razantnímu kroku došlo na Slovensku. Ústřední krizový štáb SR na pondělním zasedání nařídil okamžitý zákaz pořádání všech sportovních klání na území státu včetně fotbalové i hokejové ligy, prozatím na dva týdny. Počet nakažených je na Slovensku zatím sedm. Více čtěte ZDE >>>

19:00 Italský olympijský výbor (CONI) vyzval k tomu, aby se kvůli epidemii koronaviru zastavily minimálně do 3. dubna všechny sportovní soutěže v zemi. Týkat se to má i fotbalové Serie A, ne však fotbalových týmů v evropských pohárových soutěžích.

Prezident CONI Giovanni Malago po dnešním jednání se zástupci federace kolektivních sportů oznámil, že o svém postoji informuje vládu, aby toto rozhodnutí potvrdila příslušným dekretem. Do 3. dubna by se v Itálii neměly konat žádné profesionální ani amatérské sportovní soutěže.

Zápasy Serie A se dosud mohly hrát bez diváků, což byl případ i nedělních pěti duelů. Do konce sezony jedné z nejvýznamnějších evropských soutěží zbývá dvanáct kol.

Dnešní rozhodnutí CONI se netýká klubových ani reprezentačních mezinárodních soutěží, na něž jeho pravomoci nedosahují. Ve fotbalové Lize mistrů tak mohou pokračovat Juventus, Neapol i Atalanta Bergamo, v Evropské lize hrají Inter Milán a AS Řím.

Itálie je koronavirovou epidemií nejvíce zasaženou evropskou zemí. Podle poslední bilance se dosud nakazilo 9172 lidí a 463 osob zemřelo. Nejvíce zasažena je severoitalská Lombardie, vlastní případy ale potvrdilo všech 20 italských regionů. Několik hodin před národním olympijským výborem přerušil kvůli koronaviru veškeré aktivity Italský svaz zimních sportů.

17:15 Švýcarská policie už dnes zakázala, aby se příští čtvrtek hrála odveta Evropské ligy na stadionu v Basileji. Úřady nepovolily ani zápas před prázdným hledištěm, protože se obávají, že by za týmem Frankfurtu přicestovalo několik stovek fanoušků, kteří by se během utkání shromáždili u stadionu. Osud duelu je nejistý. Úvodní zápas se uskuteční ve Frankfurtu ve čtvrtek.

17:09 Čtvrtý zápas čtvrtfinálové série mezinárodní hokejové ligy EBEL mezi Znojmem a Bolzanem se v úterý na ledě italského týmu neodehraje. Důvodem jsou opatření proti šíření nového typu koronaviru. Duel by se měl s největší pravděpodobností uskutečnit na neutrální půdě v dosud neurčeném termínu.

Znojmo s Bolzanem prohrává 0:3 na zápasy. Orli na soupeřův led nepojedou kvůli nařízení české vlády, podle něhož musejí všichni občané vracející se z Itálie do čtrnáctidenní karantény. V Bolzanu se měl hrát už nedělní třetí duel, týmy se ale dohodly na výměně pořadatelství.

Vedení EBEL ve spolupráci s kluby hledá náhradní dějiště i termín, jímž by mohla být už středa 11. března. Hrát by se mohlo v Rakousku, nicméně podle webu Znojma se situace může na základě rozhodnutí vlád jednotlivých zemí rychle změnit. V Rakousku je na úterní odpoledne naplánováno zasedání představitelů sportovních soutěží s ministerstvem kultury a sportu, kde se bude jednat o možném zákazu všech akcí s více než 1000 diváky.

16:34 Konec sezony skokanů na lyžích a sjezdařů se ve Slovinsku odehraje bez diváků. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru nebudou smět fanoušci tento víkend na Světový pohár lyžařů v Kranjské Goře ani týden nato na mistrovství světa v letech v Planici.

Nařízení, že se všechny sportovní akce s více než 500 návštěvníky musejí konat bez diváků, oznámil po dnešní schůzce národní bezpečnostní rady slovinský ministr zdravotnictví Aleš Šabeder. Slovinsko potvrdilo první případ nákazy novým koronavirem na svém území minulý týden.

V Kranjské Goře vyvrcholí o víkendu mužská část Světového poháru obřím slalomem a slalomem speciál. Skokani uzavřou SP také tento víkend ve Vikersundu.

