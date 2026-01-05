Předplatné

Magazín COACH: šéf Cirku La Putyka a je pivo opravdu nejlepší ionťák?

Video placeholder
iSport.cz
Ostatní
Začít diskusi (0)

Už v úterý vychází první letošní vydání magazínu Coach a rozhovor s Rostislavem Novákem, principálem Cirku La Putyka. Hlavní téma se věnuje největším mýtům v oblasti výživy, dojde na bílkoviny, cholesterol i pivo. Nechte se inspirovat anketou expertů nebo Janem Bašným, reprezentačním trenérem skateboardistů. Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v v úterní příloze deníku Sport:

Rozhovor: Rostislav Novák / principál Cirku La Putyka

Téma: Největší mýty ve výživě / je pivo nejlepší ionťák?

Okénko z NHL: Bonusy trenérských nováčků / Jordan Ott, Dan Muse, Adam Foote

Hlas trenéra: Jan Bašný / skateboarding

Anketa osobností: Která jiná oblast života měla největší vliv na vaši kariéru?

Hlas sportovce: Dalimil Zvonek / hokejbal

Reflexe: Zdraví fotbalistů Premier League

Psychoprostor šampionů: Neviditelná mapa hry

Lednový Magazín COACHLednový Magazín COACH • iSport.cz

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů