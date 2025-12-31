Sportovní nebe 2025: odchod Dahlmeierové i dvě tragédie v jeden den
Končí rok, kdy odešli významní čeští a zahraniční sportovci. Největší šoky způsobila červencová úmrtí biatlonové hvězdy Laury Dahlmeierové a portugalského fotbalisty Dioga Joty. V závěru roku pak zemřel norský biatlonista Sivert Guttorm Bakken. Přátelé a blízcí se loučili s fotbalistou Pavlem Chaloupkou nebo hokejistou Josefem Černým.
Tragická smrt biatlonové královny
Koncem července dorazila z pohoří Karákóram strašlivá zpráva o tom, že bývalou biatlonovou hvězdu Lauru Dahlmeierovou zasáhl ve výšce přibližně 5 700 metrů skalní sesuv. Následné záchranné práce ztěžovaly náročné podmínky na hoře Laila Peak, kam se nedalo dostat vrtulníkem. O dva dny později bylo oficiálně oznámeno, že Dahlmeierová tragicky zahynula.
Dvojnásobná olympijská vítězka z Pchjongčchangu 2018 patřila ve své době k nejlepším biatlonistkám na světě a zároveň byla největší soupeřkou české závodnice Gabriely Soukalové. Na světových šampionátech posbírala celkem sedm zlatých, tři stříbrné a pět bronzových medailí. Profesionální kariéru ukončila v květnu roku 2019, protože k biatlonu už necítila stoprocentní vášeň. Další milníky překonávala na nejvyšších vrcholech světa, incident z pákistánského pohoří se jí však stal osudným.
You'll Never Walk Alone, Diogo!
Jen pár týdnů poté, co Diogo Jota slavil s portugalskou reprezentací triumf v Lize národů, tragicky zahynul při dopravní nehodě ve španělské provincii Zamora. Jotovi a jeho bratrovi Andrému Silvovi zpečetila osud prasklá pneumatika na jejich voze. Portugalec patřil mezi nejvýraznější persony týmu okolo Cristiana Ronalda, za reprezentační áčko nastoupil do 49 zápasů, v nichž čtrnáctkrát skóroval.
S fotbalem začal v Gondomaru, odkud se coby talentovaný mladík přesunul do Pacosu de Ferreira. Poté už jeho kariéra nabrala raketový vzestup. Přes angažmá v Atléticu Madrid a FC Porto se v roce 2017 dostal do Premier League, kde patřil ke klíčovým hráčům Wolverhamptonu. Právě tam si jej všiml Liverpool, který jej v září 2020 koupil za 41 milionů liber. V sezoně 2024/25 si Jota s „Reds“ dokráčel pro titul, spolu s Mohamedem Salahem, Luisem Díazem nebo Codym Gakpem měl stěžejní roli.
Nor zemřel jen dva dny po závodě
Krátce před vánočními svátky vstřebával biatlonový svět další hrozivou zprávu. Norský reprezentant Sivert Guttorm Bakken zemřel jen dva dny poté, co v závodě s hromadným startem ve francouzském Annecy skončil na dvacátém místě. Tělo sedmadvacetiletého Nora bylo nalezeno v hotelovém pokoji v Itálii, v době smrti měl na obličeji nasazenou masku pro trénink ve vysoké nadmořské výšce.
Bakken debutoval ve Světovém poháru v lednu 2021, vítězství slavil v jednom individuálním a třech kolektivních závodech. Jeho profesionální kariéru poté přerušily problémy se srdcem, když mu byla diagnostikována myokarditida. Od května 2022 byl nucen vynechat veškeré aktivity a k závodění se vrátil po více než dvou a půl letech. Na přelomu ledna a února získal dvě zlaté medaile na mistrovství Evropy, začátkem prosince byl čtvrtý ve vytrvalostním závodě v Östersundu.
Klokani přišli o personu
Především fanoušky fotbalových Bohemians v květnu zasáhla krutá zpráva o smrti Pavla Chaloupky, nejlepšího ligového střelce ze sezony 1982/1983, kdy Klokani získali titul. Český fotbal přišel o výjimečného hráče, který nastřílel spoustu gólů, a jehož jméno patří mezi nejlepší záložníky české historie.