15:30 Italský svaz zimních sportů (FISI) ukončil kvůli epidemii koronaviru veškeré aktivity. S okamžitou platností byly zrušeny soutěže, zastaveno vysílání sportovců na akce i samotná příprava, a to na všech výkonnostních úrovních. Vedení FISI to dnes oznámilo na svém webu.

Opatření se netýká sportovců, kteří už jsou v dějištích Světových pohárů nebo na juniorském mistrovství světa ve sjezdovém lyžování, případně usilují o úspěch v celkovém hodnocení. Dokončit sezonu tak mohou například biatlonisté včetně vedoucí ženy SP Dorothey Wiererové či lyžaři s Federicou Brignoneovou, která je ve hře mimo jiné o velký křišťálový glóbus.

14:46 V Japonsku se kvůli epidemii koronaviru nerozběhne v původním termínu populární baseballová profesionální liga. V zemi, ve které mají zhruba za čtyři měsíce začít olympijské hry s dějištěm v Tokiu, se až do konce března nebude hrát ani nejvyšší fotbalová soutěž.

Baseballová liga měla začít 20. března. „Rozhodli jsme se start posunout, nyní plánujeme začít v dubnu,“ oznámil komisionář soutěže Acuši Saito. Baseball je považován za nejpopulárnější sport v zemi a vedení soutěže dalo přednost jejímu odložení před konáním zápasů bez diváků. Liga nezačne v termínu poprvé od roku 2011, kdy si odklad vyžádalo smrtící zemětřesení následované vlnou cunami.

Fotbalová J-League už má vynucenou pauzu a její vedení dnes výluku původně vyhlášenou do 15. března prodloužilo až do konce měsíce. Zcela zrušen byl například testovací předolympijský turnaj v ragby.

V Japonsku bylo dosud evidováno 511 osob postižených nemocí COVID-19, kterou vyvolává nový typ koronaviru šířící se z Číny do celého světa. Sedmnáct lidí zemřelo.

14:01 Březnové a červnové zápasy asijské kvalifikace o postup na fotbalové mistrovství světa 2022 v Kataru budou kvůli šíření koronaviru odloženy. Informovala o tom Mezinárodní fotbalová federace FIFA. O náhradních termínech rozhodnou FIFA a Asijská konfederace AFC později.

Obě organizace ale nevyloučily, že některé zápasy se přece jen budou moci uskutečnit v řádném termínu. To ale pouze tehdy, pokud bude zaručena bezpečnost všech osob, které se zápasů zúčastní. Podmínkou je, aby se na tom dohodly FIFA i AFC.

14:00 Slavnostní zapálení olympijské pochodně pro hry v Tokiu se ve čtvrtek kvůli obavám z šíření nákazy koronavirem uskuteční bez diváků. Rozhodl o tom dnes Řecký olympijský výbor. Starosta starověké Olympie zároveň požádal mezinárodní výbor MOV, aby slavnostní ceremoniál byl přeložen až na květen.

„Bylo by dobré, kdyby se mohl uskutečnit v květnu, aby se ho mohli zúčastnit všichni pozvaní hosté,“ uvedl starosta Giorgos Georgiopulos v dopisu adresovaném šéfovi MOV Thomasi Bachovi.

Slavnostní zažehnutí ohně je populární obřad. Jen hostů bylo pozváno 700, kvůli zdravotním nařízením se počet postupně zredukoval sotva na stovku.

11:48 Fotbalisté Paris St. Germain odehrají kvůli šíření nového typu koronaviru středeční odvetné osmifinále Ligy mistrů s Dortmundem bez diváků. Oznámila to pařížská policie. Již dříve bylo rozhodnuto, že bez přítomnosti fanoušků se uskuteční i úterní souboj mezi Valencií a Bergamem.

V Paříži i Valencii budou také zrušeny mixzóny. Rozhovory s hráči a trenéry mohou pořídit jen televizní stanice zajišťující přenos zápasů.

Dortmund bude v odvetě hájit náskok 2:1 z domácího duelu. Ještě v lepší pozici je Bergamo, které úvodní duel vyhrálo 4:1.

Evropská fotbalová unie UEFA také nařídila, že po doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) si hráči nebudou až do odvolání mezi sebou ani s rozhodčími podávat ruce. Opatření se týká zápasů Ligy mistrů i Evropské ligy.

11:12 Ester Ledecká se nedočká zbývajících dvou závodů snowboardového Světového poháru. Úterní paralelní slalom v Livignu byl zrušen kvůli plošné karanténě v Lombardii s cílem zastavit epidemii nového koronaviru a ve Winterbergu není dostatek sněhu. V Německu se měli alpští snowboardisté rozloučit se sezonou v sobotu.

