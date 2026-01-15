ŽIVĚ: AKESO a FTVS UK spojí síly. V Praze vznikne špičková klinika pohybové a sportovní medicíny
Zdravotnický holding AKESO a Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK) představují projekt strategického partnerství, jehož ambicí je vybudovat nejmodernější Kliniku pohybové a sportovní medicíny v České republice. Oznámení proběhne od 11:00 v Aule FTVS UK v Praze 6 a zájemci mohou sledovat i přímý přenos.
Projekt přináší komplexní model sportovní a pohybové medicíny a staví na propojení špičkové zdravotní péče s akademickým zázemím, vzděláváním a výzkumem. Důraz má být kladen na systematickou péči o pohybový aparát i širší souvislosti – duševní zdraví, spánkovou hygienu a další oblasti, které ovlivňují výkon i běžnou kvalitu života.
Plánovaná klinika má nabídnout péči „pod jednou střechou“ v celém řetězci od prevence přes diagnostiku, operativu a rehabilitaci až po následnou ambulantní péči. Služby mají být určeny jak široké veřejnosti, tak vrcholovým sportovcům, dětem a mládeži.
Mezi hlavní témata čtvrtečního představení bude patřit samotné strategické partnerství AKESO a FTVS UK, vznik nejmodernější kliniky v oboru v rámci ČR, unikátní propojení zdravotnictví s akademickou sférou a výzkumem i konkrétní přínosy pro vrcholový sport, mládež a veřejnost.
Na tiskové konferenci vystoupí Ing. Sotirios Zavalianis, majitel zdravotnického holdingu AKESO a.s., prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., nově zvolený rektor Univerzity Karlovy, doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D., děkan FTVS UK, doc. MUDr. Jan Hajer, Ph.D., vrchní ředitel pro zdravotní péči AKESO holding a.s., prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., předseda Společnosti pro tělovýchovné lékařství, a MUDr. Jiří Neumann, vedoucí lékař Kliniky sportovní medicíny AKESO a šéflékař Českého olympijského týmu. Moderování se ujme Roman Šebrle.
Přímý přenos z Auly FTVS UK (José Martího 269/31, Praha 6) bude možné sledovat od 11:00. Po skončení tiskové konference bude vyhrazen prostor pro dotazy médií a individuální rozhovory.