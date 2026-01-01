Supersportovní rok 2026 den po dni: olympiáda, MS ve fotbale, velká akce v Česku

Předplatné

Fanoušci si užijí, právě začínající rok 2026 pro ně bude téměř nekončícím festivalem špičkových sportovních akcí. Začínáme únorovou olympiádou, přes květnové MS v hokeji pokračujeme letním MS ve fotbale, doufejme i s českou účastí. Na domácí půdě se můžeme těšit na březnové MS v krasobruslení. A pak je tu klasika - fotbalové i hokejové soutěže, tenisové grandslamy, MMA turnaje a tak dále... Podívejte se na kompletní kalendář.

LEDEN

26. 12. – 6. 1. | HOKEJ

MS U20 v USA (Minneapolis)

2. 1. – čtvrtfinále

4. 1. – semifinále

5. 1. – finále a zápas o 3. místo

1. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH

SP a Turné čtyř můstků v Garmisch-Partenkirchenu (Německo)

1.–3. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ

SP v Calgary (Kanada)

2. 1. | SKELETON

SP ve Winterbergu (Německo)

3.–4. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

SP žen v Kranjské Goře (Slovinsko)

3.–17. 1. | MOTORISMUS

Rallye Dakar (Saúdská Arábie)

4. 1. | BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

SP a Tour de Ski ve Val di Fiemme (Itálie)

4. 1. | SEVERSKÁ KOMBINACE

SP v Schonachu (Německo)

4. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH

SP a Turné čtyř můstků mužů v Innsbrucku (Rakousko)

6. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH

SP a Turné čtyř můstků mužů v Bischofshofenu (Rakousko)

6. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH

SP žen ve Villachu (Rakousko)

7. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

SP mužů v Madonně di Campiglio (Itálie)

7. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ

SP v Lac-Beauportu (Kanada)

8. 1. | VOLEJBAL

Lvi Praha – Berlín, Liga mistrů

8.–10. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ

SP v Aspenu (USA)

8.–10. 1. | SNOWBOARDING

SP v Aspenu (USA)

8.–11. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

SP žen v Zauchensee (Rakousko)

8.–11. 1. | BIATLON

SP v Oberhofu (Německo)

8.–11. 1. | POZEMNÍ HOKEJ

Halové ME mužů v Heidelbergu (Německo)

8. 1. – Česko – Portugalsko

9. 1. – Česko – Rakousko

10. 1. – Česko – Polsko

10. 1. – semifinále

11. 1. – finále a zápas o 3. místo

9. 1. | SKELETON

SP ve Svatém Mořici (Švýcarsko)

9.–11. 1. | RYCHLOBRUSLENÍ

ME v Tomaszówu (Polsko)

10. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ

SP ve Val St. Come (Kanada)

10. 1. | SNOWBOARDING

SP ve Scuolu (Švýcarsko)

10.–11. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

SP mužů v Adelbodenu (Švýcarsko)

11. 1. | SEVERSKÁ KOMBINACE

SP v Otepää (Estonsko)

11. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH

SP mužů v Zakopaném (Polsko)

11. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH

SP žen v Ljubnu (Slovinsko)

12. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ

SP v Lake Placid (USA)

12.–18. 1. | KRASOBRUSLENÍ

ME v Sheffieldu (Velká Británie)

13. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

SP žen ve Flachau (Rakousko)

13.–18. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

SP mužů ve Wengenu (Švýcarsko)

13.–18. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH

SP v Čang-ťia-kchou (Čína)

14. 1. | BASKETBAL

USK Praha – Flammes Carolo, Euroliga žen

14. 1. | SNOWBOARDING

SP v Bad Gasteinu (Rakousko)

14.–18. 1. | BIATLON

SP v Ruhpoldingu (Německo)

15.–18. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

SP žen v Tarvisiu (Itálie)

15.–18. 1. | POZEMNÍ HOKEJ

Halové ME žen v Praze

15. 1. – Česko – Litva

16. 1. – Česko – Ukrajina

17. 1. – Česko – Španělsko

17. 1. – semifinále

18. 1. – finále a zápas o 3. místo

15. 1. – 1. 2. | HÁZENÁ

ME mužů (Dánsko, Norsko, Švédsko)

15. 1. – Česko – Francie (Oslo)

17. 1. – Norsko – Česko (Oslo)

