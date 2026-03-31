Jílek pobavil prezidenta, pak mu upadla medaile. Chtěl jsem pózovat, vysvětloval
Prezident Petr Pavel se v Míčovně Pražského hradu potkal se zástupci olympijské i paralympijské výpravy z Her v Itálii. Poblahopřál všem medailistům a přiznal, že ho rychlobruslař Metoděj Jílek zaujal svým přístupem ke stříbrné medaili na 5000 metrů.
Pavel jmenovitě poděkoval všem medailistům, vzpomněl na to, jak snowboardistce Zuzaně Maděrové fandil přímo na svahu v Livignu. V Míčovně byli Jílek, Maděrová, snowboardkrosařka Eva Adamczyková, biatlonistka Tereza Voborníková i paralympijské hrdinky Carina Edlingerová a Simona Bubeníčková.
„Musím říct, že mě pobavilo, že když potom, co získal stříbrnou, byl zklamaný, že je to jenom stříbro. Asi si spravil chuť zlatem. A já si myslím, že ho řada medailí čeká,“ usmál se Pavel.
Jílek získal na olympijských hrách i zlato v závodě na 10 000 metrů. Jeho zklamaná reakce po stříbrné jízdě na poloviční trati ale vzbudila pozornost.
„Taky mě to pobavilo. Řekl to moc hezky, v zábavném stylu,“ komentoval Jílek prezidentův proslov. „Už se mi to v hlavě přetočilo. Lehké zklamání tam pořád bude, ale je to skvělý výsledek. Zklamaný být nemůžu.“
Při fotografování medailistů s jejich trenéry a traséry s prezidentským párem stál Jílek uprostřed a držel před sebou kazetu s památeční medailí, kterou dostal od Mezinárodního olympijského výboru. A v jednom okamžiku mu medaile vypadla, rozletěla se na kusy a musel ji sbírat ze země.
„Já jsem otvíral box s medailí, abych pózoval na fotku. Medaile z toho vypadla a spadla na zem,“ vysvětloval.
Nečekanou situaci Jílek zažil i před několika dny na závodě na kolečkových bruslích v Šanghaji.
„Šanghaj je krásné město, moc jsem si to užil, bohužel jsem při závodě špatně zabočil. Byl to okruh po městě a bylo tam špatné značení,“ vysvětloval Jílek. „Dojel jsem do cíle, ale musel jsem se vracet, měl jsem velkou ztrátu na balík. Ztratil jsem dost, pak už jsem to nedohnal.“
Kolečkové brusle jsou Jílkovým původním sportem, na ledě začal jezdit až v průběhu končícího olympijského cyklu. Během léta se ke své staré lásce vrátí.
„Teď se chci připravovat na kolečkovou sezonu, půjdu zase do tréninku,“ ujišťuje.