Dominance veslařské Dukly v ohrožení! Karanténa může zkazit 40letou šňůru

Malý zázrak se podařil, veslařské Primátorky se navzdory pandemii uskuteční. A nad Vltavou se vznáší neočekávaná zápletka. Reprezentační resort Dukla vloni slavil čtyřicáté vítězství v řadě. Jenže teď je jeho série na hraně.

„Tentokrát bych si troufnul i vsadit, že to nemusí Dukle letos vyjít,“ líčí šéf svazu Dušan Macháček. „Myslím to vážně. Zbrojí se ve Slavii, mají novou loď, chystají se pokořit dlouholetou dominanci Dukly. Duklu navíc obchází strašidlo karantény.“

Kromě konkurence ze Slavie, která letos v rámci tradičního střídání pražských klubů Primátorky pořádá, se jako hrozba lodi Dukly objevila nejistota u pěti členů elitní lodi.

„Čekají na výsledky testu na koronavirus, protože o víkendu přišli do styku s nakaženou osobou,“ vysvětluje Jakub Podrazil. „My se všichni modlíme, že budou v pořádku, jinak se Dukla bohužel nebude moct zúčastnit.“

Dukla plánovala nasadit svoji nejlepší osmu složenou s reprezentantů, včetně kormidelníka ČVK Praha Jana Jochmana. Pokud by ale o pět svých závodníků přišla, musela by řešit případné nasazení náhradní posádky. Mohla by využít například nedávného reprezentanta Lukáše Helešice, který je nominovaný do druhé lodi Dukly s ČVK.

„Sedí tam kluci jako Luki Helešic, který už skončil, ale udržuje se. Ty varianty tady jsou, asi bychom neměli jinou možnost,“ přemítá Podrazil.

Na úspěch si každopádně dělá nárok Slavia, která bude mít v boji zbrusu novou loď.

„Já samozřejmě přeju, aby byl závod pro všechny přístupný. Je tady ještě Bohemka, chceme závodit, co to nejlíp půjde, věřím, že to bude úspěšný závod,“ říká Jiří Svoboda, předseda veslařské Slavie.

Nedělní Primátorky se kvůli termínové kolizi s evropským šampionátem ve vodním slalomu v Troji konají výjimečně až odpoledne, startuje se v půl čtvrté. Pořadatelé budou dbát všech bezpečnostních a hygienických předpisů.

„Divákům silně doporučujeme roušky. Diváci budou moct závod shlédnout z obou břehů, nejen z Rašínova nábřeží ale tribunu postavíme i na protějším Hořejším nábřeží. Všude budou k dispozici přístroje s desinfekcí,“ líčí David Douša z pořadatelské agentury Raul.

Televizní diváci 107. AXA Primátorek budou po vzoru slavného závodu Oxfordu proti Cambridge sledovat na obrazovkách tepovou frekvenci vybraných závodníků. Hvězdou závodu skifů bude Ondřej Synek, už v pátek se konají závody univerzitních osem.