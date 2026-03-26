Lurdes nám udělala radost už teď, ale Allwyn Champs je dlouhodobý projekt, říká Němcová
Podpora talentovaných sportovců dnes už dávno není jen o logu na dresu. Firmy čím dál častěji hledají smysluplnější a dlouhodobější formy spolupráce. Právě o tom mluvila na konferenci Sport&Business 2026 v pražském Mánesu Dominika Němcová, Head of Sponsorship and CSR Activities společnosti Allwyn, která představila projekt Allwyn Champs – program zaměřený na přímou podporu konkrétních sportovců.
„Je to náš vlajkový projekt, chceme sportovce podporovat napřímo. Ten projekt je nejen pod naší hlavičkou, ale sami si ho řídíme. Sami rozhodujeme, koho do projektu zařadíme,“ vysvětlila Němcová.
Projekt dnes zahrnuje 18 sportovců z různých individuálních disciplín. Mezi nimi například atletku Lurdes Glorii Manuel, která nedávno získala zlato na halovém mistrovství světa. „Z toho máme obrovskou radost,“ dodala Němcová.
Vedle ní jsou v programu také další výrazné sportovní osobnosti a talenty – například BMX jezdkyně Iveta Miculyčová, snowboardistka Laura Záveská, cyklista Kryštof Král, moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková, atlet Petr Meindlschmid, plavkyně Barbora Seemanová nebo snowboardista Jakub Hroneš. Projekt přitom cílí především na individuální sporty a sportovce, kteří mají potenciál dlouhodobého růstu.
Dlouhodobá investice, ne jen medaile
Allwyn podle Němcové nevnímá projekt jako krátkodobý marketing, ale jako dlouhodobou investici do talentu.
„Jak hodnotíme, že je projekt úspěšný? To zlato je jen jedna z věcí. Ale Allwyn Champs je dlouhodobý projekt, víme, že v řadě případů se může zhodnotit až za čtyři pět let. Jinak dnes je doba datová a všechno můžeme změřit. A nejde jen o medaile, ale i o zásah a tak dále,“ vysvětlila.
Důležitým faktorem při výběru sportovců není pouze výkon. Allwyn sleduje i osobnost a přístup sportovce.
„Sportovce vybíráme podle mnoha parametrů. Jak se ten daný sportovec vyvíjí, jak o sportu přemýšlí a také jaká je to osobnost i mimo něj. A rozhodně to nemusí být sportovec, který má sám o sobě zásah na sociálních sítích. Někdy jim naopak i s touto prezentací můžeme pomoct,“ doplnila.
Podpora i mimo sport
Projekt nabízí sportovcům nejen finanční podporu, ale i další rozvojové možnosti.
„Pomáháme sportovcům nejen finančně, ale jsou i další rozvojové věci. Pokud například má sportovec nějaký problém, jsme rádi, když přijde za námi. Může to být i podpora v podobě mentálního koučinku, nebo v případě zdravotních komplikací,“ popsala Němcová.
Součástí spolupráce je také společné nastavování cílů. „Důležité pro nás je, abychom se s tím daným sportovcem sladili na tom, co je náš společný cíl. A k němu postupně kráčeli.“
Zájem o projekt je podle Němcové velký, ale ne každý sportovec se do programu dostane.
„Bohužel musíme řadu nabídek i odmítat. A ty námluvy někdy trvají dlouho. Byť je to různé. A jinak zatím se soustřeďujeme především na individuální sportovce,“ řekla.
Vystoupení Dominiky Němcové tak ukázalo, že podpora sportu může mít dnes mnohem širší rozměr než tradiční sponzoring. Projekt Allwyn Champs se snaží budovat dlouhodobé partnerství se sportovci – a investovat do jejich cesty ještě dřív, než se z nich stanou hvězdy.