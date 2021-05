Hniličkův nástupce? Kejvalův vyzyvatel! Jsem překvapený, řekl Jansta

Škatulata v nejvyšších patrech českého sportu! Je to jen pár hodin, co vysílený Milan Hnilička podal rezignaci na pozici předsedy Národní sportovní agentury. A jeho nástupce už je téměř jistý. Do vlivné pozice míří Filip Neusser v poměrně pikantní situaci, několik předchozích měsíců totiž vedl ostrou kampaň před volbami předsedy ČOV. Jeho dosavadní soupeř Kejval tak příští týden nebude mít protikandidáta. Ze dvou rivalů o jednu funkci jsou najednou šéfové dvou mocných sportovních organizací. Budou spolu komunikovat?

„Asi ano. Já jsem si na pana Neussera nikdy v ničem nestěžoval, mediálně ani mimo. Nepředpokládám, že by kvůli tomu Česká republika nejala na olympiádu. Z mého pohledu by to byl zvláštní postup,“ řekl Kejval.

Mluvil ještě ve chvíli, kdy se o Neusserově novém angažmá teprve spekulovalo. Nečekaný obrat se ale stal realitou.

„Osobně jsem z toho překvapen. Filipa Neussera jsem vnímal jako dobrého kandidáta na předsedu ČOV, člověka, který není spojen se ztrátou majetku a hospodařením ČOV,“ komentoval situaci předseda České unie sportu Miroslav Jansta pro iSport.cz. „Do agentury přichází člověk, který je otevřený, má jasné názory a nebojí se je říct veřejně. Rozhodně do vztahu sportu a státu vnese větší razanci. Ve sportu dosáhl významných úspěchů, v pozemním hokeji byl jedním z nejlepších brankářů světa. Jde o to, jakým týmem se obklopí.“

Hnilička připravoval vznik sportovní agentury už od roku 2018, kdy se stal vládním zmocněncem pro sport. Od roku 2019 nově vzniklou agenturu vedl.

„Já bych určit rád Milanu Hniličkovi poděkoval. Navždycky bude zakladatelem Národní sportovní agentury a jejím prvním předsedou. Z pohledu ČOV jsme nervózní, protože jsme na letošní rok nedostali přidělené žádné prostředky. Proces byl v běhu, doufám, že se nezastaví,“ řekl Kejval.

Doručení financí potřebných pro zajištění české olympijské výpravy na Hrách v Tokiu teď bude mít paradoxně na starosti Neusser, který v posledních měsících v kampani před volbami ČOV na Kejvala tvrdě útočil.

Neusser zároveň přichází čtyři měsíce před sněmovními volbami. Je možné, že na základě výsledku jejich voleb se bude jeho pozice zvažovat.

„Je to jeho riskantní osobní rozhodnutí, není napojen na žádnou politickou stranu,“ upozorňuje Jansta. „Jestli předvede dobrý výkon, tak vítězové z budoucích uskupení by měli ukázat, že sport by měl být apolitický, měli by ho ve funkci potvrdit.“