Schwarzenegger přijede do Prahy! Na Noci s legendou promluví o kariéře i kulturistice
Do Prahy dorazí jedna z nejvýraznějších osobností moderní historie. Bývalý kulturista a hollywoodský herec Arnold Schwarzenegger bude hlavní hvězdou prestižního eventu Noc s legendou, který se uskuteční 18. června v renesančních prostorech paláce Žofín. VDN promo tak naváže na předchozí úspěšné akce s Jean-Claudem Van Dammem, Mikem Tysonem a Tysonem Furym. „Budeme mluvit o kulturistice, herectví i politice. Arnold je speciální v tom, že dosáhl vrcholů ve třech různých odvětvích,“ povídá v rozhovoru pro iSport promotér Petr Větrovský.
Kam Arnolda Schwarzeneggera řadíte na seznamu hvězd, se kterými jste dosud spolupracoval?
„Na absolutní špičku! Když jsme pořádali první Noc s legendou s Mikem Tysonem, Arnold byl jedním z našich dvou Everestů, které jsme si vytyčili, druhým je Silvester Stallone. Oni jsou nejvíc, jsou odskočení od všech ostatních. Věřím, že to podobně vnímají také fanoušci. Akce je pouze pro osm set lidí. Myslím, že to nebude ani přehnané, když tento večer označím jako životní zážitek a akci, která se už v Česku nebude nikdy opakovat.“
Rozvedete to?
„Když chcete vidět hrát Cristiana Ronalda nebo Lionela Messiho, koupíte si letenky do Miami nebo Emirátů a máte to. Když chcete vidět Coldplay, najdete si, kde v Evropě hrají a zajedete si tam. Arnold nikde veřejně takhle nevystupuje a podobné akce jako Noc s legendou už skoro nedělá. Bude to mimořádné.“
Jak dlouho trvalo tuto akci domluvit?
„Přesně si pamatuji, kdy proběhl první kontakt. V roce 2018 jsme si řekli, že ho chceme oslovit a rok a čtvrt nám trvalo, než jsme se dostali k agentovi, který nás s ním mohl zkontaktovat. Sedmadvacátého prosince roku 2019 jsem napsal první zprávu. Bavili jsme se, nebylo jasné, zda to vyjde nebo ne, až jsem 20. prosince připsal k nabídce ještě osobní dopis. Napsal jsem tam náš příběh, jsme rodinná firma, vybudovali jsme ji s mou ženou. Jsme obyčejní lidé z vesnice a museli jsme si vše vydobýt sami. Děláme večery a dokumenty se slavnými inspirativními lidmi jako je Jiří Procházka, Jaromír Jágr nebo Tyson Fury. Poprosil jsem ho, ať nám dá šanci a udělá s námi tuto akci a promluví k českému lidu. Jeho agentka to přijala přímo jemu a druhý den, 21. prosince minulého roku, přišla odpověď, na kterou jsem čekal šest let.“
Pomohl při vyjednávání také seznam jmen slavných osobností, se kterými jste již spolupracoval?
„Funguje jako záruka, že dokážeme tuto akci nejen zorganizovat, ale i zaplatit. Tito lidé roky a roky budují svá jména, žijí z nich a nesvěří je jen tak někomu. Myslím, že nejvíc pomohl právě lidský přístup a vytrvalost při jednání.“
Několika vašich Nocí s legendou se zúčastnil Karlos Vémola. Ten si taky přezdívá Terminátor. Bude i nyní v roli moderátora?
„Vím, že je Karlos Arnoldův velký fanoušek. O pozici moderátora a hostů ale zatím ani nejednáme. Teď se soustředíme na promo.“
Má Arnold nějaké nadstandardní požadavky?
„Nemyslím si, že by měl nějaké zvláštní požadavky na poměry toho, o jakou legendu se jedná. Samozřejmostí je privátní letadlo, ubytování v jednom z nejlepších hotelů v Praze a osobní ochranka.“