19. 1. – Česko – Ukrajina (Oslo)

22.–28. 1. – čtvrtfinálové skupiny

30. 1. – semifinále

1. 2. – finále a zápas o 3. místo

16. 1. | SKELETON

SP v Altenbergu (Německo)

16.–17. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ

SP v Alleghe (Itálie)

16.–17. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ

SP v Laaxu (Švýcarsko)

16.–18. 1. | SNOWBOARDING

SP v Laaxu (Švýcarsko)

17. 1. | BOJOVÉ SPORTY

Oktagon 82 v Düsseldorfu (Německo)

17.–18. 1. | BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

SP v Oberhofu (Německo)

17.–18. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ

SP v Deer Valley (USA)

17.–18. 1. | SNOWBOARDING

SP v Dongbeiya (Čína)

18. 1. | SEVERSKÁ KOMBINACE

SP v Oberhofu (Německo)

18. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH

SP mužů v Sapporu (Japonsko)

18. 1. | SNOWBOARDING

SP v Bansku (Bulharsko)

18. 1. – 1. 2. | TENIS

Australian Open v Melbourne (Austrálie)

20. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

SP žen v Kronplatzu (Itálie)

20.–25. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

SP mužů v Kitzbühelu (Rakousko)

21. 1. | FOTBAL

Slavia – Barcelona, Liga mistrů UEFA

21. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH

SP žen v Zaó (Japonsko)

22. 1. | BASKETBAL

Galatasaray Istanbul – USK Praha, Euroliga žen

22. 1. | FOTBAL

Plzeň – Porto, Evropská liga UEFA

22. 1. | VOLEJBAL

Las Palmas – Lvi Praha, Liga mistrů

22.–27. 1. | BIATLON

SP v Novém Městě na Moravě

22.–24. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ

SP ve Veysonnaz (Švýcarsko)

22.–25. 1. | MOTORISMUS

WRC Rally Monte Carlo, úvodní podnik MS v automobilových soutěžích

22.–25. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH

MS v letech na lyžích v Oberstdorfu (Německo)

23.–25. 1. | BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

SP v Gomsu (Švýcarsko)

23.–25. 1. | RYCHLOBRUSLENÍ

SP v Inzellu (Německo)

24. 1. | BOJOVÉ SPORTY

UFC 324 v Las Vegas (USA)

24. 1. | SNOWBOARDING

SP v Simonhöhe (Rakousko)

24.–25. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

SP žen ve Špindlerově Mlýnu

24.–25. 1. | SNOWBOARDING

SP v Isole (Francie)

25. 1. | SKOKY NA LYŽÍCH

SP žen v Sapporu (Japonsko)

27. 1. | VOLEJBAL

Berlín – Lvi Praha, Liga mistrů

27.–28. 1. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

SP mužů ve Schladmingu (Rakousko)

28. 1. | BASKETBAL

USK Praha – Schio, Euroliga žen

28. 1. | FOTBAL

Pafos – Slavia, Liga mistrů UEFA

28. 1. – 1. 2. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

SP v Crans Montaně (Švýcarsko)

29. 1. | FOTBAL

Basilej – Plzeň, Evropská liga UEFA

30. 1. | FOTBAL

Start jarní části Chance Ligy

30.–31. 1. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ

SP ve Val di Fassa (Itálie)

30. 1. – 1. 2. | CYKLISTIKA

MS v cyklokrosu v Hulstu (Nizozemsko)

30. 1. – 1. 2. | SKOKY NA LYŽÍCH

SP ve Willingenu (Německo)

30. 1. – 1. 2. | SNOWBOARDING

SP v Gudauri (Gruzie)

31. 1. | BOJOVÉ SPORTY

UFC 325 v Sydney (Austrálie)

31. 1. | BOJOVÉ SPORTY

Oktagon 83 ve Stuttgartu (Německo)

31. 1. | SNOWBOARDING

SP v Rogle (Slovinsko)

ÚNOR

1. 2. | BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

Jizerská padesátka v Bedřichově

1. 2. | SEVERSKÁ KOMBINACE

SP v Seefeldu (Rakousko)

1. 2. | SKOKY NA LYŽÍCH

SP mužů v Kulmu (Rakousko)

