Kejval o Rusech: Atletika bude game changer, na české boxery jsem pyšnej!

Podle Jiřího Kejvala je vyloučeno, aby se Rusové a Bělorusové objevili příští rok na olympiádě v Paříži jako reprezentanti svých států. O případném startu některých z nich v rámci neutrálního týmu, případně jako součást týmu uprchlíků, rozhodne výkonný výbor MOV. Češi se chtějí do procesu zapojit pomocí vytvoření expertní komise složené z diplomatů a právníků a přicházet s vlastními návrhy. Jeden z nich se může týkat statusu ruských armádních sportovců. „Pokud je ruská armáda aktuálně ve válce, v určitých oblastech to může odporovat olympijské chartě,“ upozorňuje Kejval.

Jaký je váš postoj k účasti Rusů a Bělorusů na olympiádě?

„Před rokem začaly sankce MOV, my jsme se k nim okamžitě přidali. Navíc silně podporujeme Ukrajinu, ukrajinské uprchlíky, ve spolupráci se svazy a oddíly jsme udělali mnoho desítek aktivit ve prospěch podpory Ukrajiny. Po jednání s ministerstvem zahraničí děláme další aktivity přímo na Ukrajině, kde se snažíme pomáhat ukrajinskému sportu. To je naše pozice, mantra, z které jsme neustoupili.“

V poslední době se ale MOV zabýval návrhy, jak účast sportovců z těchto zemí v Paříži umožnit prostřednictvím asijských kvalifikací…

„Stala se věc, kterou nikdo neočekával. Asijský sportovní koncil přišel se svojí aktivitou, s kterou nikdo nepočítal. Koukáme trošku jako blázni, jak je možné, že Asie chce, aby se tam kvalifikovali Rusové. Tím se rozvinula ta diskuze. Naše pozice je stabilní, řekli jsme ne, nikdy jsme nezaváhali ani na vteřinu.“

Pojedou podle vás Rusové a Bělorusové na olympiádu?

„To, jestli pojedou na olympiádu, nebo ne, se nebude rozhodovat v tomhle baráku. Je tam 206 států, které mají podobnou pozici. Vlastní rozhodovací proces nebudou řešit ani národní olympijské výbory, ani MOV na svém zasedání, ale pravděpodobně to bude řešit výkonný výbor MOV, kde Česká republika žádného zástupce nemá.“

Máte přesto možnosti, jak situaci ovlivnit?

„Buď založíme ruce a budeme čekat, co se stane. Nebo je druhá varianta, že začneme hejtovat mezinárodní sportovní společenství a prosazovat si náš názor. Nebo se to budeme snažit řešit diplomaticko-právní cestou, předkládat návrhy a snažit se být u jednacího stolu, kde se bude o možné účasti a neúčasti ruských a běloruských sportovců jednat. Zvolili jsme cestu konstruktivního jednání.“

Chcete založit expertní skupinu, co by měla mít na starosti?

„Rádi bychom, aby tam byli experti, kteří mají zkušenost z mezinárodní diplomacie, z hlediska mezinárodního práva, kteří budou mít dostatek zájmu, času a i invence prostudovat si především dva základní dokumenty – to je olympijská charta a listina základních lidských práv, jak ji vydaly Spojené národy. Cílem je na základě těchto dokumentů se pokusit artikulovat takový návrh, který by odpovídal nastavení, které je tady v České republice. Abychom zamezili tomu, že by diktátorské režimy zneužívaly pro svoji propagaci olympijských her.“

Jak by tyto návrhy mohly vypadat?

„Musí to být věci, které jsou opřené o olympijskou chartu. Jedna z věcí je otázka ruských sportovců, kteří jsou součástí ruské armády. Pokud je ruská armáda aktuálně ve válce, v určitých oblastech to může odporovat olympijské chartě. Tím by byl právní nástroj na to, aby se zaměstnanci ruského ministerstva obrany nemohli zúčastnit olympiády. Většina ruských sportovců jsou zároveň i armádní sportovci. Právníci se na to dívají. Na druhou stranu musíme být opatrní. Nerad bych, aby se to svezlo na české kluky a holky, kteří jsou v Dukle, někdo to spojil s našimi mírovými jednotkami v Mali. Jedna věc je, jak my vnímáme naši účast v mírových jednotkách, druhá věc je, jak je to vnímáno z pohledu mezinárodního práva. Musíme ty věci dělat správně.“

Nestačí to, že Rusové i Bělorusové vloni vpádem na Ukrajinu porušili tzv. olympijské příměří?

„To tak je. Rusko a Bělorusko bylo na základě toho okamžitě vyřazené, tím pádem se neúčastní další olympiády. Porušení olympijského míru bylo okamžitě vyřešeno. Nebudou smět být na olympiádě, nebudou tam smět být zástupci Ruska, Běloruska, nebude tam vlajka, nebude tam hrát hymna. Teď se bavíme o sportovcích pod nezávislou vlajkou. Vím, že vám to splývá, ale z hlediska práva je to rozdíl.“

Pokud ale na olympiádu poletí Rusové, tak ale přiletí z Ruska, jak zabráníte, aby to tamní režim nezneužil?

