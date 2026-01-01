Supersportovní rok 2026 den po dni: olympiáda, MS ve fotbale, velká akce v Česku
Fanoušci si užijí, právě začínající rok 2026 pro ně bude téměř nekončícím festivalem špičkových sportovních akcí. Začínáme únorovou olympiádou, přes květnové MS v hokeji pokračujeme letním MS ve fotbale, doufejme i s českou účastí. Na domácí půdě se můžeme těšit na březnové MS v krasobruslení. A pak je tu klasika - fotbalové i hokejové soutěže, tenisové grandslamy, MMA turnaje a tak dále... Podívejte se na kompletní kalendář.
LEDEN
26. 12. – 6. 1. | HOKEJ
2. 1. – čtvrtfinále
4. 1. – semifinále
5. 1. – finále a zápas o 3. místo
1. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH
SP a Turné čtyř můstků v Garmisch-Partenkirchenu (Německo)
1.–3. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ
SP v Calgary (Kanada)
2. 1. | SKELETON
SP ve Winterbergu (Německo)
3.–4. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
SP žen v Kranjské Goře (Slovinsko)
3.–17. 1. | MOTORISMUS
Rallye Dakar (Saúdská Arábie)
4. 1. | BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
SP a Tour de Ski ve Val di Fiemme (Itálie)
4. 1. | SEVERSKÁ KOMBINACE
SP v Schonachu (Německo)
4. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH
SP a Turné čtyř můstků mužů v Innsbrucku (Rakousko)
6. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH
SP a Turné čtyř můstků mužů v Bischofshofenu (Rakousko)
6. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH
SP žen ve Villachu (Rakousko)
7. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
SP mužů v Madonně di Campiglio (Itálie)
7. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ
SP v Lac-Beauportu (Kanada)
8. 1. | VOLEJBAL
Lvi Praha – Berlín, Liga mistrů
8.–10. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ
SP v Aspenu (USA)
8.–10. 1. | SNOWBOARDING
SP v Aspenu (USA)
8.–11. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
SP žen v Zauchensee (Rakousko)
8.–11. 1. | BIATLON
SP v Oberhofu (Německo)
8.–11. 1. | POZEMNÍ HOKEJ
Halové ME mužů v Heidelbergu (Německo)
8. 1. – Česko – Portugalsko
9. 1. – Česko – Rakousko
10. 1. – Česko – Polsko
10. 1. – semifinále
11. 1. – finále a zápas o 3. místo
9. 1. | SKELETON
SP ve Svatém Mořici (Švýcarsko)
9.–11. 1. | RYCHLOBRUSLENÍ
ME v Tomaszówu (Polsko)
10. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ
SP ve Val St. Come (Kanada)
10. 1. | SNOWBOARDING
SP ve Scuolu (Švýcarsko)
10.–11. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
SP mužů v Adelbodenu (Švýcarsko)
11. 1. | SEVERSKÁ KOMBINACE
SP v Otepää (Estonsko)
11. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH
SP mužů v Zakopaném (Polsko)
11. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH
SP žen v Ljubnu (Slovinsko)
12. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ
SP v Lake Placid (USA)
12.–18. 1. | KRASOBRUSLENÍ
ME v Sheffieldu (Velká Británie)
13. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