1.–7. 2. | TENIS

WTA 250 Ostrava Open žen

3. 2. | ATLETIKA

Czech Indoor Gala v Ostravě

4. 2. | BASKETBAL

Flammes Carolo – USK Praha, Euroliga žen

6.-8. 2. | TENIS

Česko - Švédsko, kvalifikace Davis Cupu v Jihlavě

6.–22. 2. | ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY

Cortina d’Ampezzo (Itálie). Kompletní program ZDE>>>

7. 2. | BOJOVÉ SPORTY

UFC Fight Night v Las Vegas (USA)

8. 2. | AMERICKÝ FOTBAL

Super Bowl – finále NFL v Santa Claře (USA)

11.–15. 2. | BADMINTON

MS týmů v Istanbulu (Turecko)

12. 2. | VOLEJBAL

Lvi Praha – Perugia, Liga mistrů

12.–15. 2. | MOTORISMUS

WRC Švédská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích

14. 2. | BOJOVÉ SPORTY

Oktagon 84 v Ostravě

16.–21. 2. | LUKOSTŘELBA

Halové ME v Plovdivu (Bulharsko)

17.–18. 2. | FOTBAL

Liga mistrů UEFA – 2. kolo play off

18. 2. | VOLEJBAL

Lvi Praha – Las Palmas, Liga mistrů

19. 2. | FOTBAL

Evropská liga UEFA – 2. kolo play off

19. 2. | FOTBAL

Konferenční liga UEFA– 2. kolo play off

21. 2. | BOJOVÉ SPORTY

UFC Fight Night v Houstonu (USA)

24.–25. 2. | FOTBAL

Liga mistrů UEFA – odvety 2. kola play off

25. 2. – 1. 3. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

SP žen v Soldeu (Andorra)

26. 2. | FOTBAL

Evropská liga UEFA – odvety 2. kola play off

26. 2. | FOTBAL

Konferenční liga UEFA – odvety 2. kola play off

26.–28. 2. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ

SP v Kopaoniku (Srbsko)

26. 2. – 1. 3. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

SP mužů v Garmisch-Partenkirchenu (Německo)

27. 2. | BASKETBAL

Slovinsko – Česko, kvalifikace MS 2027 mužů

27. 2. | SEVERSKÁ KOMBINACE

SP v Kulmu (Rakousko)

28. 2. | BOJOVÉ SPORTY

UFC Fight Night v Mexico City (Mexiko)

28. 2. – 1. 3. | BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

SP ve Falunu (Švédsko)

28. 2. – 1. 3. | SNOWBOARDING

SP v Krynici (Polsko)

březen

 1. 3. | ATLETIKA

Maraton v Tokiu (Japonsko)

1. 3. | BASKETBAL

Česko – Slovinsko, kvalifikace MS 2027 mužů

1. 3. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ

SP v Nanto-Toamě (Japonsko)

1. 3. | MOTORISMUS

GP Thajska, úvodní závod MS silničních motocyklů v Buriramu

1. 3. | SKOKY NA LYŽÍCH

SP žen v Hinzenbachu (Rakousko)

3. 3. | HOKEJ

Finále Ligy mistrů

5.–17. 3. | BASEBALL

World Baseball Classic (Japonsko, Portoriko, USA)

5. 3. – Česko – Korea (Tokio)

5. 3. – Česko – Austrálie (Tokio)

6. 3. – Česko – Tchaj-wan (Tokio)

10. 3. – Japonsko – Česko (Tokio)

6. 3. | HOKEJ

Konec základní části Tipsport extraligy

7. 3. | BOJOVÉ SPORTY

UFC 326 v Las Vegas (USA)

7. 3. | BOJOVÉ SPORTY

Oktagon 85 v Hamburku (Německo)

9. 3. | HOKEJ

Start play off Tipsport extraligy

10.–11. 3. | FOTBAL

Liga mistrů UEFA – osmifinále

12. 3. | FOTBAL

Evropská liga UEFA – osmifinále

12. 3. | FOTBAL

Konferenční liga UEFA – osmifinále

20.–22. 3. | ATLETIKA

Halové MS v Toruni (Polsko)

21. 3. | CYKLISTIKA

Milán – San Remo, cyklistický Monument

23.–29. 3. | KRASOBRUSLENÍ

MS v Praze. Kompletní program ZDE>>>

26. 3. | FOTBAL

Česko – Irsko, semifinále baráže MS

31. 3. | FOTBAL

Finále baráže MS

DUBEN

5. 4. | CYKLISTIKA

Kolem Flander, cyklistický Monument

7.–8. 4. | FOTBAL

Liga mistrů UEFA – čtvrtfinále

7.–12. 4. | BADMINTON

MS jednotlivců v Huelvě (Španělsko)