„Pak máme dvě možnosti. Buď tady budeme křičet, tím pádem se eliminujeme. Myslím, že nejlepší je se o tom bavit. Jestli někdo bojuje proti Rusům dlouhodobě, tak to určitě nejsou naši politici, kteří tady ještě do minulého roku stavěli Nord Streamy a dělali byznys, ale jsou to sportovci. Od roku 2016 je to válka s velkým V. Bohužel v každém okamžiku narážíme na to, že tyto režimy nejsou schopné dodržovat pravidla. Přijde mi absurdní, když někdo říká, že nadržujeme Rusům. Potřebujeme maximum právních podkladů, aby ruská a běloruská propaganda nemohla zneužívat olympiádu ve svůj vlastní prospěch.“

V současnosti je účast Rusů i Bělorusů v soutěžích podmíněná rozhodnutím jednotlivých mezinárodních federací, budou mít konečné slovo?

„Pokud mezinárodní federace řeknou, že nejsou ochotné akceptovat kvalifikace v Asii, tak je game over a nemusíme nic řešit. Rusové se nekvalifikují a nemusíme rozhodovat. V Evropě se účastnit nebudou určitě. Teď záleží, jak se k tomu jednotlivé mezinárodní federace postaví. Bohužel máme signály, kde to nevypadá dobře, jako jsou gymnastika a zápas….“

Takže to nakonec může být tak, že v některých sportech připuštěni budou a v některých ne?

„To myslím, že se stane stoprocentně. Myslíme si, že klíčové bude rozhodnutí mezinárodní atletické federace. Pokud to oni zamítnou, tak to bude game changer a půjde to tam, kam si přestavujeme. Pokavaď to povolí, tak to bude problém.“

Co říkáte současné diskusi v mediálním prostoru, v níž vystupují osobnosti sportovního světa?

„Mám moc rád Dominika Haška , sešli jsme se tady minulý týden. Ale to jsou věci, které ničemu nepomůžou. Dominik mluví za sebe. Kdybych mluvil za sebe, tak bychom se tady taky bavili jinak. Měli bychom se cítit zodpovědní za to, jak to nakonec dopadne. Jít cestou, která možná není tak efektní, tak skvělá na titulky do novin, ale která nakonec povede k nějakému cíli.“

Ten by měl být ideálně jaký?

„Pro mě je ideální situace, aby skončila válka. Nejlepší definice je, aby nebyla účast sportovců z těchto zemí zneužitá pro propagandu totalitních režimu. Dohodli jsme se s panem ministrem zahraničí, že je to nejlepší možná definice, co chceme.“

Co říkáte na vyjádření prezidenta MOV Thomase Bacha, který se zasazoval o účast Rusů a Bělorusů na OH a Ukrajincům naopak vyhrožoval?

„Z mého pohledu jsou to věci vytržené v kontextu. Je obecné pravidlo, že když uděláme bojkot her, na další hry nesmíme. Takhle máme ty pravidla. On citoval, jak máme napsané pravidla. Když to vytrhnete z kontextu, vypadá to strašně. MOV intenzivně podporuje Ukrajinu, soustavně. Všichni chápou pozici Ukrajiny. Kdybych byl Ukrajinec, nesmírně by mě iritovala myšlenka, že zatímco my v zákopech umíráme, ruští sportovci se budou prsit na olympiádě v Paříži.“

Nebojíte se možnosti osobních bojkotů sportovců, pokud by Rusové v Paříži mohli startovat?

„Se sportovci na tohle téma intenzivně mluvíme. My jsme organizace, která organizuje olympijské hry. Máme jedno základní pravidlo, že musíme odvézt náš tým na olympiádu. Nicméně pořád zůstává otázka vlastního svědomí. To není pod žádnými sankcemi. Každý sportovec má právo volby, může se rozhodnout, že pro něj účast na olympiádě nepřipadá v úvahu.“

Nebylo by ale dobré vyhnout se situaci, kdy by sportovci taková rozhodnutí museli činit? Můžete třeba tento argument použít při vyjednávání?

„Good point! Budeme dělat studnu nápadů, budeme je překládat skupině, jestli najdou oporu. Určitě by to stálo za to dát to do té ošatky nápadů.“

Co říkáte na rozhodnutí českých boxerů bojkotovat mistrovství světa kvůli účasti ruských sportovců?

„Chci říct, že jsem na české boxery pyšnej. Box se rozhodl, že půjdou úplně jinou cestou než civilizovaný svět. Je tam obrovsky korupční prostředí z hlediska rozhodčích. Box měl dvakrát volbu nového předsedy, pokaždé si vybral ruského kandidáta, za kterým jsou zcela evidentně peníze z Kremlu nebo od ruských sponzorů. Jsme naprosto přesvědčeni, že ta volba nebyla transparentní. Když vystoupí zástupce z Afriky v přímém přenosu před hlasováním a zeptá se, kde jsou peníze, které měli dostat za volbu předsedy… Jsem pyšný na naše kluky, dělají to správně.“