V Bohemians začínal vedle Panenky, Dobiaše a Bičovského a mezi klubovými legendami se rovnocenně vyjímá. Nakonec ve Vršovicích nastřílel 77 ligových gólů, o jeden víc než Panenka. Jeho kariéru poznamenala častá zranění a kontroverzně přišel o dva důležité góly. Jeden mu v roce 1983 skandálně neuznal maďarský rozhodčí Palotai v zápase s Rumuny a národní mužstvo to stálo postup na ME do Francie. V roce 1985 mu sudí Krchňák z nejasných důvodů neuznal branku v zápase s Trnavou, Bohemians i kvůli tomu nezískali další titul.
První Češka na absolutních vrcholech
Ve stejný den, kdy zahynul fotbalista Diogo Jota, sportovní svět opustila i česká horolezkyně Klára Kolouchová. Máma dvou dětí dříve jako vůbec první Češka zdolala tři nejvyšší vrcholy světa - Mount Everest, K2 i Kančendžengu. Osudným se jí stal sestup z kašmírské osmitisícovky Nanga Parbat, kde v kamenitém terénu uklouzla a spadla do propasti. Podle členů expedice se rozhodla k návratu kvůli zdravotním potížím, doprovázel ji šerpa Taraman Tamang.
Kolouchová se věnovala horolezectví odmala, v roce 2005 vystoupala na Aconcaguu a o dva roky později i na Mount Everest. O jejím výstupu na K2 natočila dokumentaristka Jana Počtová film s názvem K2 vlastní cestou, který byl v červenci 2020 uveden do kin. Sportovkyně se věnovala také motivačním přednáškám a publikační činnosti, v roce 2022 vydala knihu Nahoře fouká.
Pomstil se za okupaci
Ve druhé polovině července zasáhla hokejové fanoušky zpráva o úmrtí legendárního útočníka Josefa Černého. Majitel osmi medailí z mistrovství světa a tří olympijských cenných kovů zesnul ve věku 85 let. Někdejší vynikající útočník je historicky nejlepším střelcem, nahrávačem a nejproduktivnějším hráčem Komety Brno v její nejslavnější éře.
Výraznou stopu zanechal i v reprezentaci, kde patřil k hlavním hvězdám. Za národní tým nastoupil ke 210 zápasům, v nichž dal 75 gólů. Jeho trefa Sovětskému svazu na mistrovství světa 1969 vstoupila do historie, šampionát se totiž konal jen několik měsíců po srpnové okupaci Československa. „Dal jsem sice přes 400 gólů, toho ruského si ale cením nejvíc,“ ohlížel se Černý za svou trefou proti celku SSSR na MS ve Stockholmu. Hokej sledoval i dlouho po skončení kariéry, nejraději se však věnoval zahradě a svým holubům.
Kus dynastie Canadiens
V NHL zvládl necelých osm sezon, za tu dobu však šestkrát získal Stanley Cup a pětkrát Vezina Trophy. Ken Dryden pomohl v sedmdesátých letech Montrealu Canadiens stát se nejmocnější dynastií všech dob. Hájil kanadskou branku při památné Summit Series proti SSSR a zároveň byl výraznou osobností i mimo led. V roce 1983 vydal knihu s názvem The Game, která je dodnes považována za nejlepší hokejovou publikaci, jaká kdy vyšla.
Kariéru ukončil už v 31 letech, když efektně uzavřel dynastii Canadiens, kterou sám pomáhal stvořit. Mohl chytat ještě několik let, sám ale cítil, že na práci měl daleko důležitější věci. Stal se právníkem, byl členem parlamentu, ministrem, filantropem a také autorem, který o hokeji dokázal psát stejně krásně, jako uměl skvěle chytat. Legendární gólman zemřel na rakovinu, necelý měsíc po svých 78. narozeninách.
Nejstarší maratonec světa
V červenci zemřel ve věku neuvěřitelných 114 let nejstarší maratonský běžec a nositel olympijské pochodně z Londýna 2012 Fauja Singh. Narodil se na indickém venkově roku 1911, do svých pěti let ale nemohl kvůli slabým nohám pořádně chodit. Začal běhat až v 89 letech, kdy si za své výkony vysloužil přezdívku Turbaned Tornado (Tornádo s turbanem). K běhu ho přivedl zármutek ze smrti manželky a mladšího syna. „Z tragédie vzešlo mnoho úspěchů a štěstí,“ zmínil Singh před lety.