9. 4. | FOTBAL

Evropská liga UEFA – čtvrtfinále

9. 4. | FOTBAL

Konferenční liga UEFA – čtvrtfinále

9.–12. 4. | MOTORISMUS

WRC Chorvatská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích

11. 4. | BOJOVÉ SPORTY

Oktagon 86 ve Štětíně (Polsko)

12. 4. | BASKETBAL

Konec základní části NBA

12. 4. | CYKLISTIKA

Paříž – Roubaix, cyklistický Monument

12. 4. | MOTORISMUS

GP Bahrajnu, závod MS vozů formule 1 v Sáchiru

12. 4. | MOTORISMUS

GP Kataru, závod MS silničních motocyklů v Losailu

14.–15. 4. | FOTBAL

Liga mistrů UEFA– odvety čtvrtfinále

15.–19. 4. | BASKETBAL

Final 8 Euroligy žen

16. 4. | HOKEJ

Konec základní části NHL

16. 4. | FOTBAL

Evropská liga UEFA – odvety čtvrtfinále

16. 4. | FOTBAL

Konferenční liga UEFA – odvety čtvrtfinále

16.–19. 4. | JUDO

ME v Tbilisi (Gruzie)

17. 4. | HOKEJ

Start baráže o Tipsport extraligu

18. 4. | BASKETBAL

Start play off NBA

18. 4. | FOTBAL

Konec základní části Chance Ligy

18. 4. | HOKEJ

Start finále Tipsport extraligy

18. 4. | HOKEJ

Start play off NHL (Stanley Cup)

19. 4. | MOTORISMUS

GP Saúdské Arábie, závod MS vozů formule 1 v Džiddě

20. 4. | ATLETIKA

Maraton v Bostonu (Velká Británie)

22. 4. – 2. 5. | HOKEJ

MS U18 v Piešťanech a Bratislavě (Slovensko)

22. 4. – Česko – USA

23. 4. – Česko – Švédsko

25. 4. – Česko – Německo

26. 4. – Česko – Dánsko

29. 4. – čtvrtfinále

1. 5. – semifinále

2. 5. – finále a zápas o 3. místo

23. 4. | AMERICKÝ FOTBAL

Start nové sezony NFL

23.–26. 4. | MOTORISMUS

WRC Rally Kanárské ostrovy, podnik MS v automobilových soutěžích

25. 4. | BOJOVÉ SPORTY

Oktagon 87 v Liberci

25. 4. | FOTBAL

Start nadstavby Chance Ligy

26. 4. | ATLETIKA

Maraton v Londýně (Velká Británie)

26. 4. | CYKLISTIKA

Lutych – Bastogne – Lutych, cyklistický Monument

26. 4. | MOTORISMUS

GP Španělska, závod MS silničních motocyklů v Jerezu

28.–29. 4. | FOTBAL

Liga mistrů UEFA– semifinále

28. 4. – 10. 5. | STOLNÍ TENIS

MS týmů v Londýně (Velká Británie)

30. 4. | FOTBAL

Evropská liga UEFA – semifinále

30. 4. | FOTBAL

Konferenční liga UEFA – semifinále

30. 4. – 3. 5. | HOKEJ

České hry v Českých Budějovicích

30. 4. – Česko – Finsko

2. 5. – Česko – Švédsko

3. 5. – Česko – Švýcarsko 

KVĚTEN

2.–3. 5. | VOLEJBAL

Final 4 Ligy mistryň

3. 5. | ATLETIKA

Pražský maraton

3. 5. | MOTORISMUS

GP Miami, závod MS vozů formule 1 (USA)

5.–6. 5. | FOTBAL

Liga mistrů UEFA – odvety semifinále

7. 5. | FOTBAL

Evropská liga UEFA – odvety semifinále

7. 5. | FOTBAL

Konferenční liga UEFA – odvety semifinále

7.–10. 5. | HOKEJ

Švédské hry ve Stockholmu

7. 5. – Švédsko – Česko

9. 5. – Česko – Finsko

10. 5. – Česko – Švýcarsko

7.–10. 5. | MOTORISMUS

WRC Portugalská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích

8. 5. | ATLETIKA

Diamantová liga, úvodní mítink v Dauhá (Katar)