SP žen ve Flachau (Rakousko)
13.–18. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
SP mužů ve Wengenu (Švýcarsko)
13.–18. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH
SP v Čang-ťia-kchou (Čína)
14. 1. | BASKETBAL
USK Praha – Flammes Carolo, Euroliga žen
14. 1. | SNOWBOARDING
SP v Bad Gasteinu (Rakousko)
14.–18. 1. | BIATLON
SP v Ruhpoldingu (Německo)
15.–18. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
SP žen v Tarvisiu (Itálie)
15.–18. 1. | POZEMNÍ HOKEJ
Halové ME žen v Praze
15. 1. – Česko – Litva
16. 1. – Česko – Ukrajina
17. 1. – Česko – Španělsko
17. 1. – semifinále
18. 1. – finále a zápas o 3. místo
15. 1. – 1. 2. | HÁZENÁ
ME mužů (Dánsko, Norsko, Švédsko)
15. 1. – Česko – Francie (Oslo)
17. 1. – Norsko – Česko (Oslo)
19. 1. – Česko – Ukrajina (Oslo)
22.–28. 1. – čtvrtfinálové skupiny
30. 1. – semifinále
1. 2. – finále a zápas o 3. místo
16. 1. | SKELETON
SP v Altenbergu (Německo)
16.–17. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ
SP v Alleghe (Itálie)
16.–17. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ
SP v Laaxu (Švýcarsko)
16.–18. 1. | SNOWBOARDING
SP v Laaxu (Švýcarsko)
17. 1. | BOJOVÉ SPORTY
Oktagon 82 v Düsseldorfu (Německo)
17.–18. 1. | BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
SP v Oberhofu (Německo)
17.–18. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ
SP v Deer Valley (USA)
17.–18. 1. | SNOWBOARDING
SP v Dongbeiya (Čína)
18. 1. | SEVERSKÁ KOMBINACE
SP v Oberhofu (Německo)
18. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH
SP mužů v Sapporu (Japonsko)
18. 1. | SNOWBOARDING
SP v Bansku (Bulharsko)
18. 1. – 1. 2. | TENIS
Australian Open v Melbourne (Austrálie)
20. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
SP žen v Kronplatzu (Itálie)
20.–25. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
SP mužů v Kitzbühelu (Rakousko)
21. 1. | FOTBAL
Slavia – Barcelona, Liga mistrů UEFA
21. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH
SP žen v Zaó (Japonsko)
22. 1. | BASKETBAL
Galatasaray Istanbul – USK Praha, Euroliga žen
22. 1. | FOTBAL
Plzeň – Porto, Evropská liga UEFA
22. 1. | VOLEJBAL
Las Palmas – Lvi Praha, Liga mistrů
22.–27. 1. | BIATLON
SP v Novém Městě na Moravě
22.–24. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ
SP ve Veysonnaz (Švýcarsko)
22.–25. 1. | MOTORISMUS
WRC Rally Monte Carlo, úvodní podnik MS v automobilových soutěžích
22.–25. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH
MS v letech na lyžích v Oberstdorfu (Německo)
23.–25. 1. | BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
SP v Gomsu (Švýcarsko)
23.–25. 1. | RYCHLOBRUSLENÍ
SP v Inzellu (Německo)
24. 1. | BOJOVÉ SPORTY
UFC 324 v Las Vegas (USA)
24. 1. | SNOWBOARDING
SP v Simonhöhe (Rakousko)
24.–25. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
SP žen ve Špindlerově Mlýnu
24.–25. 1. | SNOWBOARDING
SP v Isole (Francie)
25. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH
SP žen v Sapporu (Japonsko)
27. 1. | VOLEJBAL
Berlín – Lvi Praha, Liga mistrů
