Z nuly na sto! Beach konečně s fanoušky. Jen táta Sluka se bojí „kravaty“

Konečně fanoušci! Tribuny čtyřhvězdičkového turnaje Světové série FIVB J&T Banka Ostrava Beach Open sice nemohou být beznadějně vyprodané jako v předešlých letech, ale hráči a hráčky si atmosféru nemůžou vynachválit. „Já je slyšela dost,“ děkovala Michala Kvapilová po prvním duelu hlavní soutěže. „Je to rozdíl, jít z nuly na sto! Opravdu skok, byla to paráda. Fandové zněli, jako by byl plný centrkurt.“

Na hlavní tribunu unikátního areálu v Dolní oblasti Vítkovic může za dodržení všech potřebných opatření tisícovka fanoušků. Na první zápasy českých párů jich byla v ochozech zhruba stovka. „Jsme za to rády, sport bez diváků je smutný,“ těšila se Barbora Hermannová. „Fandové byli super. Trošku mi přišlo, že jak tam ještě jsou nějaká prázdná místečka, tak jsou asi taky takoví opatrní. Na turnaj mohou po dlouhé době, taky asi ještě nevědí, co si můžou dovolit.“

Na to její parťačka Markéta Nausch Sluková reagovala pohotově. „I diváci se musí po dlouhé pauze rozehřát, rozcvičit,“ usmívala se. „To je fakt,“ souhlasila Hermannová. „A některé naše momenty nebyly v prvním zápase úplně oslavné... (Češky porazily kvalifikantky Lobatovou a Fernándezovou ze Španělska 21:15 a 21:17). Ale je parádní, mít zase nějaký pěkný ohlas z venčí po bodu nebo vydařené akci. Super!“

Na předešlých turnajích byl jedním z hlavních „kotelníků“ táta Rudolf Sluka. Vysoký chlap stával těsně u hřiště a neúnavně burcoval rodinný kotel a všechny ostatní. „Náš největší fanoušek,“ líčila jeho dcera. „Je daňový poradce, ve své práci je takový vážný, takže si pak umí užít všechno ostatní, umí udělat showmana a je mu jedno, že bude jako jediný křičet. Jsem za to moc ráda.“

Letos zatím s příjezdem do Ostravy Rudolf Sluka váhá. Pořádně neví, co si za přísných opatření vlastně může dovolit. Sedět ob jedno místo a jen tleskat, to by asi nevydržel. „Táta je srdcař, jenom sedět a tleskat by nedokázal,“ přitakala Nausch Sluková. „Pokud by nemohl koordinovat kotel a zpívat, tak by z toho měl asi trošku mrzení. Nebylo by to ono. A já bych asi taky nechtěla vidět, že ho vyvádí v kravatě z tribuny,“ zasmála se. „Ještě nejsme definitivně domluvení. Říkal, že asi radši budou fandit a křičet u obrazovek, ale uvidíme. Třeba změní názor.“

I proto volejbalistky oceňovaly všechny fanoušky, kteří do Ostravy už na první zápasy dorazili. „Tohle jsou čeští držáci,“ děkovala Nausch Sluková. „Obecně jsou všichni asi trochu opatrní. Možná si spousta lidí řeklo - hele, radši zůstanu doma, když nevím, jaké to tam bude. Jestli se může fandit? Nebo jenom sedět? Všichni, co dorazili, šli trochu do nejistoty, toho si vážíme. Bez ohledu na to, že si musí třeba šestkrát měřit teplotu. Řekli si, že chtějí vidět světový beach. A zafandí českým týmům. To je super a moc si toho vážíme.“