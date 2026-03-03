Jak konflikt na Blízkém východě ovlivňuje sport: komplikace pro F1 i fotbalová sláva v ohrožení
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu, který v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí. Konflikt na Blízkém východě začíná ovlivňovat také různé sportovní události. O které jde?
Fotbalová sláva v ohrožení
Fotbalový zápas Finalissima mezi mistry Evropy Španěly a jihoamerickými šampiony Argentinci, naplánovaný na 27. března do katarského Lusailu, je kvůli konfliktu na Blízkém východě v ohrožení. Katarská fotbalová asociace do odvolání pozastavila všechny soutěže.
Rozhodnutí odložit Finalissimu musí učinit Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) a Jihoamerická fotbalová konfederace (CONMEBOL), které jsou pořadateli utkání. To se má odehrát na Lusail Stadium, kde Argentina v prosinci 2022 zdolala ve finále mistrovství světa na penalty Francii.
Odložená Liga mistrů
Nebudou se hrát ani plánované zápasy asijské fotbalové Ligy mistrů. Asijská fotbalová konfederace je už v neděli odložila. Ve Spojených arabských emirátech a Kataru se měly v pondělí a úterý uskutečnit úvodní osmifinálové zápasy za účasti klubů z těchto dvou zemí, Saúdské Arábie a Íránu. Obhájce trofeje Al Ahlí se měl utkat v Kataru s domácím Duhajlem.
Nehrají ani basketbalisté
Úterní zápas Evropské ligy basketbalistů mezi Hapoelem Tel Aviv a Paříží, kterou vede bývalý nymburský kouč Francesco Tabellini, byl kvůli konfliktu na Blízkém východě odložen. Oznámilo to vedení soutěže. Ve čtvrtek se navíc neuskuteční také duely Maccabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv a Partizan Bělehrad - Dubaj.
V příštím týdnu se nebudou hrát ani utkání asijské části kvalifikace mistrovství světa v roce 2027, které bude hostit Katar. Mezinárodní federace FIBA zrušila plánované duely skupiny C a D. V první se měly hrát zápasy Írán - Sýrie, Irák - Jordánsko a ve druhé byla v plánu utkání Libanon - Indie a Katar - Saúdská Arábie.
Komplikace pro F1
Společnost Pirelli kvůli konfliktu na Blízkém východě zrušila testy pneumatik pro formuli 1, které se měly v sobotu a v neděli uskutečnit na okruhu v Sáchiru. Informovala o tom agentura SID.
Pirelli nyní pracuje na tom, aby dostalo své zaměstnance co nejrychleji zpět domů do Itálie a Velké Británie. Momentálně se všichni nacházejí v bezpečí na hotelích v bahrajnském hlavním městě Manáma.
Skokan přišel o Světový pohár
Japonskému skokanovi na lyžích Renu Nikaidovi se plánovaná krátká pauza po úspěšném vystoupení na olympijských hrách protáhla na neurčito. Trojnásobný medailista z Predazza uvázl při návratu z domova do Evropy na letišti v Dubaji, které bylo kvůli bojům v oblasti po útoku USA a Izraele na Írán uzavřeno. Přišel tak o start na víkendovém Světovém poháru v Bad Mitterndorfu a zatím není jasné, kdy se mu z Blízkého východu podaří odjet.