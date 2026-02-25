Nebyla to odvaha, ale hloupost. Známý lékař o Vonnové i zdraví, co nestojí za medaile
Vrcholový sport často není dobrým vzorem nejen pro děti. „Závislost na dosahování vrcholu je v něm často vyloženě destruktivní,“ říká v podcastu Branky, děti, rodiče Jan Vojáček. Muž, který to v minulosti dotáhl až do branky prvoligové Olomouce, je dnes uznávaným lékařem funkční medicíny. A v mimořádně otevřeném rozhovoru nechodí kolem horké kaše. „Třeba chování Lindsey Vonnové na olympiádě? Pro mě to není důkaz odvahy, ale spíš důkaz hlouposti,“ říká o rozhodnutí slavné Američanky absolvovat sjezd i s přetrženými kolenními vazy.
Sám zažil, jaké to je šplhat po žebříku profesionálního sportu. Dosáhl na něm nakonec až do první fotbalové ligy. Místo uspokojení ale Jan Vojáček pocítil úzkost a obavy, aby to spoluhráčům nezkazil.
„Když se ohlédnu o těch dvacet let zpátky, vidím v té brance kluka, který hrozně chce, ale vůbec si to neužívá,“ popisuje dnes uznávaný lékař, spisovatel a propagátor funkční medicíny. Jeho úzkosti se nakonec odrazily i v projevech těla. Bolesti zad, vyrážky, zranění.
„Nemoc nebo zranění – někdo řekne náhoda. Já ale na náhody nevěřím,“ popisuje Vojáček, jak našel nejen za svými zdravotními problémy jasné příčiny. A právě to ho dovedlo k funkční medicíně.
„Chronický stres, přetěžování organismu a neposlouchání řeči svého těla jsou dnes hlavní příčiny většiny civilizačních chorob,“ říká natvrdo 44letý absolvent lékařské fakulty v Olomouci.
Sláva a peníze za medaile nestojí
Vojáček i díky svým zkušenostem v podcastu, v němž vedl rozhovor s lyžařskou mistryní světa Šárkou Strachovou a šéfredaktorem iSport.cz Lukášem Tomkem, analyzuje současný vrcholový sport.
A v řadě případů ho nepovažuje za zdravý či obdivuhodný. Mechanismus je jednoduchý: dlouhodobé přetěžování, potlačování bolesti, adrenalin, který přebije varovné signály.
Řeč se v této souvislosti stočila i na dva nedávné smutné olympijské příběhy. V tom prvním nepřemohla výhřez plotýnky biatlonistka Markéta Davidová. V tom druhém celý svět sledoval dramatický pokus Lindsey Vonnové dojet si pro medaili ve sjezdu i s čerstvě přetrženými křížovými vazy.
Výsledek? Hrozivý pád, těžká zlomenina, už pět složitých operací a nejasný výhled do dalšího života. Pro fanoušky to bylo drama, pro mnohé i symbol bojovnosti. Pro Vojáčka ale především ukázka nebezpečného vzorce.
„Pro mě to není důkaz odvahy, ale důkaz hlouposti,“ říká jednoznačně. Neútočí na konkrétní sportovkyni. Útočí na model, který je ve sportu hluboce zakořeněný: bolest je normální, únava je slabost, výkon je víc než tělo.
„Jenže podle mě za to ty medaile, sláva, peníze nestojí,“ je přesvědčený. „A pokud takto zásadně neposlouchám tělo, pokud přehlížím jeho signály – hele, to už je moc – tak tělo vždycky vyhraje. A jeho vítězství je zranění nebo nemoc.“
Tělo je dokonalé, ale naše mysl mu to kazí
Paradox? Vojáček sport neodmítá. Naopak. „Normální je být zdravej. Tělo má neuvěřitelnou inteligenci, schopnost samoregulace a regenerace. Jen my mu do toho systematicky házíme vidle.“
Pohyb je podle něj základ. Problém začíná ve chvíli, kdy se z něj stane posedlost výkonem. Když trénink nerespektuje regeneraci. Když spánek ustoupí ambici. Když signál únavy ignorujeme jako slabost.
„Když tělo bolí a my řekneme: Musíme, musíme, musíme… tak si tělo řekne svoje. A zastaví nás.“ Ve vrcholovém sportu to znamená operaci. V běžném životě chronickou únavu, vyhoření, civilizační onemocnění.
A Vojáček jde ještě dál. Nemoc podle něj není jen smůla. „V klasické medicíně říkáme: Nevíme, čím jsou nemoci způsobeny. A přitom přehlížíme jasné fenomény – naši mysl a prostředí, ve kterém tělo funguje.“
Podle něj je nemoc často pokus těla vrátit člověka na správnou cestu. Zastavit tempo, které je dlouhodobě neudržitelné.
