Jak dostat Schwarzeneggera do Prahy? Roky úsilí i námahy, ale povedlo se
Uznávaný promotér Petr Větrovský chystá další Noc s legendou. A rozhodně ne tak ledajakou, vždyť 18. června přijede do Prahy světoznámý herec, politik a kulturista Arnold Schwarzenegger. V Paláci Žofín se chystá nezapomenutelná show, která zabrala roky úsilí a obrovské námahy. Jak se povedlo dostat takovou superstar do Česka? „Bez šesti dnů to trvalo šest let,“ říká majitel agentury VDN Promo pro web iSport.
Dafoe jako inspirace
„První těžký krok je najít lidi, u kterých bych měl záruku, že se to k němu dostane. Když si chcete v České republice zarezervovat hvězdu, kouknete se na její webové stránky nebo sociální sítě, kde máte kontakt na manažera. Říct jim pak svou představu je jednoduché, ale u světových hvězd to tak není. První takovou myšlenku jsem měl asi v roce 2016 nebo 2017 na festivalu v Karlových Varech. Tehdy tam byl Willem Dafoe, herec, který hrál ve filmu Spider-Man. Ve všech televizních zprávách tehdy běželo, že tam je. Já jsem se ptal, jestli s ním bude nějaká akce. Třeba by něco vyprávěl nebo bych se s ním vyfotil, jenže ono to nešlo. Před jeho hotelem stáli fanoušci několik hodin, on se ale vždycky pár šťastlivcům podepsal a šel. Říkal jsem, že je to škoda, protože tohle by si lidi koupili.“
Najít správného agenta
„Právě tam vzniknul plán toho všeho. Po roce nebo dvou se podařila první Noc s legendou s Mikem Tysonem, ale už v té době jsme chtěli Arnolda Schwarzeneggera nebo Sylvestera Stalloneho. I když to spousta lidí slibovala, ať už místních, nebo zahraničních, prostě jsme se k nim nedokázali dostat. U zahraničních hvězd většinou chtěli, abychom poslali nějaký deposit, ale my bychom ty peníze už pravděpodobně nikdy neviděli. Až poté jsem se prokousal k jedné agentce, která spolupracuje s největšími jmény z Hollywoodu a několikrát je přivedla do Evropy. Od té doby jsem se furt snažil, dlouhé roky ale neúspěšně.“
Mohlo by to klapnout
„První zpráva s agentkou přišla 27. 12. 2019. Předtím jsme si volali a já jsem jí poslal takový teaser na Noc s legendou. Nikdy ale nedošlo k žádnému potvrzení, až minulý rok v srpnu z ničeho nic řekla, že Arnold Schwarzenegger pojede na Oktoberfest, přijal moji nabídku, upravil rozvrh, a když s tím budu souhlasit, udělá to. Jenže další den mi volala strašně naštvaná, že je tady ještě jedna nabídka z Prahy na O2 arenu za velké peníze. S dotyčným promotérem jsme na tom měli spolupracovat, jenže nakonec se to nedotáhlo. Takže Arnold Schwarzenegger se pak vrátil k naší nabídce a pokračovalo to dál.“
Terminátor kývl, jenže...
„Termín byl ale jenom jeden, a přestože to byl čtvrtek, v Praze byly obsazené O2 arena, O2 universum, Forum Karlín, Kongresový sál, Obecní dům a Palác Žofín. Dostal jsem pak strašnou depresi, že když už mi to potvrdil, není to kde udělat. Poprosil jsem ho, jestli to nepůjde třeba o den později, ale on to odmítl s tím, že to nemůže slíbit, protože se už bude pravděpodobně vracet do Ameriky. Nic z toho nebylo, v ten moment se mi zhroutil svět. Potvrzení, které přišlo, už zase neplatilo, protože jsme neměli prostor.“
Noc s legendou bude!
„Všechno pro mě přestalo existovat a na všem jsem přestal pracovat. Když jsem se to dozvěděl, nasadil jsem si sluchátka a chodil jsem po vesnici s tím, že takhle to prostě nemůže skončit. Ještě večer jsem se spojil s agentkou, které jsem se ptal, jestli máme přidat nějaké peníze. A ona řekla: ‚Asi tím nic nezkazíš, ale to už není tak důležité. Napiš mu, že je to tvůj sen.‘
Napsal jsem teda takový příběh naší firmy. Zmínil jsem tam, že jsme rodinná firma, kterou jsme vybudovali s manželkou a že jsme lidé z malých vesnic. Všechno jsme si museli vydřít, vybojovat, odpracovat, a proto děláme večery o inspirativních lidech, dokumentární filmy a zastupujeme celebrity. Agentka říkala, že je to skvělé a ať to dám do mailu. Než jsem šel spát, psala mi, že Arnoldovi lidé řekli, ať to pošle přímo jemu. Ráno jsem se vzbudil a vyskočilo na mě, že s tím souhlasí.“
Promotér Petr Větrovský zve fanoušky na Noc s legendou, tentokrát s Arnoldem Schwarzeneggerem • Archiv Petra Větrovského