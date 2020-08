Nejlepší česká kitesurfařka: Jezdím mezi žraloky, sezona stojí až 1,5 milionu

Kitesurfing je dřina a bez posilování by to nešlo • Instagram @paulanovotna

V zahraničí se s ní lidé často fotí. V Česku se o ní a její disciplíně ale zatím příliš neví. „Díky sociálním sítím se to ale pomalu začíná měnit. Doufám, že se v budoucnu povědomí o kiteboardingu ještě zvýší,“ říká jedna ze světově nejúspěšnějších jezdkyň ve freestylu Paula Novotná, která by ráda reprezentovala naši zemi i na olympiádě v Paříži.

Sedmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové tráví v Česku jen zlomek roku. Jeho převážnou část cestuje po světě, kde má vhodnější povětrnostní podmínky pro trénování.

„Letos jsem byla čtyři měsíce v Karibiku, kde jsem uvízla kvůli koronaviru. Rozhodně si ale nestěžuju. Pro trénink to tam bylo naprosto ideální. Na měsíc jsem se pak vrátila do Česka a teď jsem zase v Řecku,“ říká česká reprezentantka v kiteboardingu Paula Novotná.

K netradiční disciplíně ji ve čtrnácti letech přivedli rodiče. Sami si jízdu na prkně taženém speciálním přístrojem, kterému se říká drak, poprvé vyzkoušeli na dovolené. Od té doby rodina trávila veškeré dny volna tam, kde se dalo kitovat.

„Jezdit se dá samozřejmě i tady v Česku, ale jsou tu poryvové podmínky. Vítr nebývá stálý, což není pro jízdu zdaleka ideální. Naopak jednou z nejlepších destinací je za mě Brazílie, v zimě jezdívám do Kapského města, v létě mám zase oblíbené Řecko, kam jsme jako malí jezdili i s rodiči.“

Olympiáda 2024? Trénuju, abych tam byla

Je to zhruba osm let, co se Paula kitingu věnuje profesionálně. Její hlavní disciplínou je freestyle, tedy provádění triků na prkně. „Děláme salta, otočky... Je to taková gymnastika na vodě. Existuje, ale i disciplína, které říkáme vlny. Při té sjíždíme vlny podobně jako surfaři s tím rozdílem, že nemusíme pádlovat, protože máme draka. Poslední disciplínou je foiling, což je prkno s připevněnou tyčí pod vodou, díky které to vypadá, že se vznáší nad hladinou.“

Právě foiling je disciplínou, která by se v roce 2024 měla objevit i na olympiádě v Paříži. Bude to vůbec poprvé v historii, kdy se kitesurfing stane olympijským sportem a dost možná do bojů o medaile zasáhnou i Češi.

„Moje hlavní disciplína je sice freestyle, ale pokusím se dostat na olympiádu ve foilingu. Snažím se teď co nejvíce trénovat, takže uvidíme, jestli se mi to podaří. Mám přeci jen ještě docela dost času,“ prozrazuje své plány Paula Novotná.

Sezona za 1,5 milionu

Časté cestování i nákladné vybavení. Částka vynaložená za sezonu se u Pauly Novotné šplhá až k 1,5 milionu korun. Česká reprezentantka přiznává, že uživit se výhradně sportem by pro ni bylo náročné. Díky spolupráci se sportovními značkami, pro které je jako jedna z nejlepších kiterek na světě žádnou tváří, si však může dovolit i nákladné cesty do zahraničí.

„Mám spolupráci s několika značkami z kitového světa, pro které například natáčím videa. Troufám si říct, že mezi lidmi, kteří se tomuto sportu věnují jsem docela známá. Často se stává, že jdu po pláži a někdo se se mnou chce vyfotit. Poslední dobou mě, ale díky sociálním sítím poznávají už i lidi v Česku. Nedávno mě na benzínce zastavila paní a přála mi hodně štěstí. Takové situace mě vždycky potěší.“

Občas myslím, že umřu strachy

Celé dny se projíždíte na vlnách a užíváte si slunečních paprsků exotických destinací. Život kitera na první pohled připomíná vysněnou dovolenou, ale bez přísného drilu by to ani tady nešlo.

„Možná to vypadá, že se jen vozíme, ale kiting je velmi fyzicky náročný sport. Proto se snažím opravdu hodně posilovat a abych předešla zranění trávím spoustu času i v ordinacích fyzioterapeutů.“

V minulosti Paulu potrápilo několik úrazů. Při jízdě si zlomila obě zápěstí a delší dobu se léčila také s přetrhanými vazy v pravém i levém koleni. Sama ale kiting považuje za bezpečný sport ačkoliv když přiznává, že jsou situace kdy i ona mívá obavy.

„Jednou se mi na Havaji stalo, že přišel velký mrak a úplně vypnul vítr. V tu chvíli jsem byla asi 500 metrů od břehu, kde navíc byly i kameny. Protože ke kitování potřebujete vítr, nemohla jsem se jen tak jednoduše vrátit zpět. Musela jsem strašně dlouhou dobu plavat s kitem v ruce a to na místě, kde je strašně moc žraloků. Myslela jsem tehdy, že umřu strachy, ale vše dobře dopadlo.“

A jaký je to pocit, když se k vám ve vodě blíží zahnutá ploutev? To naštěstí zatím neví ani Paula. „Viděla jsem jen malé žraloky, kteří vám toho ale moc neudělají. V Kapském městě, kam jezdíme často, je žraloků spousta, ale musím zaklepat, že jsem žádného zatím nepotkala a pevně doufám, že nikdy nepotkám.“