27.–28. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
SP mužů ve Schladmingu (Rakousko)
28. 1. | BASKETBAL
USK Praha – Schio, Euroliga žen
28. 1. | FOTBAL
Pafos – Slavia, Liga mistrů UEFA
28. 1. – 1. 2. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
SP v Crans Montaně (Švýcarsko)
29. 1. | FOTBAL
Basilej – Plzeň, Evropská liga UEFA
30. 1. | FOTBAL
Start jarní části Chance Ligy
30.–31. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ
SP ve Val di Fassa (Itálie)
30. 1. – 1. 2. | CYKLISTIKA
MS v cyklokrosu v Hulstu (Nizozemsko)
30. 1. – 1. 2. | SKOKY NA LYŽÍCH
SP ve Willingenu (Německo)
30. 1. – 1. 2. | SNOWBOARDING
SP v Gudauri (Gruzie)
31. 1. | BOJOVÉ SPORTY
UFC 325 v Sydney (Austrálie)
31. 1. | BOJOVÉ SPORTY
Oktagon 83 ve Stuttgartu (Německo)
31. 1. | SNOWBOARDING
SP v Rogle (Slovinsko)
ÚNOR
1. 2. | BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
Jizerská padesátka v Bedřichově
1. 2. | SEVERSKÁ KOMBINACE
SP v Seefeldu (Rakousko)
1. 2. | SKOKY NA LYŽÍCH
SP mužů v Kulmu (Rakousko)
1.–7. 2. | TENIS
WTA 250 Ostrava Open žen
3. 2. | ATLETIKA
Czech Indoor Gala v Ostravě
4. 2. | BASKETBAL
Flammes Carolo – USK Praha, Euroliga žen
6.-8. 2. | TENIS
Česko - Švédsko, kvalifikace Davis Cupu v Jihlavě
6.–22. 2. | ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY
Cortina d’Ampezzo (Itálie). Kompletní program ZDE>>>
7. 2. | BOJOVÉ SPORTY
UFC Fight Night v Las Vegas (USA)
8. 2. | AMERICKÝ FOTBAL
Super Bowl – finále NFL v Santa Claře (USA)
11.–15. 2. | BADMINTON
MS týmů v Istanbulu (Turecko)
12. 2. | VOLEJBAL
Lvi Praha – Perugia, Liga mistrů
12.–15. 2. | MOTORISMUS
WRC Švédská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích
14. 2. | BOJOVÉ SPORTY
Oktagon 84 v Ostravě
16.–21. 2. | LUKOSTŘELBA
Halové ME v Plovdivu (Bulharsko)
17.–18. 2. | FOTBAL
Liga mistrů UEFA – 2. kolo play off
18. 2. | VOLEJBAL
Lvi Praha – Las Palmas, Liga mistrů
19. 2. | FOTBAL
Evropská liga UEFA – 2. kolo play off
19. 2. | FOTBAL
Konferenční liga UEFA– 2. kolo play off
21. 2. | BOJOVÉ SPORTY
UFC Fight Night v Houstonu (USA)
24.–25. 2. | FOTBAL
Liga mistrů UEFA – odvety 2. kola play off
25. 2. – 1. 3. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
SP žen v Soldeu (Andorra)
26. 2. | FOTBAL
Evropská liga UEFA – odvety 2. kola play off
26. 2. | FOTBAL
Konferenční liga UEFA – odvety 2. kola play off
26.–28. 2. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ
SP v Kopaoniku (Srbsko)
26. 2. – 1. 3. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
SP mužů v Garmisch-Partenkirchenu (Německo)
27. 2. | BASKETBAL
Slovinsko – Česko, kvalifikace MS 2027 mužů
27. 2. | SEVERSKÁ KOMBINACE
SP v Kulmu (Rakousko)
28. 2. | BOJOVÉ SPORTY
UFC Fight Night v Mexico City (Mexiko)
28. 2. – 1. 3. | BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
SP ve Falunu (Švédsko)
28. 2. – 1. 3. | SNOWBOARDING
SP v Krynici (Polsko)
březen
1. 3. | ATLETIKA
Maraton v Tokiu (Japonsko)
1. 3. | BASKETBAL
Česko – Slovinsko, kvalifikace MS 2027 mužů