07:35 Tenisový turnaj mužů a žen v americkém Indian Wells, který je považován za nejprestižnější akci po grandslamech, byl zrušen. Organizátoři se tak rozhodli kvůli nebezpečí šíření nového typu koronaviru. Hvězdně obsazený kalifornský turnaj byl odvolán jen pár hodin před začátkem na doporučení lékařů. V oblasti byl totiž potvrzen první případ nemoci.

„Jsme samozřejmě zklamaní, že turnaj nebude, ale zdraví všech je na prvním místě,“ řekl ředitel turnaje a bývalý čtvrtý hráč světa Tommy Haas. Uvedl, že organizátoři jsou připraveni turnaj uskutečnit v jiném termínu, což je ale vzhledem k horkým teplotám v létě a nabitému kalendáři málo pravděpodobné.

NEDĚLE 8. března 2020

20:55 Po Itálii budou sportovní akce bez diváků kvůli koronaviru také v Řecku. Opatření potrvá podle agentury AFP nejméně dva týdny. Dnešní nařízení ministra zdravotnictví se týká i čtvrtečního zápasu Evropské ligy mezi fotbalisty Olympiakosu Pireus a Wolverhamptonu. V Řecku je zatím přes 70 ohlášených případů nákazy koronavirem.

Do Atén se možná tento měsíc vydají basketbalisté Nymburka, kteří mají po domácím vítězství 92:70 nad tureckou Bandirmou nakročeno do čtvrtfinále Ligy mistrů. Jejich dalším soupeřem bude lepší z dvojice AEK Atény - Bonn. První zápas vyhrál favorizovaný řecký tým 92:85. Čtvrtfinále se bude hrát od 24. března.

13:12 Italský ministr sportu Vincenzo Spadafora vyzval kvůli šíření koronaviru v zemi k okamžitému zastavení fotbalové ligy. Podpořil tak hráčskou asociaci, která s touto myšlenkou přišla již v sobotu. Serie A se dnes přesto hrála, k prvnímu z pěti zápasů 26. kola nastoupili hráči Parmy a Ferrary ve 13:45.

Fotbalisté v Parmě se o Spadaforově projevu dozvěděli těsně před původně stanoveným začátkem zápasu (12:30) a vrátili se do šaten. Nakonec však utkání po hodině a čtvrt přece jen začalo.

Dnešní program Serie A obsahuje i šlágr mezi druhým Juventusem Turín a třetím Interem Milán. Všechny sportovní akce v Itálii se mají až do dubna konat bez diváků.

„Sdílím názor prezidenta Italské hráčské asociace Damiana Tommasiho ohledně zastavení fotbalové ligy. Nyní je povinností prezidenta (fotbalového svazu) FIGC Gabrieleho Graviny na to zareagovat, bez čekání na první případ nákazy v Serii A,“ uvedl ministr.

Italská vláda v noci uvalila karanténu na miliony obyvatel na severu země. Omezení pohybu se týká i velkých měst, uzavřena mají být rovněž kulturní zařízení nebo sportoviště včetně lyžařských středisek. Itálie je v Evropě zemí nejhůře zasaženou novým koronavirem, nákaza se šíří nejvíce právě na severu.

10:50 Velká cena Bahrajnu formule 1 se 22. března kvůli obavám z šíření nákazy koronavirem pojede bez diváků. Oznámili to pořadatelé druhého závodu sezony. Minulý rok během třídenního programu dorazilo na okruh v Sáchiru rekordních 97 tisíc fanoušků, z toho 34 tisíc navštívilo nedělní závod pod umělým osvětlením.

Bahrajn podle agentury Reuters eviduje 83 nakažených. Grand Prix je podle pořadatelů v tomto ohledu vysoce riskantní záležitostí. „Na tak velkou sportovní akci by přicestovaly tisíce turistů ze zahraničí a dostaly se do těsného kontaktu s domácími fanoušky. To by v současnosti nebylo správné,“ uvedli pořadatelé.

K odložení závodu, jak to již udělala nejvíce zasažená Čína, však nesáhli. „Rozhodli jsme tak v zájmu sportu i jeho globálního (televizního) publika,“ dodali organizátoři Velké ceny Bahrajnu, kteří již v pátek pozastavili prodej vstupenek.

