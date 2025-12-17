Kdo vyhraje Sportovce roku: Fuksa soupeří s Ledeckou, hvězdy NHL i supertalent
Slavnostní večer při vyhlášení ankety Sportovce roku oslaví další silný rok českého sportu. V nominované desítce jsou hvězdy NHL, borci z tenisového okruhu a hned tři mistři světa. Přímý přenos z pražského hotelu Hilton vysílá ČT1 ve čtvrtek od 21:30 hned po tradiční předvánoční pohádce.
Kanoista Martin Fuksa stál na břehu kanálu v Račicích chvilku po své první jízdě na jarním evropském šampionátu. „Upřímně, očekává ode mě někdo něco jiného, než že budu mít medaili a nejlíp zlatou?“ řekl s maličko hořkým úsměvem.
Na konci roku má za sebou další z vrcholných roků své kariéry. V posledních třech sezonách vyrostl v giganta světového sportu a po loňském triumfu na Hrách v Paříži obhájil titul mistra světa z roku 2023. Bude mu to stačit na korunu pro vítěze ankety Sportovec roku, který pořádá Klub sportovních novinářů?
Těžko soudit, protože světových šampionů je v nominované desítce víc. Jedním z nich je kajakář Josef Dostál, jenž obhájil titul na neolympijské pětistovce. A pak je tu Ester Ledecká. Anketu vyhrála už dvakrát v letech svých olympijských trimfů v Pchjongčchangu a v Pekingu. Tentokrát její ambice podporuje další unikátní kousek.
Na lyžařském mistrovství světa v Saalbachu-Hinterglemmu jí ve sjezdu dělilo 21 setin sekundy od zlata, získala ale historický bronz. O pár týdnů později pak na snowboardovém šampionátu ve Svatém Mořici vyhrála paralelní obří slalom a v paralelním slalomu skončila se stříbrem. Jako první v dějinách tak získala medaile na MS v lyžování i ve snowboardingu, navíc během jedné zimy.
Dalším předchozím vítězem v nominaci je hokejista David Pastrňák, který navzdory českému krachu ve čtvrtfinále zářil na mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku. Jakub Menšík má k dobru slavnou výhru nad Novakem Djokovičem v Miami a Kateřina Siniaková dál drží vládu v deblu a vyrovnala už statistiku Martiny Navrátilové.
V konkurenci atletiky, světově nejglobálnějšího sportu, se výškař Jan Štefela probil k bronzu na mistrovství světa v Tokiu. A rychlobruslařský supertalent Metoděj Jílek zahájil svou cestu ke hvězdám ještě ve chvíli, kdy na závodech může potkávat legendární Martinu Sáblíkovou, vítězku anket z let 2007, 2009 a 2010. Pro ní může jí o poslední možnost, jak si užít večer v slavnostní společnosti české sportovní elity. Do chvíle, než se jednou oficiálně připojí k legendám jako laureátka Ceny Emila Zátopka. Ve čtvrtek ocenění převezmou koulařka Helena Fibingerová a diskař Imrich Bugár, světoví šampioni z Helsinek 1983.
Finalisté ankety Sportovec roku 2025
Josef Dostál (rychlostní kanoistika)
Martin Fuksa (rychlostní kanoistika)
Metoděj Jílek (rychlobruslení)
Ester Ledecká (lyžování/snowboarding)
Jakub Menšík (tenis)
Martin Nečas (hokej)
David Pastrňák (hokej)
Martina Sáblíková (rychlobruslení)
Kateřina Siniaková (tenis)
Jan Štefela (atletika).