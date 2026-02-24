Šachový král Gukeš v Praze: Po dvou letech ukážu, co jsem se naučil. Nevěřím na favority
Nejprestižnější šachový podnik v Česku začíná už ve středu. Osmý ročník Prague International Chess Festival přitáhl v hlavním Masters turnaji světovou špičku včetně historicky nejmladšího mistra světa. Teprve devatenáctiletý Ind Dommaradžu Gukeš se objevil v Česku už loni, nyní je ale po 95 letech prvním úřadujícím šampionem, kterého fandové uvidí přímo v akci.
„Je tady hodně opravdu silných hráčů. Já opravdu nevěřím na favority,“ odmítl se Dommaradžu Gukeš krátce před startem pasovat do role vítěze. Mluvil také o blížící se obhajobě titulu nebo zlé krvi, kterou svými nařčeními o podvodech způsobil bývalý mistr světa, Rus Vladimir Kramnik.
Byl jste v Praze dva roky nazpět, mezitím jste se stal mistrem světa. Jaký Gukesh přijel nyní, jak moc jste se proměnil?
„Jsem rád, že jsem opět v Praze. Před dvěma lety to byl hezký zážitek a hodně se toho změnilo. Samozřejmě očekávání jsou vyšší a čelím většímu tlaku právě proto, že jsem získal titul. A zkusím ukázat, co jsem se za tu dobu naučil, jak jsem se zlepšil.“
Je v turnaji Masters výsledek, se kterým byste byl spokojen?
„V každém turnaji je můj cíl zvítězit. Nicméně mám i další své osobní cíle, které chci splnit, postupuji podle stanoveného plánu.“
Dá se za favorita označit mistr světa, tedy vy, ratingová jednička Němec Keymer nebo vítěz nedávného nejprestižnějšího turnaje ve Wijk Aan Zee Uzbek Abdusattorov?
„Je tady hodně opravdu silných hráčů. Bude hodně záležet, komu z nich se povede udržet cestu, kterou si zvolí. Já opravdu nevěřím na favority, je to o procesu.“
Může uspět váš krajan Aravindh, který tady zvítězil loni?
„Ano, určitě. Je to velmi nebezpečný hráč a v posledním roce ukázal, že umí hrát opravdu dobře.“
Kramnik? Trochu se dělá z komára velbloud
Ještě k šachovému „Wimbledonu“. V Nizozemsku se vám příliš nedařilo, s padesátiprocentním ziskem jste skončil až desátý. Co nevyšlo podle vašich představ?
„Někdy se člověku daří a někdy, i když dělá, co může, to úplně nejde. U mě to byl příklad Wijku. Myslím si ale, že i když se mi některé partie nepovedly, v jiných jsem předvedl kvalitní výkony. Ani padesát procent v takové konkurenci není špatný výkon.“
Změníte tady v Praze něco v přípravě?
„Je hodně věcí, které potřebuju zlepšit. Zejména disciplína, soustředění. Ve Wijku jsem udělal některé chyby, které normálně nedělám a dělat bych nemusel.“
Titul mistra světa znamená tlak, ale také možnosti. Třeba další nabídky včetně finančních, přicházejí nyní častěji?
„Manažer, který se o mě stará, dostal v poslední době poměrně hodně nabídek. Také od různých značek s možností spolupráce, což vnímám jako jisté privilegium, výsadu. Na druhou stranu je tohle pro mě druhotné, primární je, abych ukázal, jak dobře umím hrát.“
Je pro vás důležitější kvalita hry, nebo výsledky v jednotlivých turnajích?
„Vždy přistupuji k partii tak, že do ní chci dát opravdu všechno, sto procent. Hlavním cílem bývá mistrovství světa, ale i ostatní turnaje jsou pro mě důležité. Můj celkový cíl je stále se zlepšovat a účast na turnajích je cesta k tomu.“
Blíží se turnaj kandidátů, kdo myslíte, že by jej mohl vyhrát a vyzvat vás?
„Nevěřím na favority v šachu. Bylo by ale hezké, kdyby vyhrál můj krajan Praggnanandhaa a fanoušci u nás viděli indický souboj.“
V poslední době se objevila četná prohlášení bývalého mistra světa Vladimira Kramnika. V nich obvinil z podvodů řadu světových velmistrů včetně indických. Vaše reakce?
„Obecně podporuji principy fair play a jsem proti čemukoliv neetickému. Nikdy jsem nepodváděl. Nepodporuji, co Kramnik dělá, obviněním nevěřím. Za poslední roky se ukazuje, že mnozí lidé jsou poměrně paranoidní, co se týká podvádění v šachu. Trochu se dělá z komára velbloud.“