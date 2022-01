Koronavirus a sport ONLINE: Házenkáři se vracejí do přípravy na ME

Narůstající počet nakažených a hospitalizovaných lidí koronavirem se promítá stejně jako v minulosti i do světa sportu. Na stadiony smí v Česku maximálně 1000 lidí, vzrůstající počet covidových případů zasahuje do zahraničních soutěží, hokejisté z NHL budou chybět na olympiádě v Pekingu, bylo zrušené MS do 20 let. Jednotlivé novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.