9.–31. 5. | CYKLISTIKA

Giro d’Italia

10. 5. | MOTORISMUS

GP Francie, závod MS silničních motocyklů v Le Mans

13. 5. | FOTBAL

MOL Cup – finále v Hradci Králové

15.–31. 5. | HOKEJ

MS v Curychu a Fribourgu (Švýcarsko). Kompletní program ZDE>>>

15. 5. – Česko – Dánsko (Fribourg)

16. 5. – Česko – Slovinsko (Fribourg)

18. 5. – Česko – Švédsko (Fribourg)

20. 5. – Česko – Itálie (Fribourg)

23. 5. – Česko – Slovensko (Fribourg)

25. 5. – Česko – Norsko (Fribourg)

26. 5. – Česko – Kanada (Fribourg)

28. 5. – čtvrtfinále

30. 5. – semifinále

31. 5. – finále a zápas o 3. místo

16. 5. | ATLETIKA

Diamantová liga v Šanghaji (Čína)

16.–17. 5. | VOLEJBAL

Final 4 Ligy mistrů

17. 5. | MOTORISMUS

GP Katalánska, závod MS silničních motocyklů v Barceloně

18.–24. 5. | LUKOSTŘELBA

ME v Antalyi (Turecko)

20. 5. | FOTBAL

Finále Evropské ligy UEFA v Istanbulu (Turecko)

22.–24. 5. | BASKETBAL

Final 4 Euroligy mužů v Aténách (Řecko)

22.–24. 5. | CYKLISTIKA

SP horských kol v Novém Městě na Moravě

23. 5. | ATLETIKA

Diamantová liga v Sia-menu (Čína)

23. 5. | MOTORISMUS

GP České republiky na ploché dráze v Praze

24. 5. | MOTORISMUS

GP Kanady, závod MS vozů formule 1 v Montrealu

24. 5. | FOTBAL

Konec nadstavby a sezony Chance Ligy

24. 5. – 7. 6. | TENIS

Roland Garros v Paříži (Francie)

27. 5. | FOTBAL

Finále Konferenční ligy UEFA v Lipsku (Německo)

28. 5. | FOTBAL

Baráž o Chance Ligu

28.–31. 5. | MOTORISMUS

WRC Japonská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích

30. 5. | FOTBAL

Finále Ligy mistrů UEFA v Budapešti (Maďarsko)

31. 5. | ATLETIKA

Diamantová liga v Rabatu (Maroko)

31. 5. | FOTBAL

Odvety baráže o Chance Ligu

31. 5. | MOTORISMUS

GP Itálie, závod MS silničních motocyklů v Mugellu

ČERVEN

3. 6. | HOKEJ

Start finále Stanley Cupu NHL

3.–7. 6. | SPORTOVNÍ LEZENÍ

SP v Praze

4. 6. | ATLETIKA

Diamantová liga v Římě (Itálie)

4. 6. | BASKETBAL

Předpokládaný start finále NBA

5.–7. 6. | VODNÍ SLALOM

SP v Praze

6.–7. 6. | HÁZENÁ

Final Four Ligy mistryň v Budapešti (Maďarsko)

7. 6. | ATLETIKA

Diamantová liga ve Stockholmu (Švédsko)

7. 6. | MOTORISMUS

GP Monaka, závod MS vozů formule 1

7. 6. | MOTORISMUS

GP Maďarska, závod MS silničních motocyklů na Balatonu

10. 6. | ATLETIKA

Diamantová liga v Oslu (Norsko)

10.–14. 6. | KANOISTIKA

MS v Montemor-o-Velho (Portugalsko)

11. 6. – 19. 7. | FOTBAL

MS (USA, Mexiko, Kanada). Kompletní program ZDE>>>

11.–27. 6. – základní skupiny

29. 6. – 3. 7. – 1. kolo play off

4.–7. 7. – osmifinále

9.–11. 7. – čtvrtfinále

14.–15. 7. – semifinále

18. 7. – zápas o 3. místo

19. 7. – finále

13.–14. 6. | HÁZENÁ

Final Four Ligy mistrů v Kolíně nad Rýnem (Německo)