1. 3. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ
SP v Nanto-Toamě (Japonsko)
1. 3. | MOTORISMUS
GP Thajska, úvodní závod MS silničních motocyklů v Buriramu
1. 3. | SKOKY NA LYŽÍCH
SP žen v Hinzenbachu (Rakousko)
3. 3. | HOKEJ
Finále Ligy mistrů
5.–17. 3. | BASEBALL
World Baseball Classic (Japonsko, Portoriko, USA)
5. 3. – Česko – Korea (Tokio)
5. 3. – Česko – Austrálie (Tokio)
6. 3. – Česko – Tchaj-wan (Tokio)
10. 3. – Japonsko – Česko (Tokio)
6. 3. | HOKEJ
Konec základní části Tipsport extraligy
7. 3. | BOJOVÉ SPORTY
UFC 326 v Las Vegas (USA)
7. 3. | BOJOVÉ SPORTY
Oktagon 85 v Hamburku (Německo)
9. 3. | HOKEJ
Start play off Tipsport extraligy
10.–11. 3. | FOTBAL
Liga mistrů UEFA – osmifinále
12. 3. | FOTBAL
Evropská liga UEFA – osmifinále
12. 3. | FOTBAL
Konferenční liga UEFA – osmifinále
20.–22. 3. | ATLETIKA
Halové MS v Toruni (Polsko)
21. 3. | CYKLISTIKA
Milán – San Remo, cyklistický Monument
23.–29. 3. | KRASOBRUSLENÍ
MS v Praze. Kompletní program ZDE>>>
26. 3. | FOTBAL
Česko – Irsko, semifinále baráže MS
31. 3. | FOTBAL
DUBEN
5. 4. | CYKLISTIKA
Kolem Flander, cyklistický Monument
7.–8. 4. | FOTBAL
Liga mistrů UEFA – čtvrtfinále
7.–12. 4. | BADMINTON
MS jednotlivců v Huelvě (Španělsko)
9. 4. | FOTBAL
Evropská liga UEFA – čtvrtfinále
9. 4. | FOTBAL
Konferenční liga UEFA – čtvrtfinále
9.–12. 4. | MOTORISMUS
WRC Chorvatská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích
11. 4. | BOJOVÉ SPORTY
Oktagon 86 ve Štětíně (Polsko)
12. 4. | BASKETBAL
Konec základní části NBA
12. 4. | CYKLISTIKA
Paříž – Roubaix, cyklistický Monument
12. 4. | MOTORISMUS
GP Bahrajnu, závod MS vozů formule 1 v Sáchiru
12. 4. | MOTORISMUS
GP Kataru, závod MS silničních motocyklů v Losailu
14.–15. 4. | FOTBAL
Liga mistrů UEFA– odvety čtvrtfinále
15.–19. 4. | BASKETBAL
Final 8 Euroligy žen
16. 4. | HOKEJ
Konec základní části NHL
16. 4. | FOTBAL
Evropská liga UEFA – odvety čtvrtfinále
16. 4. | FOTBAL
Konferenční liga UEFA – odvety čtvrtfinále
16.–19. 4. | JUDO
ME v Tbilisi (Gruzie)
17. 4. | HOKEJ
Start baráže o Tipsport extraligu
18. 4. | BASKETBAL
Start play off NBA
18. 4. | FOTBAL
Konec základní části Chance Ligy
18. 4. | HOKEJ
Start finále Tipsport extraligy
18. 4. | HOKEJ
Start play off NHL (Stanley Cup)
19. 4. | MOTORISMUS
GP Saúdské Arábie, závod MS vozů formule 1 v Džiddě
20. 4. | ATLETIKA
Maraton v Bostonu (Velká Británie)
22. 4. – 2. 5. | HOKEJ
MS U18 v Piešťanech a Bratislavě (Slovensko)
22. 4. – Česko – USA
23. 4. – Česko – Švédsko
25. 4. – Česko – Německo
26. 4. – Česko – Dánsko
29. 4. – čtvrtfinále
1. 5. – semifinále
2. 5. – finále a zápas o 3. místo
23. 4. | AMERICKÝ FOTBAL
Start nové sezony NFL
23.–26. 4. | MOTORISMUS
WRC Rally Kanárské ostrovy, podnik MS v automobilových soutěžích
25. 4. | BOJOVÉ SPORTY
Oktagon 87 v Liberci
25. 4. | FOTBAL
Start nadstavby Chance Ligy
26. 4. | ATLETIKA
Maraton v Londýně (Velká Británie)
26. 4. | CYKLISTIKA
Lutych – Bastogne – Lutych, cyklistický Monument
26. 4. | MOTORISMUS
GP Španělska, závod MS silničních motocyklů v Jerezu
28.–29. 4. | FOTBAL
