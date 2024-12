Kdo bude Sportovec roku: Vodáci proti Krejčíkové. Co zlatí hoši? • FOTO: Koláž iSport.cz Vítězi jsou všichni. V nejlepší desítce Sportovce roku se sešel výkvět globálních hvězd. Ale jen jeden (nebo jedna) dostane ve čtvrtek při vyhlášení tradiční ankety Klubu sportovních novinářů v pražském hotelu Hilton (PP 21.35, ČT1) na hlavu prestižní korunu pro krále (či královnu) českého sportu. Hlasující měli na stole zlaté olympijské medaile, wimbledonský triumf nebo hrdinné hokejisty. Čím by si každý z výběru zasloužil vyhrát?

Roman Červenka (hokej) Hokejisté vyhráli mistrovství světa po dlouhých čtrnácti letech, domácí šampionát ovládli dokonce po téměř čtyřech desetiletích. A byl to právě Červenka, kdo svůj tým táhnul jako kapitán. Prosadil se v rozhodujících chvílích. Proměnil rozhodující nájezd proti Finům, srovnal drama s Kanadou a přihrál na postupový gól proti USA ve čtvrtfinále. Mezinárodní federace IIHF ho vyhlásila hráčem roku. Roman Červenka podruhé v kariéře zvedá nad hlavu trofej pro mistry světa • Foto Pavel Mazáč / Sport

Josef Dostál (rychlostní kanoistika) Dorostl do dvou metrů a ještě dvou centimetrů k tomu a podobným obrem je i v české sportovní historii. Kajakář na letošních Hrách v Paříži dovršil svou dosavadní kariéru vítězstvím v závodě na 1000 metrů. Jako teprve druhý český sportovec v dějinách získal medaili na čtvrté letní olympiádě. Celkem má olympijských medailí pět. Vyrovnal tím Emila Zátopka a Ladislava Váchu. Před ním je jenom nedosažitelná Věra Čáslavská. Kajakář a olympijský vítěz Josef Dostál je největším aspirantem na prvenství v anketě Sportovec roku. • Foto Pavel Mazáč / Sport

Lukáš Dostál (hokej) Tradiční vítězná taktika českého hokeje stála tentokrát na něm. Lukáš Dostál nezklamal a podle vzoru svých velkých předchůdců v play off mistrovství světa v Praze zavřel bránu. Ze 107 střel ve vyřazovacích zápasech dostal jen tři góly, všechny v semifinálové přestřelce se Švédy, kde to tolik nebolelo. Ve čtvrtfinále proti Americe i ve finále se Švýcary udržel nulu. Fanoušci těžce nesli, že nedostal cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje. Český brankář Lukáš Dostál po vítězném finále na MS v Praze 2024 • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Martin Fuksa (rychlostní kanoistika) V počtu medailí i titulů mistra světa už překonal legendárního Martina Doktora. Kanoistovi Martinu Fuksovi ale v kariéře pořád scházel úspěch na olympijských hrách. Dvakrát na nich zažil velké zklamání, když se vracel bez medaile. Borec nefňukal, dál makal, změnil trénink, trochu zhubnul a najednou je z něj suverénní král své disciplíny. Na olympijském kilometru poprvé vyhrál už před rokem na mistrovství světa. V Paříži předvedl životní závod, vyhrál o parník v olympijském rekordu. Martin Fuksa se dočkal vytoužené olympijské medaile, v Paříži navíc hned zlaté! • Foto ČTK / Deml Ondřej

Barbora Krejčíková (tenis) Bude stačit wimbledonský titul na korunku pro Sportovce roku? U Jana Kodeše, dvakrát u Petry Kvitové i loni u Markéty Vondroušové to tak bylo. Pouze Jana Novotná skončila po triumfu v roce 1998 druhá, protože gólmana Dominika Haška po zlatém Naganu chtěl národ za prezidenta. Krejčíková na svou mentorku v All England Clubu navázala velkým vítězným tažením. Sezonu pak zakončila na Turnaji mistryň, kde se dostala až do semifinále. Pomůže triumf ve Wimbledonu Barboře Krejčíkové v anketě Sportovec roku? • Foto Pavel Mazáč / Sport

Tomáš Macháč (tenis) Tenhle příběh zaujal celý svět. Tomáš Macháč se před Hrami v Paříži s Kateřinou Siniakovou rozešel v osobním životě, pro olympijský mix se ale znovu dali dohromady. A fungovalo to parádně, probili se až ke zlatým medailím. Macháč navíc zažil v extrémní konkurenci mužského tenisu průlomovou sezonu i v singlu. Na všech grandslamech došel nedál v kariéře, na US Open si zahrál osmifinále. Protlačil se do první pětadvacítky žebříčku. Tomáš Macháč a Kateřina Siniaková si užili slavnostní ceremoniál s předáním zlatých medailí • Foto Pavel Mazáč / Sport

