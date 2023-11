Gymnastika ji semlela, teď je hvězdou parkouru. Sní o olympiádě i na lyžích

Většinu rozhovoru mluví v množném čísle. Má totiž dvojče Vendulu. „Odmalinka děláme všechno spolu, už si ani nedokážeme představit, že bychom bez sebe jely na závody,“ usmívá se o minutu mladší Adéla.

Obě sestry reprezentovaly Česko v gymnastice a nyní i v parkouru. A společně sdílí i vášeň pro další disciplínu. Pod dohledem olympijského vítěze Aleše Valenty trénují akrobatické lyžování a doufají, že by se jednoho dne mohly dostat až na olympiádu.

S parkourem jste začala před pěti lety. Proč jste ho vyměnila za sportovní gymnastiku?

„Gymnastice jsem obětovala celé dětství a dospívání. Byla to velká součást mého života. To díky gymnastice jsem v parkouru dosáhla, čeho jsem dosáhla. Odmalička jsme se ségrou trénovaly od nevidím do nevidím a docela jsme kvůli tomu zanedbávaly i školu. Strašně jsme si to vydřely a aktuálně z toho pořád těžíme. Nakonec to ale dopadlo tak, že jsme s gymnastikou za docela nehezkých podmínek přestaly. Já jsem na tom nebyla dobře fyzicky, ségra kvůli trenérům zase psychicky.“

Jak to?

„Trenéři nás toho naučili opravdu hodně, takže z určitého úhlu pohledu svoji práci odváděli dobře. Neměli ale bohužel cit, jak se chovat k dospívajícím holkám. Až moc na nás tlačili a chtěli po nás výsledky. Docela časté byly také narážky na váhu. Z celého družstva jsem si tohle asi nejvíc protrpěla já, protože