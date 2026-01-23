Antihrdina Vémola, silné příběhy i inspirace. Podcast BDR slaví rok a přes milion přehrání
Olympijští vítězové, mistři světa. Ale i trenéři, psychologové, lékaři, rodiče… Pestrou paletu hostů už jsme přivítali v rámci podcastu Branky, děti, rodiče, který na webu iSport vysíláme právě rok. „Jsem moc rád, že si tak rychle našel své publikum,“ říká Lukáš Tomek, šéfredaktor deníku Sport a jeden z moderátorů, který se pravidelně střídá s dlouholetým redaktorem Zdeňkem Jandou. Stálou průvodkyní je Šárka Strachová, někdejší lyžařská šampionka. Podcast BDR už posbíral přes 1,2 milionu přehrání.
Prvním hostem před rokem na konci ledna byla právě Strachová, která se otevřeně svěřila se svým příběhem. Dostala se na vrchol, vyhrála mistrovství světa, získala olympijskou medaili, ale za jakou cenu? Proč se kvůli tomu totálně rozbila rodina? Jde to i jinak?
Zásadní myšlenka se nesla i dalšími díly, do nichž zveme osobnosti, které mají co říct. Hosté se dělí o své bohaté zkušenosti, popisují cestu a nakonec dávají i rady rodičům. Jejich souhrn najdete ZDE >>>
Výhodou je i to, že také oba moderátoři vedou svoje děti ke sportu, takže s probíranou problematikou mají velké zkušenosti.
„Jsem moc rád, že si náš podcast tak rychle našel své publikum. Pro nás z velké části i nové publikum, protože oproti jinému obsahu, který tvoříme pro fanoušky profesionálního sportu, jsme tady cílili jinam. Především na rodiče a prarodiče nebo trenéry. Ukázalo se, že témata spojená se sportováním dětí a se správným nastavením sportu do života lidí, mohou oslovit širší publikum,“ říká Lukáš Tomek, jeden z autorů pořadu a šéfredaktor webu iSport.
„Chtěl bych také k našemu výročí poděkovat Šárce (Strachové), že s námi do podcastu šla a sama v něm nakonec jako první odkryla svůj příběh,“ dodává Tomek s tím, že jeho díky patří i všem hostům za upřímnou snahu sdílet zkušenosti a prožitky.
„Poděkovat chci i společnosti Sazka, dnes už Allwyn, která náš projekt podporuje,“ připomíná hlavního partnera.
„Když jsme před rokem začínali s podcastem Branky, děti, rodiče, netušila jsem, jak moc mě tato cesta obohatí. Spojení mých zkušeností z vrcholového sportu s tématem rodičovství a dětského rozvoje dává smysl na mnoha úrovních,“ říká Strachová, která má co říct z pozice sportovkyně, ale v současnosti i maminky. „Nejvíc mě těší možnost propojovat světy – přinášet rodičům pohled trenérů a expertů, a zároveň sportovcům a trenérům připomínat, že pracují s dětmi, které potřebují především lásku a podporu,“ dodává dlouholetá šéfka Kliniky VO2max.
Podcast Branky, děti, rodiče slaví rok, má přes milion přehrání • iSport
„Je skvělé mít takové kolegy, jakými jsou Lukáš Tomek a Zdeněk Janda, se kterými podcast spolumoderujeme. Jejich profesionalita, zkušenosti a nadšení pro sport vytváří jedinečnou dynamiku našich rozhovorů,“ zmiňuje další tvůrkyně pořadu.
Podcast už sbírá ocenění
Celkem už jsme nachystali 26 dílů, které jsou celé otevřené zadarmo. I tímto krokem chceme podpořit český sport a rozproudit debaty o tom, jak vytvářet zdravé prostředí pro růst nových hvězd. Mluvíme i o tom, proč je sport obecně prospěšný a jak dokáže nachystat na život.
Na sociálních sítích mají ukázky 2,5 milionu přehrání, v průměru jeden díl nasbírá přes 46 tisíc zhlédnutí. Ten nejposlouchanější zaznamenal 150 tisíc přehrání. Slavný neurochirurg Vladimír Beneš v něm mluvil o nebezpečí sportů, kde dochází k opakovaným úderům do hlavy.
"MMA pro mě není sport. Nemohu pokládat za sport disciplínu, kdy je jejím cílem toho druhého ideálně poslat do bezvědomí. A Vémola? Rozhodně to podle mě není vzor pro děti," pravil už před téměř rokem.
Také tyto statistiky potvrzují, že si podcast rychle našel svoje místo. O tom svědčí i umístění mezi nejlepšími třemi pořady v kategorii Audio v rámci soutěže o nejlepší mediální díla, kterou vyhlašuje Klub sportovních novinářů (Cena Ondřeje Sekory).
„Za rok jsme probrali tolik témat od motivace přes talent až po psychickou odolnost, a každý rozhovor mi přinesl nový pohled. Fascinuje mě, jak různorodé cesty mohou vést k úspěchu, ale také jak důležité je dětem dát prostor pro radost ze sportu. Těším se na další rok, kdy budeme pokračovat v otevírání témat, která pomáhají rodičům i trenérům vytvářet pro děti zdravé sportovní prostředí,“ těší se Strachová.
Podcast BDR najdete na iSportu, na YouTube i ve všech podcastových aplikacích. Jeho hlavním partnerem je společnost Allwyn (dříve Sazka).
Výběr rozhovorů jsme vydali i knižně. Knihu Branky, děti, rodiče (Rozhovory o sportu traumat, křivd a šikany) si můžete pořídit v knihkupectvích nebo TADY v rámci kiosku.
Přehled všech dílů
Šárka Strachová (pilotní díl)
Maminka Davida Pastrňáka: Jak překonala těžkosti
Vladimír Beneš (neurochirurg): O záludnosti MMA
Pavel Zacha: O neortodoxní výchově šampiona
Jan Macháček a Martin Procházka: Legendy jako učitelé tělocviku
Jiří a Jiří Prskavcovi: Táta se synem ke zlatu
Marian Jelínek, Kateřina Nekolná: O odolnosti dětí
Dája Bedáňová: O fyzickém i psychickém teroru od otce
Gabriela Soukalová: O dětství i cestě na vrchol
Jan Pirk (kardiochirurg) a Martina Vrňáková (učitelka tělocviku): O důležitosti pohybu i stresu
Barbora Seemanová: O podpoře rodičů i dětské slávě
André Reinders: MMA patří i do škol
Pavel Francouz a Jakub Vopálka (psychokouč): O dětské psychice, jak k nim přistupovat
Lucie a Tomáš Šafářovi: Jak funguje sportovní rodina dvou legend
Marie Skalská (sportovní lékařka) a Nikola Vojtášková (fyzioterapeutka): O přetížení a syndromu RED-S
Jan Koukal a Radim Malina (otec golfistky): Jak sehnat peníze na kariéru
Antonín Barák: O překážkách ve sportu i slavném synovi
Vladimír Růžička: O tátovi i zesnulé mamince
Vendula Jelínková (fyzioterapeutka): Důležitý střed těla i dech
Iveta Miculyčová: Hvězda BMX o pádech i silné psychice
Marcel Fáber (psychokouč): Jak neranit dětskou duši
Lukáš Pešek: Proč rodiče v motosportu podvádí?
Tereza a Pavel Kadeřábkovi: O fotbalu v Německu i výchově děti
Tomáš Bank: O bratrské spolupráci i obojživelnici STR
Speciální vánoční díl s dětmi: Sport jako zbraň na nudu
Jiří Welsch a Michal Ježdík: O tajích basketu i trénování dětí