Formule 1 kvůli novému typu koronaviru odložila dubnovou Velkou cenu Číny, kde loni v prosinci nákaza propukla. Vedení šampionátu doufá, že pro závod najde náhradní termín. Mistrovství světa odstartuje příští týden v Austrálii.

PÁTEK 6. března 2020

18:48 Kvůli epidemii koronaviru se neuskuteční finále Světového poháru ve sjezdovém lyžování, které měla 18. až 22. března hostit Cortina d'Ampezzo. Italský svaz zimních sportů dnes pořádání akce odřekl. Česká reprezentantka Ester Ledecká tak obsadí v hodnocení sjezdu druhé místo, které jí patří po osmi odjetých závodech. Více ZDE

15:50 Pořadatelé Velké ceny Bahrajnu formule 1 kvůli obavám z šíření nákazy koronavirem pozastavili prodej vstupenek. Nyní budou jednat o tom, kolik na okruh v Sáchiru pustí diváků. Druhý závod nové sezony mistrovství světa je na programu 22. března. Šampionát odstartuje příští týden v Austrálii.

„Na základě toho, jak případně omezíme kapacitu, buď znovu rozjedeme prodej lístků, nebo začneme řešit vracení peněz za už prodané vstupenky,“ uvedl mluvčí okruhu. Podle agentury Reuters nechtěl spekulovat, jestli existuje možnost, že by se závod jel bez diváků.

Minulý rok během třídenního programu na okruh v Sáchiru, který byl do kalendáře mistrovství světa přidán v roce 2004, dorazilo rekordních 97 tisíc fanoušků. Z toho 34 tisíc navštívilo nedělní závod pod umělým osvětlením. Koronavirem se zatím ve státech Perského zálivu nakazilo asi 2500 lidí především v Íránu, kde na nemoc zemřelo 77 lidí.

Formule 1 už kvůli novému typu koronaviru musela odložit Velkou cenu Číny, protože v této asijské zemi loni v prosinci nákaza propukla. Vedení šampionátu nicméně stále doufá, že pro závod, který se měl původně uskutečnit 19. dubna, najde náhradní termín.

13:08 Etapový závod Tirreno-Adriatico a tradiční monument Milán-Sanremo se v březnu kvůli opatřením proti šíření koronaviru v Itálii neuskuteční. Pořadatelská společnost RCS, která už ve čtvrtek musela zrušit jarní klasiku Strade Bianche, dnes oznámila, že vzhledem k vládnímu nařízení všechny soutěže odkládá. Bude se ale snažit najít náhradní termíny.

Zrušení nebo odložení závodů bylo prakticky jisté už od středečního večera, kdy italská vláda nařídila, aby se všechny sportovní akce minimálně do 3. dubna konaly bez diváků. Strade Bianche se mělo jet v Toskánsku tuto sobotu, Tirreno-Adriatico bylo na programu od 11. do 17. března a Milán-Sanremo 21. března. Neuskuteční se ani závod Kolem Sicílie od 1. do 4. dubna.

Kvůli šíření nového typu koronaviru už byl koncem února předčasně ukončen etapový závod Kolem SAE a některé týmy stále zůstávají v Abú Zabí v karanténě. Další stáje na vývoj situace zareagovaly přerušením sezony, některé se odhlásily jen z italských závodů.

13:00 Juniorské mistrovství světa ve snowboardcrossu a ve skikrosu se kvůli stupňujícím se opatřením proti šíření koronaviru neuskuteční. Šampionát mělo od 19. března hostit francouzské zimní středisko Saint-Lary, které sice není mezi rizikovými oblastmi postiženými nákazou, nová nařízení francouzské vlády ale konání šampionátu znemožňují.

„Vývoj situace a případný dopad příjezdu mladých sportovců je nejasný,“ uvedla mezinárodní lyžařská federace FIS na svém webu. „Kvůli ochraně zájmů, zdraví a bezpečnosti přihlášených sportovců, kterých je na šampionátu očekáváno více než 200 z 22 zemí a čtyř kontinentů, se místní pořadatelé rozhodli akci zrušit,“ dodala v prohlášení.

Nalezení náhradního dějiště a termínu je podle FIS málo pravděpodobné.

Ve Francii na nemoc COVID-19, způsobenou novým typem koronaviru, zemřelo sedm lidí. Nakažených je více než 400.

ČTVRTEK 5. března 2020



21:20 Kvůli šíření koronaviru se pařížský maraton poběží místo 5. dubna až v polovině října. Závod se startem na Champs-Elysées tak stihl podobný osud jako půlmaraton ve francouzské metropoli, který byl v minulém týdnu přeložen z 1. března na začátek září.