Nikola Ogrodníková (atletika – oštěp) Byla to právě ona, kdo prodloužil neuvěřitelnou sérii české atletiky, která vozí olympijské medaile v nepřetržité řadě od roku 1948 s pochopitelnou výjimkou Her 1984 v Los Angeles, kam totalitní režim pod sovětským vlivem své sportovce neposlal. Ogrodníková zvládla odchod z tréninkové skupiny Jana Železného a svou sezonu si řídila sama. Nikola Ogrodníková si užila oslavu bronzu s fanoušky • Foto Pavel Mazáč / Sport

David Pastrňák (hokej) Pasta party nekončí. V NHL se útočník Boston Bruins blýsknul jednou ze svých nejlepších sezon, v kanadském bodování získal ohromujících 110 bodů a skončil pátý. Fanouškům udělal radost obětavým příjezdem na mistrovství světa, kde patřil k v závěru turnaje k hlavním tahounům. Ve finále navíc vstřelil zlatý gól Švýcarsku. David Pastrňák prožil v NHl jednu ze svých nejlepších sezon a navíc pomohl ke zlatu z domácího MS • Foto Michal Beránek / Sport

Kateřina Siniaková (tenis) Nejlepší deblistka na světě. Siniaková o tom letos přesvědčila nejen postavením v žebříčku, ale hlavně turnajovými triumfy s rozdílnými spoluhráči. Roland Garros vyhrála s Američankou Coco Gauffovou, Wimbledon s její krajankou Taylor Townsendovou. Na olympiádě slavila emotivní zlaté medaile spolu s bývalým přítelem Tomášem Macháčem ve smíšené čtyřhře. Jen ve finále Turnaje mistryň spolu s Townsendovou prohrála. Kateřina Siniaková se zlatou medailí • Foto Blesk:Karel Kopac

Jakub Vadlejch (atletika - oštěp) Konečně urval své velké zlato. Získal ho za dramatických okolností na jarním evropském šampionátu v Římě. Odpor Němce Juliana Webera, obhájce, titulu zlomil masivním šestým hodem. Vadlejch opět potvrdil konzistenci svých výkonů, kterou se už několik let drží v absolutní špičce. Na olympiádě v Paříži byl rovněž ve formě, v jednom z nejkvalitnějších závodů dějin to ale o čtyři centimetry, šířku makronky, nestačilo na medaili. Jakub Vadlejch v kvalifikaci na olympiádě • Foto Pavel Mazáč / Sport

Týmy - Fotbalisté Sparty Na jaře to vypadalo, že se fotbalová domácí scéna zase propadla do dávných devadesátek. Sparta si vyléčila dlouhodobou žízeň po trofejích, když podruhé za sebou vyhrála ligu a díky vítězství v MOL Cupu po deseti letech slavila i double. Po devatenácti letech se vrátila do Ligy mistrů. Ladislav Krejčí s mistrovskou trofejí • Foto Blesk - Tonda Tran

Týmy - Hokejisti Česka Nádherný zážitek přinesli Rulíkovi hoši nadšeným fanouškům, kteří v Ostravě a v Praze zařídili atmosféru jednoho z nejbáječnějších hokejových šampionátů dějin. Trochu to připomínalo Nagano. Počáteční nedůvěrou, Lukáš Dostál si v brance zahrál na Haška, kapitán Červenka na Růžičku a Pastrňák na Jágra. Kolečko českých hokejistů oslavující titul mistrů světa na domácím šampionátu • Foto Michal Beránek / Sport

Týmy - Kordisti Česka Ty brďo! Uprostřed medailové olympijské bídy to v létě v Paříži prolomili fantastičtí muži s ostrými kordy. Jiří Beran, Jakub Jurka, Martin Rubeš a Michal Čupr byli před Hrami trošku ve stínu, ačkoli v soutěži družstev startovali v nadějném čtvrtfinále. Předvedli euforickou jízdu, vyřadili světové šampiony z Itálie a před šokovaným Grand Palais vyrvali z rukou bronzové medaile domácím Francouzům. Touché! Bronzoví hrdinové! Jakub Jurka předvedl úžasný výkon a v závěru otočil zápas proti Francii • Foto Pavel Mazáč / Sport

Jak vybírali redaktoři Sportu? Ondřej Škvor 1. David Pastrňák 2. Barbora Krejčíková 3. Lukáš Dostál 4. Kateřina Siniaková 5. Josef Dostál 6. Martin Fuksa 7. Nikola Ogrodníková 8. Roman Červenka 9. Tomáš Macháč 10. Jakub Vadlejch Kolektivy 1. hokejisté ČR 2. fotbalisté Sparty 3. kordisté ČR

Jak vybírali redaktoři Sportu? Jan Jaroch 1. Kateřina Siniaková 2. Barbora Krejčíková 3. Tomáš Macháč 4. Martin Fuksa 5. Josef Dostál 6. Lukáš Dostál 7. David Pastrňák 8. Roman Červenka 9. Nikola Ogrodníková 10. Jakub Vadlejch Kolektivy 1. hokejisté ČR 2. kordisté ČR 3. fotbalisté Sparty