Léčba nejen pro Spartu. Na FTVS UK vznikne nová klinika, bude k dispozici i veřejnosti
Kompletní zdravotní péče, jíž využívají i fotbalisté Sparty, se otevře široké veřejnosti. V areálu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy během dvou let vyroste Klinika pohybové a sportovní medicíny. Vybuduje ji zdravotnický holding AKESO, který pomáhá léčit sparťanské hvězdy. Nové zařízení však bude k dispozici široké veřejnosti.
Matyáš Vojta stál přes sto milionů korun, ale podobnou péči jako drahá letenská posila brzy může mít i poslední hobbík.
„Nejde jen o profesionální sport. Stejnou úroveň péče chceme poskytovat dětem, mládeži, rekreačním sportovcům i široké veřejnosti,“ říká Sotirios Zavalianis, majitel holdingu AKESO.
V areálu FTVS vyroste na čtyřech tisících metrech čtverečních komplexní pracoviště pohybové a sportovní medicíny na principech, které v současnosti využívá fotbalová Sparta na poliklinice v Nových Butovicích.
„Spolupráce je na úrovni fotbalového áčka a béčka,“ vysvětluje Paris Charalampidis, fyzioterapeut a ředitel HR a marketingu holdingu AKESO. „Naše magnetická rezonance běží dvacet čtyři – sedm. Hráči mají diagnostiku i následnou péči opravdu do několika hodin. Pro fotbalový klub, který je profesionální a má hráče, kteří potřebují podávat výkony, je to kritické.“
Nová klinika pomůže i elitním sportovcům z českého olympijského týmu. Ti zatím využívají především Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře. Nová klinika na FTVS jim zvětší možnosti špičkové péče, navíc pod jednou střechou od diagnostiky, přes operační péči až po rehabilitaci.
Cíl je otevřít péči pro širokou veřejnost
„Mně se ta vize líbí. Pokud se to spojí, nejen že sportovce vrátíme dřív do hry, ale chceme poznatky použít pro mládež, děti a rekreační sportovce,“ řekl Jiří Neumann, šéflékař olympijského týmu. „Mně zajímá propojení s akademickou sférou, předpokládám, že se tady budou vymýšlet nové věci.“
Kromě špičkových reprezentantů nová klinika zlepší péči o mladé sportovce, kteří na ni zatím nedosáhnou.
„Starám se o mladé cyklisty. Často nemají v okolí sportovního lékaře a čekají sedm dní, než se vyřeší hloupá rýma. Regenerace, schopnost vrátit se rychle do tréninku hraje velkou roli,“ vysvětluje cyklistický šampion Zdeněk Štybar.
Klinika pohybové a sportovní medicíny by v prostorách FTVS měla začít fungovat začátkem roku 2028.
„Byli bychom rádi, kdyby se prohloubila spolupráce i s méně profesionálními sporty. Třeba florbalisté nedosáhnou na kvalitní péči, je nedostupná, krkolomná. Cíl kliniky je otevřít péči pro širokou veřejnost,“ vysvětluje Charalampidis.