20:28 Stejně jako biatlonový svátek v Novém Městě na Moravě se fanoušci nedostanou o víkendu ani na festival tří lyžařských Světových pohárů na Holmenkollenu. Norské úřady dnes o tomto bezpečnostním opatření rozhodly kvůli obavám z nemoci COVID-19. V Oslu budou soutěžit bez divácké kulisy skokani, běžci na lyžích i sdruženáři.

17:30 Odložený šlágr 26. kola italské ligy mezi druhým Juventusem Turín a třetím Interem Milán se odehraje v neděli. Na programu bude i dalších pět odložených duelů 26. kola. Podle středečního nařízení italské vlády se všechny sportovní akce budou kvůli riziku šíření koronaviru minimálně do 3. dubna hrát bez diváků.

14:11 Kvůli opatřením proti šíření koronaviru v Itálii byl zrušen sobotní cyklistický závod Strade Bianche v Toskánsku, jenž patří do elitní série World Tour. V ohrožení jsou také etapový závod Tirreno-Adriatico se startem ve středu a monument Milán-Sanremo, jenž začíná 21. března.

Zrušení klasiky Strade Bianche, na níž v roce 2015 triumfoval Zdeněk Štybar, dnes oznámili organizátoři závodů RCS. Že se závod v cílem v Sieně nepojede, bylo prakticky jasné už od středečního večera, kdy italská vláda nařídila, aby se všechny sportovní akce minimálně měsíc konaly bez diváků.

„Až do včerejších sedmi hodin večer jsme byli přesvědčeni, že to zvládneme. Pak ale vláda vydala nařízení a RCS pocítil spoustu těžkostí týkajících se zdravotních a hygienických záležitostí, kvůli nimž jsme museli závod zrušit,“ uvedl starosta Sieny Luigi De Mossi. „Jsme přesvědčeni, že závod je jen odložen, ne úplně zrušen.“

Organizace RCS už dříve uvedla, že březnové závody by se mohly v případě odložení odjet v červnu po Giru d'Italia nebo v září. Rozhodnutí o osudu závodů Tirreno-Adriatico a Milán-Sanremo zatím nepadlo.

13:04 Žádné společné oslavy gólů, rozdávání autogramů, objímání, podávání rukou nebo návštěvy diskoték. To jsou jen některé položky ze seznamu doporučení italských sportovních lékařů, kterými by se měli řídit fotbalisté při zápasech nejen v koronavirem nejvíce zasažených regionech, jakmile se v zemi opět rozběhnou ligové soutěže.

Kvůli šíření nákazy se momentálně v Itálii mohou sportovní akce konat jen bez diváků, vládní nařízení zatím platí do 3. dubna. Ligové zápasy i semifinále Italského poháru byly tento týden odloženy a hledají se náhradní termíny.

Zatím mají fotbalisté doporučeno omezit veškeré kontakty s fanoušky. Vedení Palerma hráčům zakázalo všechny cesty na sever země, kde je registrováno nejvíce případů nákazy. Neapol hráčům doporučuje, aby se vyhýbali i návštěvám příbuzných z rizikových regionů.

Nová pravidla se následně dotknou i tradičních součástí zápasů. S fotbalisty nebudou na hrací plochu nastupovat děti, mixzóny na stadionech budou zrušeny. Při rozhovorech bude potřeba zachovávat odstup a mikrofony se budou muset pokaždé dezinfikovat.

9:40 Cyklistická stáj Ineos přerušila na několik týdnů sezonu. Vedení britského týmu v oficiálním prohlášení oznámilo, že se tak rozhodlo po náhlém úmrtí sportovního ředitele Nicolase Portala i kvůli rostoucí nejistotě, kterou vyvolává šíření koronaviru.

„Tým Ineos se rozhodl odhlásit se dočasně ze všech soutěží až do závodu Kolem Katalánska 23. března. Vyrozuměli jsme UCI, že se během této doby nebudeme účastnit žádných závodů,„ uvedli zástupci stáje v prohlášení. “Přijali jsme toto rozhodnutí vzhledem k mimořádným okolnostem, kterým čelíme od úterní tragické zprávy o Nicu Portalovi. A samozřejmě připouštíme, že vzhledem k dalšímu šíření koronaviru tu máme momentálně velice nejistou situaci,„ dodali.