14. 6. | MOTORISMUS

GP Katalánska, závod MS vozů formule 1 v Barceloně

16. 6. | ATLETIKA

Zlatá tretra, mítink Continental Tour Gold v Ostravě

16.–21. 6. | ŠERM

ME v Tallinnu (Estonsko)

20. 6. | BOJOVÉ SPORTY

Oktagon 90 v Berlíně (Německo)

21. 6. | MOTORISMUS

GP České republiky, závod MS silničních motocyklů v Brně

25.–28. 6. | MOTORISMUS

WRC Rally Akropolis, podnik MS v automobilových soutěžích

26. 6. | ATLETIKA

Diamantová liga v Paříži (Francie)

26.–27. 6. | HOKEJ

NHL Draft

28. 6. | MOTORISMUS

GP Rakouska, závod MS vozů formule 1 ve Spielbergu

28. 6. | MOTORISMUS

GP Nizozemska, závod MS silničních motocyklů v Assenu

29. 6. – 12. 7. | TENIS

Wimbledon v Londýně (Velká Británie) 

ČERVENEC

3. 7. | BASKETBAL

Švédsko – Česko, kvalifikace MS 2027 mužů

4. 7. | ATLETIKA

Diamantová liga v Eugene (USA)

4.–26. 7. | CYKLISTIKA

Tour de France. Kompletní program ZDE>>>

5. 7. | MOTORISMUS

GP Velké Británie, závod MS vozů formule 1 v Silverstone

6. 7. | BASKETBAL

Česko – Estonsko, kvalifikace MS 2027 mužů

10. 7. | ATLETIKA

Diamantová liga v Monaku (Monako)

12. 7. | MOTORISMUS

GP Německa, závod MS silničních motocyklů na Sachsenringu

16.–19. 7. | MOTORISMUS

WRC Estonská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích

18. 7. | ATLETIKA

Diamantová liga v Londýně (Velká Británie)

19. 7. | MOTORISMUS

GP Belgie, závod MS vozů formule 1 ve Spa

20.–25. 7. | VODNÍ SLALOM

MS v Oklahoma City (USA)

20.–26. 7. | TENIS

WTA Prague Open žen v Praze

21.–30. 7. | ŠERM

MS v Hongkongu (Čína)

25. 7. | FOTBAL

Start nové sezony Chance Ligy

26. 7. | MOTORISMUS

GP České republiky, závod MS v motokrosu v Lokti

26. 7. | MOTORISMUS

GP Maďarska, závod MS vozů formule 1 v Budapešti

28.–29. 7. | FOTBAL

Předpokládaný start předkol Ligy mistrů UEFA

28.–29. 7. | FOTBAL

Předpokládaný start předkol Evropské a Konferenční ligy UEFA

30. 7. – 2. 8. | MOTORISMUS

WRC Finská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích

30. 7. – 2. 8. | VESLOVÁNÍ

MS ve Varese (Itálie)

31. 7. – 16. 8. | PLAVÁNÍ

MS v plaveckých sportech v Paříži (Francie)

SRPEN

3.–9. 8. | MODERNÍ PĚTIBOJ

MS v Istanbulu (Turecko)

9. 8. | MOTORISMUS

GP Velké Británie, závod MS silničních motocyklů v Silverstone

10.–15. 8. | HOKEJ

Hlinka Gretzky Cup U18 v Edmontonu (Kanada)

10.–16. 8. | ATLETIKA

ME v Birminghamu (Velká Británie)

12.–16. 8. | VOLEJBAL

ME v plážovém volejbalu ve Stare Jablonki (Polsko)

14.–16. 8. | MOTORISMUS

Barum Czech Rally Zlín, podnik ME a MČR

14.–30. 8. | POZEMNÍ HOKEJ

MS (Belgie, Nizozemsko)

17.–23. 8. | BADMINTON

MS jednotlivců v New Dillí (Indie)

21. 8. – 6. 9. | VOLEJBAL

ME žen (Česko, Turecko, Ázerbájdžán, Švédsko)

21. 8. – Česko – Řecko (Brno)

22. 8. – Česko – Rakousko (Brno)

23. 8. – Česko – Srbsko (Brno)

