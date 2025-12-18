Ledecká je Sportovkyní roku! Korunovace s předstihem, třetí výhrou stíhá legendy
Z nesmírně silné sestavy českých hvězd se v anketě Sportovec roku, kterou pořádá Klub sportovních novinářů, potřetí v kariéře dostala na vrchol Ester Ledecká. Jejím trumfem byl unikátní medailový double. Jako první v historii stála během jedné zimy na stupních vítězů na MS v alpském lyžování i alpském snowboardingu, v němž se stala i světovou šampionkou. „Konkurence je obrovská, vážím si toho, že jsem byla zvolena,“ řekla Ledecká.
Vítězů je všech deset, protože každý z elitního výběru by měl svůj pádný argument, že by si měl korunu Sportovce roku nasadit sám. Trofej je ale jediná.
„Beru to tak, že to je propagace sportu. Zároveň vím, jak to chodí v hlavách sportovců. Každý chce vyhrát,“ usmívá se legendární oštěpař Jan Železný, čtyřnásobný laureát. „Všichni řeknou: Nám to tak nevadí… Ale sám jsem to zažil. Myslím, že jsem měl vyhrát Sportovce roku jiné roky, než jsem vyhrál. Ale je to anketa, propagace, že ti lidi něco dokázali.“
Ve hře byly hokejové superhvězdy David Pastrňák a Martin Nečas. Tenista Jakub Menšík ve finále tisícovky v Miami porazil Novaka Djokoviče, Kateřina Siniaková popáté končí rok jako královna deblu. Kanoista Martin Fuksa potřetí za sebou vyhrál v globálním finále olympijský kilometr, i kajakář Josef Dostál získal titul mistra světa. Výškař Jan Štefela má dvě velké medaile, včetně senzačního bronzu z MS v Tokiu. A loučící se rychlobruslařskou legendu Martinu Sáblíkovou v přímém přenosu nahrazuje mladý Metoděj Jílek.
„Kdybych to bral z hlediska dopadu, globálnosti, kolik se vydalo článků o jednotlivém člověku, tak by vyhrála asi Katka. Ale pak jsou tady Fuksa, vyhrál mistrovství světa, Ledecká…“ přemítal Železný.
Snowboardkrosovou šampionku Evu Adamczykovou zaujal její kolega z Dukly, výškař a vtipný glosátor Jan Štefela.
„Ze Štefely jsem byla nadšená. To je super týpek, tomu bych přála, aby se umístil vysoko,“ prohlásila.
Anketu však už potřetí vyhrála Ester Ledecká. Navázala na roky 2018 a 2022, kdy ji v obou případech podpořila olympijská zlata. Tentokrát k bronzu z lyžařského sjezdu v Saalbachu-Hinterglemu přidala zlato z paralelního obřího slalomu na snowboardovém MS ve Svatém Mořici, kde získala i stříbro v paralelním slalomu.
„Mě by zajímalo, jestli jsem korunu dostala za lyže nebo za snowboard. Asi bych tento rok fandila té snowboarďačce,“ usmívala se Ledecká.
Článek pokračuje pod grafikou
Na slavnostní vyhlášení v pražském hotelu Hilton nedorazila kvůli přípravě na další závody Světového poháru ve francouzském Val d´Isere. Michal Dusík, předseda Klubu sportovních novinářů, jí vítěznou korunu ale do hor s předstihem přivezl.
„Je to obrovská pocta. Pro mě je hrozně těžké sportovce ohodnotit. Každý děláme něco jiného. Máme hrozně malou zemi a spoustu skvělých, fenomenálních sportovců,“ uvedla Ledecká. „Taky chci pogratulovat sportovcům, kteří třeba dopadli druzí, třetí, čtvrtí, pátí, desátí. Všem sportovcům, kteří se do desítky ani nedostali, ale předvedli úžasné výsledky. Jsem na sebe pyšná a děkuju moc za tu krásnou korunu.“
Přímo na místě byli slavní atleti Helena Fibingerová s Imrichem Bugárem, jejichž kariéry spojuje zlatá medaile na premiérovém atletickém MS v Helsinkách v roce 1983. Společně získali Cenu Emila Zátopka pro sportovní legendu.
„Jsem hrozně moc rád, i kvůli tomu tam jdu. Helena mi volala: Musíš tam jít se mnou! Tak jsem řekl: S tebou půjdu,“ líčil Železný. „Oni dva tam možná měli být daleko dřív, možná daleko dřív než já. Já jsem končil a hnedka mě tam dali. Jsou to určitě sportovní legendy, které tam patří.“
Železný byl Sportovcem roku čtyřikrát a spolu s gymnastkou Věrou Čáslavskou drží rekord. Ledecká má spolu s Martinou Sáblíkovou už tři triumfy. A v únoru na olympiádě může sázet svoje argumenty pro další vítězství. Na lyžích kvůli termínové kolizi nemůže počítat se sjezdem, ale v super-G mít šanci bude. Ve snowboardovém závodě může splnit sen o českém finále další reprezentantce Zuzaně Maděrové, která od začátku zimy ze čtyř závodů Světového poháru čtyřikrát prošla do semifinále a v Cortině d´Ampezzo dojela třetí.
„Musím pogratulovat Zuzce, že senzačně odpálila sezonu. Tam je strašných faktorů, které by se musely sejít. Bylo by to fajn,“ usmívá se Ledecká.
Sáblíková je se šestnácti nominacemi do elitní desítky rekordmankou ankety. Poprvé pozvánku na galavečer dostala v roce 2006, kdy se její současný reprezentační kolega Metoděj Jílek narodil.
Sportovec roku:
- 1. Ester Ledecká (alpské lyžování/alpský snowboarding) - 1466
- 2. Martin Fuksa (rychlostní kanoistika) - 1343
- 3. David Pastrňák (hokej) - 1188
- 4. Kateřina Siniaková (tenis) - 1127
- 5. Josef Dostál (rychlostní kanoistika) - 945
- 6. Martin Nečas (hokej) - 934
- 7. Jan Štefela (atletika) - 916
- 8. Metoděj Jílek (rychlobruslení) - 814
- 9. Jakub Menšík (tenis) - 704
- 10. Martina Sáblíková (rychlobruslení) - 659
První místa v anketě:
- Ester Ledecká - 53
- Martin Fuksa - 44
- David Pastrňák - 23
- Kateřina Siniaková - 21
Kolektivy:
- 1. Volejbalisté Česka - 439
- 2. Basketbalistky ZVVZ USK Praha - 403
- 3. Smíšená štafeta biatlonistů - 308
Vítězství ve Sportovci roku:
- 4 - Věra Čáslavská (sportovní gymnastika) - 1964, 1966, 1967, 1968
- 4 - Jan Železný (atletika) - 1993, 1995, 2000, 2001
- 3 - Martina Sáblíková (rychlobruslení) - 2007, 2009, 2010
- 3 - Ester Ledecká (alpský snowboarding, alpské lyžování) - 2018, 2022, 2025
Sportovní legenda - Cena Emila Zátopka:
- Helena Fibingerová (atletika)
- Imrich Bugár (atletika)
Oddanost sportu (Cena Národní sportovní agentury):
- Petr Pála (tenis)