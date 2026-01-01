TOP 50 sportovních hlášek roku: Trenér blbec, Hujerovi na tribuně i semifinalista s pupkem
Za české sportovce nemluvily v roce 2025 jen výkony, ale někdy také trefné hlášky. Jako vtipná partička se ukázali například volejbalisté, takže pozor na rákosky v rozkroku! Několik sportovců se stalo taky rodiči. Večer si zahrát na reprezentační úrovni? Proč ne, ale předtím je potřeba dát si odpoledního šlofíka po náročném hlídání ratolesti. Dřív se narozený potomek zapíjel alkoholem, dneska je možná nová proteinová doba. A víte, jak se cítí frajer, který získá bronz na HME v atletice? Přece jako krabička startek, to dá rozum…Tady je TOP 50 hlášek českých sportovců za uplynulý kalendářní rok.