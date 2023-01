Plzeň pokřtí v extralize badmintonu před kamerami novou halu

Základní část extraligy smíšených družstev se přehoupla do druhé poloviny, třetí dvoukolo se uskuteční o následujícím víkendu. A nabídne řadu interesantních soubojů, především boje o play off, nebo přímý postup do Final Four. Sobotní lahůdka bude k vidění na obrazovkách ČT sport Plus. Do nové plzeňské haly přijede Stavos Brno. V neděli se na hřišti lídra soutěže z Benátek nad Jizerou představí ve šlágru B. O. Chance Ostrava.

Po čtyřech utkáních se na čele soutěže seřadili dva největší favorité, obhájce titulu z Benátek a brněnská Slatina. Oba celky budou chtít i po třetím dvoukole mířit za přímým postupem do Final Four, kam projdou přímo první dvě družstva po základní části.

Středočeši by si v sobotním klání měli poradit s outsiderem z Českého Krumlova. Lucie Černá přijede posílena o dvě vítězství na turnaji v Českém Těšíně, chybět by neměly ani dlouholeté opory Jaromír Janáček s Tomášem Švejdou. Přesto by první bodový zisk v sezoně znamenal pro tým Radka Votavy prvotřídní senzaci, benátecký celek má velmi silnou soupisku. Utkání v CR Project Areně startují v 15 hodin.

Napěchovaný kádr Ladislava Vorla zamíří nejprve na západ, když změří síly s BA Plzeň. Skvělý test čeká na Jana Loudu a snad už i Jiřího Krále. V singlu by to měl být opravdový svátek, nehledě na to, jestli se v dresu Slatiny objeví Svendsen, Vittinghus, Nikolov, nebo stále platný Milan Ludík. Utkání v nové hale v Krašovské ulici, která bude sloužit reprezentantům v Národním centru, začíná v sobotu v 16 hodin a nabídne ho živě také program ČT sport Plus.

Meteor, který zatím plní roli štiky extraligy a drží se na výborném třetím místě, začne víkendovou těžkou šichtu proti brněnskému FSpS. Sobotní utkání, jež začne ve Vinoři ve 13 hodin, nemá favorita. Náboj mu dodává to, že se poprvé představí Ondřej Král proti svému bývalému celku, stejně jako Lucie Krulová, která zamířila opačnou cestou a je oporou týmu Ondřeje Lubase.

Derby se bude hrát na Severní Moravě. Nováček B. O. Chance Ostrava hostí Klimkovice a těšit se můžeme třeba na duel reprezentantek Terezy Švábíkové s Kateřinou Tomalovou, pokud samozřejmě oba trenéři nezvolí jiné složení. Jestli chtějí klimkovičtí pomýšlet na body, budou opět potřebovat přísun výher od jedné z prozatímních hvězd extraligy Dána Andrease SØndergaard, který se zatím ukazuje v parádním světle. Duel je na programu od 11 hodin v hale Ridera Sport.

Extraligový pořad se nezastaví ani v neděli, kvalitní badminton navíc zůstane v Ostravě. Klimkovice, které hrají v části Poruba, přivítají od 11 hodin Meteor. Dá se očekávat, že to pro domácí bude takřka životně důležité utkání pro uchování naděje na postup do vyřazovacích bojů. Kromě jiného jsme zvědaví na střety polského mládí (Szymanowski - Szydlowski) a také velkého počtu českých juniorských reprezentantů, kteří dostávají v obou družstvech dost příležitostí.

Český Krumlov hostí plzeňské svěřence Tomáše Knoppa. Ti nic jiného, než plný bodový zisk neberou. Jen ten jim pomůže v bitvě o přímý postup do Final Four, o který se chtějí pokusit. Lucie Černá se Soňou Hořínkovou by potřebovaly předvést heroické výkony, aby měli domácí šanci uspět, především v mužských singlech je kádr BA Plzeň zatím na jiné úrovni. V hale na Chvalšinské se první duel hraje od 13 hodin.

V nedělním šlágru se také od 13 hodin prezentují v CR Project Areně Benátky nad Jizerou a B. O. Chance Ostrava. Oba týmy potvrzují své předsezónní ambice a jejich vzájemný souboj bude patřit k ozdobám základní části. Domácí by měli více dominovat v párových disciplínách. Ostrava má zase skvělé singlisty (Filimon, Koljonen). Podobně dominantní jako na ME chce být určitě i Tereza Švábíková, pokud se jí nabídne možnost se znovu utkat s benáteckou Agnes Körösi. Už v 11 hodin pak uvidíme brněnské derby. Jako domácí byl rozlosován před startem soutěže celek Slatiny, který je papírovým favoritem. V derby je ale tato pozice často dost ošidná, FSpS ale nedisponuje až tak širokým kádrem, a především ve dvouhrách by měla být síla na straně domácích.

3. kolo – Extraliga

B.O. Chance Ostrava Sportclub - TJ Sokol Klimkovice

BA Plzeň - SK STAVOS Brno Slatina

BK Meteor Praha - BADMINTON FSpS MU

BK 1973 Benátky nad Jizerou - SKB Český Krumlov

TJ Sokol Klimkovice - BK Meteor Praha

SKB Český Krumlov - BA Plzeň

BK 1973 Benátky nad Jizerou - B.O. Chance Ostrava Sportclub

SK STAVOS Brno Slatina - BADMINTON FSpS MU