Liga mistrů UEFA– semifinále
28. 4. – 10. 5. | STOLNÍ TENIS
MS týmů v Londýně (Velká Británie)
30. 4. | FOTBAL
Evropská liga UEFA – semifinále
30. 4. | FOTBAL
Konferenční liga UEFA – semifinále
30. 4. – 3. 5. | HOKEJ
České hry v Českých Budějovicích
30. 4. – Česko – Finsko
2. 5. – Česko – Švédsko
3. 5. – Česko – Švýcarsko
KVĚTEN
2.–3. 5. | VOLEJBAL
Final 4 Ligy mistryň
3. 5. | ATLETIKA
Pražský maraton
3. 5. | MOTORISMUS
GP Miami, závod MS vozů formule 1 (USA)
5.–6. 5. | FOTBAL
Liga mistrů UEFA – odvety semifinále
7. 5. | FOTBAL
Evropská liga UEFA – odvety semifinále
7. 5. | FOTBAL
Konferenční liga UEFA – odvety semifinále
7.–10. 5. | HOKEJ
Švédské hry ve Stockholmu
7. 5. – Švédsko – Česko
9. 5. – Česko – Finsko
10. 5. – Česko – Švýcarsko
7.–10. 5. | MOTORISMUS
WRC Portugalská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích
8. 5. | ATLETIKA
Diamantová liga, úvodní mítink v Dauhá (Katar)
9.–31. 5. | CYKLISTIKA
Giro d’Italia
10. 5. | MOTORISMUS
GP Francie, závod MS silničních motocyklů v Le Mans
13. 5. | FOTBAL
MOL Cup – finále v Hradci Králové
15.–31. 5. | HOKEJ
MS v Curychu a Fribourgu (Švýcarsko). Kompletní program ZDE>>>
15. 5. – Česko – Dánsko (Fribourg)
16. 5. – Česko – Slovinsko (Fribourg)
18. 5. – Česko – Švédsko (Fribourg)
20. 5. – Česko – Itálie (Fribourg)
23. 5. – Česko – Slovensko (Fribourg)
25. 5. – Česko – Norsko (Fribourg)
26. 5. – Česko – Kanada (Fribourg)
28. 5. – čtvrtfinále
30. 5. – semifinále
31. 5. – finále a zápas o 3. místo
16. 5. | ATLETIKA
Diamantová liga v Šanghaji (Čína)
16.–17. 5. | VOLEJBAL
Final 4 Ligy mistrů
17. 5. | MOTORISMUS
GP Katalánska, závod MS silničních motocyklů v Barceloně
18.–24. 5. | LUKOSTŘELBA
ME v Antalyi (Turecko)
20. 5. | FOTBAL
Finále Evropské ligy UEFA v Istanbulu (Turecko)
22.–24. 5. | BASKETBAL
Final 4 Euroligy mužů v Aténách (Řecko)
22.–24. 5. | CYKLISTIKA
SP horských kol v Novém Městě na Moravě
23. 5. | ATLETIKA
Diamantová liga v Sia-menu (Čína)
23. 5. | MOTORISMUS
GP České republiky na ploché dráze v Praze
24. 5. | MOTORISMUS
GP Kanady, závod MS vozů formule 1 v Montrealu
24. 5. | FOTBAL
Konec nadstavby a sezony Chance Ligy
24. 5. – 7. 6. | TENIS
Roland Garros v Paříži (Francie)
27. 5. | FOTBAL
Finále Konferenční ligy UEFA v Lipsku (Německo)
28. 5. | FOTBAL
Baráž o Chance Ligu
28.–31. 5. | MOTORISMUS
WRC Japonská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích
30. 5. | FOTBAL
Finále Ligy mistrů UEFA v Budapešti (Maďarsko)
31. 5. | ATLETIKA
Diamantová liga v Rabatu (Maroko)
31. 5. | FOTBAL
Odvety baráže o Chance Ligu
31. 5. | MOTORISMUS
GP Itálie, závod MS silničních motocyklů v Mugellu
ČERVEN
3. 6. | HOKEJ
3.–7. 6. | SPORTOVNÍ LEZENÍ
SP v Praze
4. 6. | ATLETIKA
Diamantová liga v Římě (Itálie)
4. 6. | BASKETBAL
Předpokládaný start finále NBA
5.–7. 6. | VODNÍ SLALOM
SP v Praze
6.–7. 6. | HÁZENÁ
Final Four Ligy mistryň v Budapešti (Maďarsko)
7. 6. | ATLETIKA
Diamantová liga ve Stockholmu (Švédsko)
7. 6. | MOTORISMUS
GP Monaka, závod MS vozů formule 1
7. 6. | MOTORISMUS