25. 8. – Česko – Ukrajina

27. 8. – Česko – Bulharsko

30. 8. – předkolo play off

1.–2. 9. – čtvrtfinále

4. 9. – semifinále

6. 9. – finále a zápas o 3. místo

21. 8. | ATLETIKA

Diamantová liga v Lausanne (Švýcarsko)

22. 8. – 13. 9. | CYKLISTIKA

Vuelta

23. 8. | ATLETIKA

Diamantová liga v Chorzówu (Polsko)

23. 8. | MOTORISMUS

GP Nizozemska, závod MS vozů formule 1 v Zandvoortu

24.–30. 8. | VESLOVÁNÍ

MS v Amsterodamu (Nizozemsko)

26.–30. 8. | CYKLISTIKA

MS horských kol ve Val di Sole (Itálie)

26.–30. 8. | KANOISTIKA

MS v Poznani (Polsko)

27. 8. | ATLETIKA

Diamantová liga v Curychu (Švýcarsko)

27.–30. 8. | MOTORISMUS

WRC Paraguayská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích

30. 8. | MOTORISMUS

GP Aragonie, závod MS silničních motocyklů v Alcañizu

30. 8. – 13. 9. | TENIS

US Open v New Yorku (USA)

ZÁŘÍ

4.–5. 9. | ATLETIKA

Finále Diamantové ligy v Bruselu (Belgie)

4.–13. 9. | BASKETBAL

MS žen v Berlíně (Německo)

6. 9. | MOTORISMUS

GP Itálie, závod MS vozů formule 1 v Monze

9.–26. 9. | VOLEJBAL

ME mužů (Bulharsko, Itálie, Finsko, Rumunsko)

11. 9. – Česko – Řecko (Modena)

12. 9. – Česko – Švédsko (Modena)

14. 9. – Česko – Slovensko (Modena)

15. 9. – Itálie – Česko (Modena)

16. 9. – Česko – Slovinsko (Modena)

20.–21. 9. – osmifinále

22.–23. 9. – čtvrtfinále

25. 9. – semifinále

26. 9. – finále a zápas o 3. místo

10.–13. 9. | MOTORISMUS

WRC Chilská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích

11.–13. 9. | ATLETIKA

World Athletics Ultimate Championship v Budapešti (Maďarsko)

13. 9. | MOTORISMUS

GP Španělska, závod MS vozů formule 1 v Madridu

13. 9. | MOTORISMUS

GP San Marina, závod MS silničních motocyklů v Misanu

13. 9. | TRIATLON

Závody MS v Karlových Varech

15.–16. 9. | FOTBAL

Předpokládaný start základní skupiny Ligy mistrů UEFA

17. 9. | FOTBAL

Předpokládaný start základní skupiny Evropské a Konferenční ligy UEFA

18. 9. | HOKEJ

Předpokládaný start nové sezony Tipsport extraligy

20. 9. | MOTORISMUS

GP Rakouska, závod MS silničních motocyklů ve Spielbergu

20.–27. 9. | CYKLISTIKA

MS v silniční cyklistice v Montrealu (Kanada)

23.–27. 9. | VODNÍ SLALOM

ME v Ivrei (Itálie)

24. 9. – 6. 10. | FOTBAL

Start Ligy národů UEFA

26. 9. | BOJOVÉ SPORTY

Oktagon 94 ve Frankfurtu (Německo)

26. 9. | MOTORISMUS

GP Ázerbájdžánu, závod MS vozů formule 1 v Baku

27. 9. | ATLETIKA

Maraton v Berlíně (Německo)

29. 9. | BASEBALL

Start play off MLB

29. 9. | HOKEJ

Předpokládaný start nové sezony NHL

ŘÍJEN

1.–4. 10. | MOTORISMUS

WRC Italská rallye, podnik MS v automobilových soutěžích

4. 10. | MOTORISMUS

Zlatá přilba, závod na ploché dráze v Pardubicích

4. 10. | MOTORISMUS

GP Japonska, závod MS silničních motocyklů v Motegi

4.–11. 10. | JUDO

MS v Baku (Ázerbájdžán)

10. 10. | CYKLISTIKA

Il Lombardia, cyklistický Monument

11. 10. | ATLETIKA

Maraton v Chicagu (USA)

11. 10. | DOSTIHY

Velká pardubická

11. 10. | MOTORISMUS

GP Singapuru, závod MS vozů formule 1 v Marina Bay

11. 10. | MOTORISMUS

GP Indonésie, závod MS silničních motocyklů v Mandalice

11.–18. 10. | STOLNÍ TENIS

ME jednotlivců v Lublani (Slovinsko)

