Výborný rok softbalisty Buchnera: pálil homeruny na MS a přezul už pět set aut

Pracuje jako automechanik v Praze, našel si v tom zálibu. „Je to podobné zlatnictví,“ prohlásil o této profesi Vojtěch Buchner. Podobně však přistupuje k softbalu. I zde je hráč z Mostu precizní a velmi šikovný. Vždyť umí jak pálit, tak nadhazovat. Několik odpalů za plot předvedl i na mistrovství světa, které se uskutečnilo na Novém Zélandu. „Šlo o můj vrchol kariéry,“ dodal borec z Painbusters Most. V příštím roce chce usilovat o titul v extralize.

Poprvé se s českou reprezentací podíval na světový šampionát. A rovnou to bylo na Novém Zélandu, tedy zemi, která softbalu holduje. Tam s českým týmem skončil celkově na devátém místě, jedním z nejvíce světlých momentů bylo vítězství nad USA. „Byla to ohromná pocta hrát na tak velkém turnaji. Ač se výsledek namůže zdát jako neúspěch, výsledkově to není pravda. Dokázali jsme vzdorovat i těm nejlepším a hrát s nimi vyrovnané zápasy. Určitě se nemáme za co stydět,“ dodal Buchner.

Na turnaji předvedl celkem šest úspěšných odpalů a dva homeruny, pro svůj tým zařídil čtyři body. „Jsem spokojený, dařilo se mi hlavně na pálce. Padly nějaké homeruny. Na první MS to nebylo špatné,“ hodnotil Buchner, který si na šampionátu vyzkoušel zcela nové pálky společnosti Easton, konkrétně legendární typ Synergy. „Já osobně mám raději starší model této pálky, ale tahle nová technologie také nevypadá špatně.“

Zároveň se mostecký softbalista už opravdu těšil na prosinec, tedy na období, kdy si odpočine. Měl toho moc… Tréninky, zápasy a pak pomoc ženské reprezentaci, kdy působil jako tréninkový nadhazovač. To vše kombinoval se svojí prací automechanika. „V mém oboru to zrovna není lehké skloubit. Když se turnaje zrovna naplánují ve špatné datum, je to pro mě komplikace. Musím nadělat, abych dostal volno a mohl jet na akci,“ doplnil Buchner.

Právě konec podzimu, kdy se šampionát na Novém Zélandu uspořádal, je pro Buchnera jedním z nejvíce stresujících období. Důvod? Přezouvání pneumatik. „Už jich bylo určitě nad 500 aut, které jsem přezul,“ dodal Buchner, který si v autech našel zálibu. „Je to zlatnická práce. Je potřeba být pečlivý především z důvodu bezpečnosti a spokojenosti zákazníků. Nesmí se na nic zapomenout, jinak by mohl nastat velký problém.“