GP Maďarska, závod MS silničních motocyklů na Balatonu
10. 6. | ATLETIKA
Diamantová liga v Oslu (Norsko)
10.–14. 6. | KANOISTIKA
MS v Montemor-o-Velho (Portugalsko)
11. 6. – 19. 7. | FOTBAL
MS (USA, Mexiko, Kanada). Kompletní program ZDE>>>
11.–27. 6. – základní skupiny
29. 6. – 3. 7. – 1. kolo play off
4.–7. 7. – osmifinále
9.–11. 7. – čtvrtfinále
14.–15. 7. – semifinále
18. 7. – zápas o 3. místo
19. 7. – finále
13.–14. 6. | HÁZENÁ
Final Four Ligy mistrů v Kolíně nad Rýnem (Německo)
14. 6. | MOTORISMUS
GP Katalánska, závod MS vozů formule 1 v Barceloně
16. 6. | ATLETIKA
Zlatá tretra, mítink Continental Tour Gold v Ostravě
16.–21. 6. | ŠERM
ME v Tallinnu (Estonsko)
20. 6. | BOJOVÉ SPORTY
Oktagon 90 v Berlíně (Německo)
21. 6. | MOTORISMUS
GP České republiky, závod MS silničních motocyklů v Brně
25.–28. 6. | MOTORISMUS
WRC Rally Akropolis, podnik MS v automobilových soutěžích
26. 6. | ATLETIKA
Diamantová liga v Paříži (Francie)
26.–27. 6. | HOKEJ
NHL Draft
28. 6. | MOTORISMUS
GP Rakouska, závod MS vozů formule 1 ve Spielbergu
28. 6. | MOTORISMUS
GP Nizozemska, závod MS silničních motocyklů v Assenu
29. 6. – 12. 7. | TENIS
Wimbledon v Londýně (Velká Británie)
ČERVENEC
3. 7. | BASKETBAL
Švédsko – Česko, kvalifikace MS 2027 mužů
4. 7. | ATLETIKA
Diamantová liga v Eugene (USA)
4.–26. 7. | CYKLISTIKA
Tour de France. Kompletní program ZDE>>>
5. 7. | MOTORISMUS
GP Velké Británie, závod MS vozů formule 1 v Silverstone
6. 7. | BASKETBAL
Česko – Estonsko, kvalifikace MS 2027 mužů
10. 7. | ATLETIKA
Diamantová liga v Monaku (Monako)
12. 7. | MOTORISMUS
GP Německa, závod MS silničních motocyklů na Sachsenringu
16.–19. 7. | MOTORISMUS
WRC Estonská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích
18. 7. | ATLETIKA
Diamantová liga v Londýně (Velká Británie)
19. 7. | MOTORISMUS
GP Belgie, závod MS vozů formule 1 ve Spa
20.–25. 7. | VODNÍ SLALOM
MS v Oklahoma City (USA)
20.–26. 7. | TENIS
WTA Prague Open žen v Praze
21.–30. 7. | ŠERM
MS v Hongkongu (Čína)
25. 7. | FOTBAL
Start nové sezony Chance Ligy
26. 7. | MOTORISMUS
GP České republiky, závod MS v motokrosu v Lokti
26. 7. | MOTORISMUS
GP Maďarska, závod MS vozů formule 1 v Budapešti
28.–29. 7. | FOTBAL
Předpokládaný start předkol Ligy mistrů UEFA
28.–29. 7. | FOTBAL
Předpokládaný start předkol Evropské a Konferenční ligy UEFA
30. 7. – 2. 8. | MOTORISMUS
WRC Finská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích
30. 7. – 2. 8. | VESLOVÁNÍ
MS ve Varese (Itálie)
31. 7. – 16. 8. | PLAVÁNÍ
MS v plaveckých sportech v Paříži (Francie)
SRPEN
3.–9. 8. | MODERNÍ PĚTIBOJ
MS v Istanbulu (Turecko)
9. 8. | MOTORISMUS
GP Velké Británie, závod MS silničních motocyklů v Silverstone
10.–15. 8. | HOKEJ
Hlinka Gretzky Cup U18 v Edmontonu (Kanada)
10.–16. 8. | ATLETIKA
ME v Birminghamu (Velká Británie)
12.–16. 8. | VOLEJBAL
ME v plážovém volejbalu ve Stare Jablonki (Polsko)
14.–16. 8. | MOTORISMUS
Barum Czech Rally Zlín, podnik ME a MČR
14.–30. 8. | POZEMNÍ HOKEJ
MS (Belgie, Nizozemsko)
17.–23. 8. | BADMINTON