Svůj první maraton zvládl v roce 2000 v Londýně, o tři roky později zaběhl v Torontu osobní rekord v čase pět hodin a čtyřicet minut. Poslední závod stihl Singh v Hongkongu v roce 2013, kde šlo o desetikilometrový běh. V roce 2011 se stal ve věku 100 let vůbec nejstarším účastníkem maratonu v Torontu, jenže Guinnessova kniha rekordů jeho úspěch nikdy neuznala, protože závodník nemohl rodným listem svůj věk dokázat.
Leden
2. maďarská sportovní gymnastka a pětinásobná olympijská šampionka Ágnes Keletiová (103)
2. slovenský boxer a olympijský vítěz Ján Zachara (96)
7. atletický trenér Jan Janků starší (77)
17. skotský fotbalový útočník Denis Law (84)
22. rumunský házenkář a trojnásobný mistr světa Cornel Otelea (84)
26. český tenisový trenér Jiří Fencl (54)
27. rakouský skokan na lyžích a bronzový medailista z olympiády Baldur Preiml (85)
29. německý hokejový reprezentant Tobias Eder (26)
29. ruští mistři světa v krasobruslení Vadim Naumov (55) a Jevgenija Šiškovová (52)
30. americký krasobruslař a dvojnásobný olympijský vítěz Dick Button (95)
Únor
4. rychlostní kanoista a trojnásobný medailista z mistrovství světa Jiří Čtvrtečka (82)
5. automobilový závodník a mistr republiky z roku 1997 Milan Dolák (70)
8. irský boxer John Cooney (28)
14. dlouholetý kapitán fotbalové Sigmy Olomouc František Rak (77)
17. silniční cyklista a dvojnásobný medailista z mistrovství světa Petr Matoušek (75)
21. členka Síně slávy českého basketbalu Olga Přidalová (85)
27. ruský mistr světa v šachu Boris Spasskij (88)
Březen
2. ruský zápasník a trojnásobný olympijský vítěz Buvajsar Sajtijev (49)
5. australský tenista a vítěz dvou grandslamů Fred Stolle (86)
9. japonský sportovní gymnasta a šestinásobný olympijský vítěz Akinori Nakajama (82)
13. srbský fotbalový brankář Radiša Ilič (47)
16. hokejový obránce Tomáš Klouček (45)
18. brazilský basketbalista a dvojnásobný mistr světa Wlamir Marques (87)
20. irský automobilový závodník, konstruktér a vlastník stáje F1 Eddie Jordan (76)
21. americký boxer George Foreman (76)
25. tenisový funkcionář Cyril Suk starší (82)
30. brazilský fotbalista Leandro Lima (23)
Duben
3. hokejový reprezentant a mistr světa Jiří Kochta (78)
7. fotbalový útočník Marcel Cupák (51)
10. nizozemský fotbalový trenér Leo Beenhakker (82)
16. gabonský fotbalový reprezentant Aaron Boupendza (28)
19. přední horolezec 50. a 60. let Jan Červinka (94)
23. fotbalista Jaromír Paciorek (45)
24. francouzská alpská lyžařka Margot Simondová (18)
26. brazilský fotbalista a mistr světa z roku 1962 Jair da Costa (84)
27. americký basketbalista Dick Barnett (88)
Květen
4. německý pilot formule 1 Jochen Mass (78)
5. argentinský fotbalista a mistr světa z roku 1978 Luis Galván (77)
10. judista Adam Bydžovský (25)
12. šachista Vlastimil Hort (81)
16. kamerunský fotbalista Emmanuel Kundé (68)
17. švýcarský snowboardista Eliot Dänzer (22)
20. italský boxer a olympijský vítěz Nino Benvenuti (87)
23. fotbalový reprezentant Pavel Chaloupka (66)
30. házenkářský trenér Jiří Zerzáň (83)
Červen
2. fotbalový reprezentant Gustáv Mráz (90)
3. japonský baseballista Šigeo Nagašima (89)
4. polská triatlonistka Maja Debská (42)
16. ruský plochodrážní jezdec a dvacetinásobný mistr světa Nikolaj Krasnikov (40)
17. francouzský fotbalový útočník a mistr Evropy Bernard Lacombe (72)