14.–18. 10. | CYKLISTIKA

MS v dráhové cyklistice v Šanghaji (Čína)

17.–25. 10. | SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

MS v Rotterdamu (Nizozemsko)

21. 10. | BASKETBAL

Předpokládaný start nové sezony NBA

23. 10. | BASEBALL

Start světové série – finále MLB

24. 10. | ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ

Start nové sezony SP v Söldenu (Rakousko)

24. 10. – 1. 11. | ZÁPAS

MS v Mánamě (Bahrajn)

25. 10. | MOTORISMUS

GP USA, závod MS vozů formule 1 v Austinu

25. 10. | MOTORISMUS

GP Austrálie, závod MS silničních motocyklů na Phillip Islandu

27. 10. – 8. 11. | VZPÍRÁNÍ

MS v Ning-po (Čína)

LISTOPAD

1. 11. | ATLETIKA

Maraton v New Yorku (USA)

1. 11. | MOTORISMUS

GP Mexika, závod MS vozů formule 1 v Mexico City

1. 11. | MOTORISMUS

GP Malajsie, závod MS silničních motocyklů v Sepangu

1.–15. 11. | SPORTOVNÍ STŘELBA

MS v Dauhá (Katar)

5.–8. 11. | HOKEJ

Karjala Cup (Finsko) – předpokládaný termín

6.–16. 11. | HOKEJ

MS žen v Herningu (Dánsko)

7.–14. 11. | TENIS

WTA Finals – Turnaj mistryň v Rijádu (Saúdská Arábie)

8. 11. | MOTORISMUS

GP Brazílie, závod MS vozů formule 1 v Interlagosu

11.–14. 11. | MOTORISMUS

WRC Saúdská rallye, závěrečný podnik MS v automobilových soutěžích

12.–17. 11. | FOTBAL

Liga národů UEFA

14. 11. | RYCHLOBRUSLENÍ

Předpokládaný start SP

14. 11. | SKELETON

Předpokládaný start SP

15. 11. | MOTORISMUS

GP Portugalska, závod MS silničních motocyklů v Portimau

15.–22. 11. | TENIS

ATP Finals – Turnaj mistrů v Turíně (Itálie)

21. 11. | MOTORISMUS

GP Las Vegas, závod MS vozů formule 1 (USA)

21. 11. | FREESTYLE LYŽOVÁNÍ

Předpokládaný start SP

21. 11. | SKOKY NA LYŽÍCH

Předpokládaný start SP

22. 11. | MOTORISMUS

GP Valencie, závěrečný závod MS silničních motocyklů v Cheste

24.–29. 11. | BIATLON

Start SP v Kontiolahti (Finsko)

27. 11. | BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

Předpokládaný start SP

28. 11. | SEVERSKÁ KOMBINACE

Předpokládaný start SP

28. 11. | SNOWBOARDING

Předpokládaný start SP

29. 11. | MOTORISMUS

GP Kataru, závod MS vozů formule 1 v Losailu

PROSINEC

1.–6. 12. | BIATLON

SP v Hochfilzenu (Rakousko)

1.–6. 12. | PLAVÁNÍ

MS v krátkém bazénu v Pekingu (Čína)

3.–20. 12. | HÁZENÁ

ME (Česko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Turecko)

6. 12. | MOTORISMUS

GP Abú Zabí, závěrečný závod MS vozů formule 1 v Yas Marina

8.–13. 12. | BIATLON

SP v Le Grand-Bornand (Francie)

10.–13. 12. | HOKEJ

Švýcarské hry – předpokládaný termín

13. 12. | FOTBAL

Poslední kolo podzimní části Chance Ligy

26.–31. 12. | HOKEJ

Spengler Cup v Davosu (Švýcarsko)

26. 12. – 6. 1. | HOKEJ

MS U20 v Edmontonu a Red Deeru (Kanada)

29. 12. | BOJOVÉ SPORTY

Oktagon v Praze

29. 12. | SKOKY NA LYŽÍCH

SP a Turné čtyř můstků v Oberstdorfu (Německo)

31. 12. – 3. 1. | BIATLON

SP v Pokljuce (Slovinsko)