MS jednotlivců v New Dillí (Indie)
21. 8. – 6. 9. | VOLEJBAL
ME žen (Česko, Turecko, Ázerbájdžán, Švédsko)
21. 8. – Česko – Řecko (Brno)
22. 8. – Česko – Rakousko (Brno)
23. 8. – Česko – Srbsko (Brno)
25. 8. – Česko – Ukrajina
27. 8. – Česko – Bulharsko
30. 8. – předkolo play off
1.–2. 9. – čtvrtfinále
4. 9. – semifinále
6. 9. – finále a zápas o 3. místo
21. 8. | ATLETIKA
Diamantová liga v Lausanne (Švýcarsko)
22. 8. – 13. 9. | CYKLISTIKA
Vuelta
23. 8. | ATLETIKA
Diamantová liga v Chorzówu (Polsko)
23. 8. | MOTORISMUS
GP Nizozemska, závod MS vozů formule 1 v Zandvoortu
24.–30. 8. | VESLOVÁNÍ
MS v Amsterodamu (Nizozemsko)
26.–30. 8. | CYKLISTIKA
MS horských kol ve Val di Sole (Itálie)
26.–30. 8. | KANOISTIKA
MS v Poznani (Polsko)
27. 8. | ATLETIKA
Diamantová liga v Curychu (Švýcarsko)
27.–30. 8. | MOTORISMUS
WRC Paraguayská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích
30. 8. | MOTORISMUS
GP Aragonie, závod MS silničních motocyklů v Alcañizu
30. 8. – 13. 9. | TENIS
ZÁŘÍ
4.–5. 9. | ATLETIKA
Finále Diamantové ligy v Bruselu (Belgie)
4.–13. 9. | BASKETBAL
MS žen v Berlíně (Německo)
6. 9. | MOTORISMUS
GP Itálie, závod MS vozů formule 1 v Monze
9.–26. 9. | VOLEJBAL
ME mužů (Bulharsko, Itálie, Finsko, Rumunsko)
11. 9. – Česko – Řecko (Modena)
12. 9. – Česko – Švédsko (Modena)
14. 9. – Česko – Slovensko (Modena)
15. 9. – Itálie – Česko (Modena)
16. 9. – Česko – Slovinsko (Modena)
20.–21. 9. – osmifinále
22.–23. 9. – čtvrtfinále
25. 9. – semifinále
26. 9. – finále a zápas o 3. místo
10.–13. 9. | MOTORISMUS
WRC Chilská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích
11.–13. 9. | ATLETIKA
World Athletics Ultimate Championship v Budapešti (Maďarsko)
13. 9. | MOTORISMUS
GP Španělska, závod MS vozů formule 1 v Madridu
13. 9. | MOTORISMUS
GP San Marina, závod MS silničních motocyklů v Misanu
13. 9. | TRIATLON
Závody MS v Karlových Varech
15.–16. 9. | FOTBAL
Předpokládaný start základní skupiny Ligy mistrů UEFA
17. 9. | FOTBAL
Předpokládaný start základní skupiny Evropské a Konferenční ligy UEFA
18. 9. | HOKEJ
Předpokládaný start nové sezony Tipsport extraligy
20. 9. | MOTORISMUS
GP Rakouska, závod MS silničních motocyklů ve Spielbergu
20.–27. 9. | CYKLISTIKA
MS v silniční cyklistice v Montrealu (Kanada)
23.–27. 9. | VODNÍ SLALOM
ME v Ivrei (Itálie)
24. 9. – 6. 10. | FOTBAL
Start Ligy národů UEFA
26. 9. | BOJOVÉ SPORTY
Oktagon 94 ve Frankfurtu (Německo)
26. 9. | MOTORISMUS
GP Ázerbájdžánu, závod MS vozů formule 1 v Baku
27. 9. | ATLETIKA
Maraton v Berlíně (Německo)
29. 9. | BASEBALL
Start play off MLB
29. 9. | HOKEJ
Předpokládaný start nové sezony NHL
ŘÍJEN
1.–4. 10. | MOTORISMUS
WRC Italská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích
4. 10. | MOTORISMUS
Zlatá přilba, závod na ploché dráze v Pardubicích
4. 10. | MOTORISMUS
GP Japonska, závod MS silničních motocyklů v Motegi
4.–11. 10. | JUDO
MS v Baku (Ázerbájdžán)
10. 10. | CYKLISTIKA
Il Lombardia, cyklistický Monument
11. 10. | ATLETIKA
Maraton v Chicagu (USA)
11. 10. | DOSTIHY
11. 10. | MOTORISMUS