Ineos tak určitě vynechá italské jarní závody, jejichž osud je ale kvůli koronaviru stále nejistý. Ze sobotní klasiky Strade Bianche, etapového Tirrena-Adriatica a monumentu Milán-San Remo se ve středu odhlásily i další týmy. Groupama-FDJ se omluvila s tím, že část týmu uvázla v karanténě v Abú Zabí po závodě Kolem SAE. Z preventivních důvodů ruší starty Jumbo-Visma a Mitchelton-Scott.

STŘEDA 4. března 2020

21:20 Všechny sportovní akce v Itálii se budou minimálně měsíc konat bez diváků. Dnes večer o tom kvůli šíření nového typu koronaviru, který si na Apeninském polostrově vyžádal přes sto obětí a přes 3000 nakažených, rozhodla italská vláda.

Itálie je zemí s největším výskytem koronaviru v Evropě a jen za úterý na novou nemoc zemřelo 27 lidí a přibylo dalších 466 nových případů nákazy. Některé sportovní akce, mezi nimi i zápasy nejvyšší fotbalové soutěže, už byly v minulých dnech zrušeny či odloženy.

19:21 Mezinárodní olympijský výbor neuvažuje o zrušení nebo odložení her v Tokiu. Byť obavy z šíření nového typu koronaviru přiměly některé země či federace odvolat nebo omezit řadu sportovních akcí, výkonný výbor MOV je pevně přesvědčen, že olympijské hry 24. července začnou. Řekl to dnes na tiskové konferenci v Lausanne šéf světového olympismu Thomas Bach.

„Ani slovo zrušení, ani slovo odložení dnes během zasedání nepadlo. O tom jsme vůbec nediskutovali. Nespekulujme o budoucím vývoji. Nebudu vůbec tyto plamínky zapalovat. Řídíme se radami Světové zdravotnické organizace a na základě těchto informací jsme pevně přesvědčeni, že olympijské hry budou úspěšné,“ řekl Bach.

16:33 Finálový závod Světového poháru ve freestyle snowboardingu, který se měl konat 17.-21. března ve Špindlerově Mlýně, je z důvodu nepředvídatelného vývoje šíření koronaviru zrušen.

„Se zástupci Svazu lyžařů ČR i Mezinárodní lyžařské federace FIS, stejně tak jako s vedením Skiareálu Špindlerův Mlýn, jsme do poslední chvíle doufali, že se nám podaří závod uskutečnit. Bohužel opak je pravdou,“ uvedl Martin Černík a dodal, že by se závod měl konat v příštím roce, kdy by byl zároveň nominačním závodem pro Zimní olympijské hry 2022 v Pekingu.

13:26 Ani druhé semifinále Italského fotbalového poháru se kvůli šíření nového typu koronaviru neodehraje podle plánu v tomto týdnu. Místní úřady odložily čtvrteční odvetné utkání mezi Neapolí a Interem Milán na neurčito a následovaly turínskou radnici, která v úterý nepovolila sehrání dnešního zápasu Juventusem a AC Milán.

12:58 Pořadatelé olympijských her v Tokiu představili první sadu chystaných opatření, která by měla při štafetě s pochodní omezit rizika šíření nákazy koronavirem. Běžce čeká důkladné monitorování zdravotního stavu, fanoušci se musejí připravit na omezený přístup na akce.

12:21 Kvalifikační turnaje basketbalu 3x3 na olympijské hry v Tokiu, které se měly konat od 18. do 22. března v indickém Bengalúru i za účasti českého mužského týmu, byly kvůli hrozbě šíření nákazy koronavirem odloženy. Mezinárodní basketbalová federace (FIBA) ve spolupráci s Mezinárodním olympijským výborem bude o osudu turnajů dál jednat. Odehrát by se měly předtím, než se uskuteční poslední kvalifikační fáze, naplánovaná od 24. do 26. dubna do Budapešti.

9:05 Fotbaloví či hokejoví fanoušci si mohou oddechnout. Stát nebude kvůli novému koronaviru omezovat hromadné akce. Řekl to premiér Andrej Babiš po dnešním jednání Bezpečnostní rady státu. K omezování shromáždění podle něj není důvod, nákaza se nerozšiřuje. Fotbalová i hokejová liga tak mohou pokračovat s diváky. Jedinou soutěží, na kterou nebudou mít diváci přístup, tak zůstal Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě. O tom rada rozhodla již v pondělí. Čtyřdenní závody začnou na Vysočině ve čtvrtek. Více čtěte zde »

ÚTERÝ 3. března 2020

22:20 Středeční odvetný zápas semifinále Italského poháru mezi Juventusem a AC Milán byl kvůli šíření koronaviru odložen. Původně se mělo hrát i s diváky.