Červenec
1. kanadský hokejista a trenér Alex Delvecchio (93)
3. portugalský fotbalový reprezentant Diogo Jota (28)
3. horolezkyně Klára Kolouchová (46)
14. britsko-indický maratonský běžec Fauja Singh (114)
15. norský akrobatický lyžař Audun Grönvold (49)
16. házenkářský reprezentant a mistr světa Vojtěch Mareš (88)
24. americký profesionální wrestler Hulk Hogan (71)
24. hokejový reprezentant a trojnásobný medailista z olympijských her Josef Černý (85)
28. německá biatlonistka a dvojnásobná olympijská vítězka Laura Dahlmeierová (31)
Srpen
2. hokejový reprezentant Peter Veselovský (60)
5. německý fotbalový útočník a mistr světa Frank Mill (67)
5. portugalský fotbalista a trenér Jorge Costa (53)
10. japonský fotbalista a trenér Kunišige Kamamoto (81)
20. boxerská legenda Petr Sommer (78)
22. kanadský žokej Ron Turcotte (84)
25. anglická tenistka a trojnásobná grandslamová šampionka Angela Mortimerová-Barrettová (93)
Září
5. biatlonový reprezentant Antonín Kříž (72)
5. kanadský hokejový brankář a šestinásobný vítěz Stanley Cupu Ken Dryden (78)
9. sportovní gymnastka a stříbrná olympijská medailistka Bohumila Řimnáčová-Řešátková (78)
14. britský boxer Ricky Hatton (46)
14. kanadský hokejový brankář Ed Giacomin (86)
15. reprezentant ve sportovní střelbě Luboš Adamec (66)
15. italský sjezdař Matteo Franzoso (25)
18. cyklistický reprezentant Josef Wolf (86)
20. fotbalový reprezentant a vicemistr světa z roku 1962 Jan Lála (87)
21. kanadský hokejový brankář Bernie Parent (80)
22. chorvatský tenista a trenér Nikola Pilič (86)
24. atlet a vicemistr Evropy ve skoku o tyči Rudolf Tomášek (88)
28. boxerská mistryně světa Irina Sinecká (46)
Říjen
8. bývalý fotbalista a majitel Zbrojovky Brno Lubomír Hrstka (78)
11. házenkářská reprezentantka a mistryně světa Věra Dvořáková (88)
14. ruský gymnasta a trojnásobný olympijský vítěz Alexandr Diťatin (68)
18. hráč amerického fotbalu Doug Martin (36)
22. fotbalista Karel Šilhavý (69)
24. slovenský vzpěrač Ján Nagy (80)
29. žokej a dostihový trenér Pavel Složil (56)
30. francouzský cyklista a olympijský vítěz Charles Coste (101)
Listopad
1. americký atletický trenér Clyde Hart (91)
8. americký basketbalista a trenér Lenny Wilkens (88)
15. předseda Českého krasobruslařského svazu Stanislav Židek (76)
20. basketbalový reprezentant Zdeněk Konečný (89)
20. německý fotbalista a mistr světa Dieter Herzog (79)
20. volejbalový reprezentant a stříbrný medailista z OH 1964 Milan Čuda (86)
23. ruský fotbalista a olympijský vítěz Nikita Simonjan (99)
25. italský fotbalový brankář Lorenzo Buffon (95)
26. rakouský jachtař a účastník devíti olympiád Hubert Raudaschl (83)
Prosinec
1. italský tenista a trenér Nicola Pietrangeli (92)
7. sportovní gymnastka a dvojnásobná olympijská medailistka Matylda Růžičková-Šínová (92)
15. hokejový reprezentant a mistr světa z roku 1972 Josef Horešovský (79)
16. fotbalový útočník Ethan McLeod (21)
17. ekvádorský fotbalový reprezentant Mario Pineida (33)
18. norský fotbalový obránce a později trenér Aage Hareide (72)
20. německý fotbalový reprezentant Sebastian Hertner (34)
23. norský biatlonista a trojnásobný mistr Evropy Sivert Guttorm Bakken (27)
23. kladivář a později úspěšný trenér Anatolij Bondarčuk (85)
23. japonský golfista Masaši Ozaki (78)
25. skotský fotbalista John Robertson (72)