GP Singapuru, závod MS vozů formule 1 v Marina Bay
11. 10. | MOTORISMUS
GP Indonésie, závod MS silničních motocyklů v Mandalice
11.–18. 10. | STOLNÍ TENIS
ME jednotlivců v Lublani (Slovinsko)
14.–18. 10. | CYKLISTIKA
MS v dráhové cyklistice v Šanghaji (Čína)
17.–25. 10. | SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
MS v Rotterdamu (Nizozemsko)
21. 10. | BASKETBAL
Předpokládaný start nové sezony NBA
23. 10. | BASEBALL
Start světové série – finále MLB
24. 10. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
Start nové sezony SP v Söldenu (Rakousko)
24. 10. – 1. 11. | ZÁPAS
MS v Mánamě (Bahrajn)
25. 10. | MOTORISMUS
GP USA, závod MS vozů formule 1 v Austinu
25. 10. | MOTORISMUS
GP Austrálie, závod MS silničních motocyklů na Phillip Islandu
27. 10. – 8. 11. | VZPÍRÁNÍ
MS v Ning-po (Čína)
LISTOPAD
1. 11. | ATLETIKA
Maraton v New Yorku (USA)
1. 11. | MOTORISMUS
GP Mexika, závod MS vozů formule 1 v Mexico City
1. 11. | MOTORISMUS
GP Malajsie, závod MS silničních motocyklů v Sepangu
1.–15. 11. | SPORTOVNÍ STŘELBA
MS v Dauhá (Katar)
5.–8. 11. | HOKEJ
Karjala Cup (Finsko) – předpokládaný termín
6.–16. 11. | HOKEJ
MS žen v Herningu (Dánsko)
7.–14. 11. | TENIS
WTA Finals – Turnaj mistryň v Rijádu (Saúdská Arábie)
8. 11. | MOTORISMUS
GP Brazílie, závod MS vozů formule 1 v Interlagosu
11.–14. 11. | MOTORISMUS
WRC Saúdská rallye, závěrečný podnik MS v automobilových soutěžích
12.–17. 11. | FOTBAL
Liga národů UEFA
14. 11. | RYCHLOBRUSLENÍ
Předpokládaný start SP
14. 11. | SKELETON
Předpokládaný start SP
15. 11. | MOTORISMUS
GP Portugalska, závod MS silničních motocyklů v Portimau
15.–22. 11. | TENIS
ATP Finals – Turnaj mistrů v Turíně (Itálie)
21. 11. | MOTORISMUS
GP Las Vegas, závod MS vozů formule 1 (USA)
21. 11. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ
Předpokládaný start SP
21. 11. | SKOKY NA LYŽÍCH
Předpokládaný start SP
22. 11. | MOTORISMUS
GP Valencie, závěrečný závod MS silničních motocyklů v Cheste
24.–29. 11. | BIATLON
Start SP v Kontiolahti (Finsko)
27. 11. | BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
Předpokládaný start SP
28. 11. | SEVERSKÁ KOMBINACE
Předpokládaný start SP
28. 11. | SNOWBOARDING
Předpokládaný start SP
29. 11. | MOTORISMUS
GP Kataru, závod MS vozů formule 1 v Losailu
PROSINEC
1.–6. 12. | BIATLON
SP v Hochfilzenu (Rakousko)
1.–6. 12. | PLAVÁNÍ
MS v krátkém bazénu v Pekingu (Čína)
3.–20. 12. | HÁZENÁ
ME (Česko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Turecko)
6. 12. | MOTORISMUS
GP Abú Zabí, závěrečný závod MS vozů formule 1 v Yas Marina
8.–13. 12. | BIATLON
SP v Le Grand-Bornand (Francie)
10.–13. 12. | HOKEJ
Švýcarské hry – předpokládaný termín
13. 12. | FOTBAL
Poslední kolo podzimní části Chance Ligy
26.–31. 12. | HOKEJ
Spengler Cup v Davosu (Švýcarsko)
26. 12. – 6. 1. | HOKEJ
MS U20 v Edmontonu a Red Deeru (Kanada)
29. 12. | BOJOVÉ SPORTY
Oktagon v Praze
29. 12. | SKOKY NA LYŽÍCH
SP a Turné čtyř můstků v Oberstdorfu (Německo)
31. 12. – 3. 1. | BIATLON
SP v Pokljuce (Slovinsko)