18:48 Biatlon v Novém Městě na Moravě bez diváků. O osudu hokejových a fotbalových stadionů v Česku se rozhodne ve středu ráno, v zahraničí už některé zejí prázdnotou nebo se vůbec nehraje. To vše kvůli šíření koronaviru. Cyklisté ale mají jasno. Tři italské závody, u kterých nebylo až do pondělka jasné, zda se uskuteční, mají zelenou. Tím prvním je sobotní Strade Bianche, které se jede v Toskánsku, tedy mimo nejvíc zasažené oblasti. Účastnit se ho mají i někteří čeští cyklisté, jako třeba Petr Vakoč za stáj Alpecin-Fenix. „V týmu nám jen řekli, že máme dodržovat hygienická opatření jako běžně, snad jen je ještě o něco zvýšit,“ řekl závodník k doporučením svého zaměstnavatele. Rozhovor čtěte ZDE

17:32 Velké zápasy? To je jeho! Emoce na maximum, stoprocentní koncentrace a v případě úspěšného výsledku upřímná oslava s fanoušky. Stejně jako celý Baník je i stoper Patrizio Stronati na začátku jara ve velké formě, kterou by rád společně se svými ostravskými spoluhráči potvrdil i zítra na Letné. Postoupit přes Spartu do semifinále MOL Cupu je obrovská motivace. Otázkou je, zda se vyhecovaný a ostře sledovaný duel neodehraje bez fanoušků... Více ZDE

17:11 Slavnostní zažehnutí olympijského ohně se příští týden v Řecku uskuteční podle plánu, na tradiční ceremoniál v antické Olympii ale bude kvůli riziku šíření koronaviru omezen přístup. Řecký olympijský výbor (HOC) zatím rozhodl o zákazu přístupu diváků na generálku 11. března a výrazně omezil počet vydaných akreditací pro média. Zrušena byla i řada slavnostních obědů, večeří a recepcí plánovaných při příležitosti zažehnutí ohně.

14:57 Český stát počítá s tím, že bude kompenzovat ztráty vzniklé zákazem účasti diváků na Světovém poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj už o záležitosti jednal šéf organizátorů závodů Jiří Hamza s ministrem školství Robertem Plagou (ANO). Bezpečnostní rada státu v pondělí rozhodla o zákazu účasti diváků kvůli riziku šíření nového typu koronaviru.

14:14 Po předčasném ukončení cyklistického závodu okolo Spojených arabských emirátů zůstává v karanténě ještě několik týmů. Zatímco hlavní hvězdy závodu jako Chris Froome byli po negativním prvním vzorku propuštění, třeba tým Cofidis musí být na hotelu. „Není to normálně. Jsme na místě, které jsme si nevybrali, a nevíme, na jak dlouho!“ stěžuje si šéf týmu Thierry Vittu.

„Když potkáme někoho z personálu hotelu, uteče. Jako bychom měli mor. Pět dní nemáme uklizené pokoje, jen u výtahu vždycky najdeme koš s ručníky,“ říká cyklistický manažer. Mezinárodní cyklistická unie UCI u kontaktovala úřady s žádostí, aby zbylé týmy směly zemi opustit.

10:00 Basketbaloví fanoušci už se nebudou moci v nejbližší době zdravit oblíbeným plácnutím dlaní s hvězdami NBA. Vedení zámořské ligy kvůli obavám z šíření koronaviru doporučilo hráčům, aby se vyhýbali kontaktům s diváky a nebrali si od nich pera ani dresy nebo další předměty pro případné autogramy.

9:30 Itálie: šest odložených zápasů Serie A včetně šlágru Juventus vs. Inter. Švýcarsko: kompletně zrušený program první a druhé ligy. Český fotbal zatím koronaviru odolává, ale otázkou je, jak dlouho.

PONDĚLÍ 2. března 2020

18:31 Play off švýcarské hokejové ligy nezačne kvůli šíření koronaviru podle plánu 7. března. Vedení soutěže v pořadatelské zemi květnového mistrovství světa se rozhodlo na mimořádném jednání odložit start vyřazovacích bojů zatím do 17. března. Až do reprezentační přestávky, která začne 23. března, se nebudou ve Švýcarsku hrát zápasy 1. a 2. fotbalové ligy.

17:52 Hokejové mistrovství světa má ve švýcarských městech Curychu a Lausanne odstartovat už za 67 dní, zatím ale není jasné, jestli se kvůli koronaviru opravdu uskuteční. Obavy v tomto ohledu připouští i prezident Mezinárodní hokejové federace René Fasel.

17:44 Téma titulu, kterému je Plzeň po víkendu zase o něco blíž, překrývá příchod koronaviru do Česka a s tím související hrozba uzavření fotbalových stadionů. Adrian Guľa však spoléhá ve zdravý rozum odpovědných lidí.

17:30 Tři tradiční jarní cyklistické závody v Itálii by se měly navzdory šíření nákazy koronaviru v zemi uskutečnit beze změny. Pořadatelská společnost RCS Sport o tom v rozeslaném e-mailu ujistila jednotlivé stáje. Program zahájí sobotní klasika Strade Bianche, následovat budou etapové Tirreno-Adriatico a monument Milán-San Remo.

17:02 Šéf organizátorů biatlonových závodů v Novém Městě na Moravě Jiří Hamza není nadšený, že se letošní Světový pohár pojede bez fanoušků. Více informací ZDE.

16:42 Biatlonista Michal Krčmář se snaží vyrovnat s tím, že se Světový pohár v Novém Městě na Moravě uskuteční bez diváků. Krčmář přirovnal závody ve ztichlé Vysočina Areně k sexu bez orgasmu.

16:17 Mistrovství světa juniorů ve vzpírání, které se mělo uskutečnit od 13. března v Bukurešti, se stalo další sportovní akcí zrušenou kvůli epidemii koronaviru. Seniorský evropský šampionát v Moskvě byl zatím v dubnovém termínu potvrzen beze změn. Oznámili to zástupci mezinárodní federace IWF.

Biatlonoví fanoušci se na závody Světového poháru v Novém Městě na Moravě nedostanou • Foto Pavel Mazáč (Sport)

15:59 Světový pohár v biatlonu se bude tento týden konat v Novém Městě na Moravě bez přítomnosti diváků. Rozhodla o tom dnes Bezpečnostní rada státu, která se pořádáním závodů zabývala v souvislosti se šířením koronaviru. Na biatlonové závody ve Vysočina Areně se chystaly desetitisíce fanoušků. Testy v neděli odhalily v Česku první tři případy nákazy novým typem koronaviru.

12:45 Rozšíření koronaviru do České republiky výrazně ovlivní i víkendovou Grand Prix Brno moderních gymnastek. Účast na tradičním mítinku dnes ráno odřekla reprezentace Ruska, které je v tomto sportu světovou velmocí číslo jedna.

10:52 Středeční odvetný zápas semifinále Italského poháru mezi Juventusem a AC Milán se odehraje s diváky na stadionu. Oznámilo to vedení turínského klubu, poté co vláda oblasti Piemont zrušila bezpečnostní opatření zavedená kvůli nákaze koronavirem.

9:16 Nákaza koronavirem podle fotbalové unie UEFA zatím mistrovství Evropy, kam se kvalifikovala i česká reprezentace, neohrožuje. Podle plánu by se koncem března měla odehrát i baráž o zbývající volná místa na šampionátu, jenž se bude v létě premiérově konat ve dvanácti zemích.

9:01 Velká cena Thajska silničních motocyklů se 22. března kvůli hrozbě nového typu koronaviru nepojede. Jezdci elitní kategorie MotoGP tak přišli o druhý závod mistrovství světa. Účastníci nižších kubatur Moto2 i Moto3 s Filipem Salačem by tuto neděli v Kataru závodit měli.

NEDĚLE 1. března 2020

14:00 Závod kategorie MotoGP se příští víkend při úvodní Velké ceně Kataru silničních motocyklů kvůli koronaviru neuskuteční. V Dauhá totiž ode dneška vstoupilo v platnost nařízení omezující přílety do země a cestující z Itálie a dalších vybraných destinací musejí automaticky do dvoutýdenní karantény. Nižších kategorií Moto2 a Moto3 se zrušení nedotkne, jejich týmy už totiž na okruhu v Losailu od tohoto týdne testují.

9:55 Etiopan Birhanu Legese obhájil vítězství v Tokijském maratonu, který se kvůli epidemii koronaviru běžel na liduprázdných ulicích. Ze stejného důvodu startovalo v závodě jen zhruba 200 elitních vytrvalců. Obvyklé desetitisíce amatérských běžců se tentokrát na trať nevydaly.