Zloději ve světě sportu: skandál rozhodčího, ukradené trenky i biatlonová aféra s kartou
Ve sportu se točí ohromné peníze a ne každý v jejich blízkosti odolá možnosti utrhnout si i něco z toho, co mu nenáleží. Představujeme žebříček deseti největších zlodějíčků a gaunerů, kteří obrali spoluhráče, kolegy, klub a řádili taky v civilu.
10. Marocký dáreček
A tak ho bulharský šampion 8. února 2010 s úlevou prodal za půl milionu eur do Machačkaly, nováčka ruské ligy. Tam 24letý obránce vydržel jen dva týdny. Na tureckém předsezonním kempu okradl spolubydlícího Todora Timonova a utekl z týmu. „Nechte mě už na pokoji, chystám se odejít z fotbalu, víckrát mě už neuvidíte,“ vzkázal po týdnu novinářům. Vidět jste ho mohli až do ledna 2018 v dresu největšího marockého klubu Wydad Casablanca
9. Maratonská kleptomanka
Kvůli ní byla několikrát zatčena za krádeže v obchodech, převážně jídla, a to i dlouho po kariéře. Před osmi lety skončila u soudu po zcizení kosmetických přípravků a dalších předmětů v legrační hodnotě zhruba 520 korun. Hara se přiznala, vyhledala odbornou pomoc a vyvázla s podmíněným trestem odnětí svobody na jeden rok s tříletou zkušební dobou.
8. Pohřebiště v MLB
Obžalobu sepsal The Athletic: „Pokud některému hráči chyběl kus výstroje nebo součást dresu, zamířil rovnou k Mannyho skříňce. Bylo to pohřebiště věcí spoluhráčů. Žádná vrstva nebyla tabu. Pokud Manny zažil neúspěch na pálce, sebral tričko, ponožky, dokonce i spodní prádlo od spoluhráče, kterému se dařilo. Po večeři s týmovými parťáky, kde se podávaly prvotřídní mořské plody, zapíjené vínem, se Manny při předložení účtu omluvil, že si odskočí na záchod, a už se nevrátil.“
7. Peněženka prostitutky
Slíbil jí za potěšení zaplatit iPhonem 5, ale kecal. Naopak jí ukradl peněženku a snažil se uprchnout na kole. Jenže se dostal do konfliktu s transsexuálním přítelem prodejné ženy, který mu chtěl peněženku vytrhnout z rukou, takže policie řešila kromě krádeže i napadení a zranění obranáře. Dramé se pak zkoušel prosadit ve Sportingu Lisabon, ale zahrál si jen za béčko, z velké kariéry už nic nebylo.
6. Power play rozhodčího
Měl smůlu, že Vladimír Baluška, Peter Országh a Milan Novák ho za kamaráda nepovažovali, nějakou dobu pojímali podezření a dopředu si poznamenali čísla bankovek v peněženkách. Když zjistili, že jsou švorc, okamžitě přivolali policisty. Jakmile došlo na osobní prohlídky, zoufalý Mášik se pokusil vyhodit peníze oknem na toaletě, ale nakonec se přiznal. Přestupek ho stál účast na MS ve Švýcarsku, kde mohl navázat na roky 2004 a 2007. Dost absurdní případ muže, který rozhodoval finále olympijského turnaje v Turíně 2006 mezi Švédskem a Finskem.
5. Zlatý míč, pak ostuda
Do grotesky však povýšil až po kariéře. Během roku 1989 dostal ve 29 letech konečně povolení k přestupu za železnou oponu, plácl si s Borussií Mönchengladbach. Ale nejenže strádal na trávníku, za sezonu a půl trefil jen pět gólů, navrch se ztrapnil v civilu.
V lednu 1990 byl i s manželkou mezi pěti sovětskými občany zatčenými za krádež oblečení v hodnotě dva tisíce německých marek. Bělanov marně protestoval, že je nevinný, soud mu napařil pokutu 24 tisíc marek. Fotbalově uvadal, přes druholigový Braunschweig se už v létě 1994 vrátil do rodné Oděsy a o tři roky později zamával fotbalu v Mariupolu. Renomé si zásadně vylepšil aktivním zapojením do obrany země po ruské agresi.
4. Padák v Ligue 1
Úpadek namísto rozpuku si útočník způsobil sám úletem před sedmi lety. V šatně Nice totiž okradl dánského spoluhráče Kaspera Dolberga, sebral mu luxusní hodinky v ceně 70 tisíc eur (zhruba 1,8 milionu korun). Po týdnu se 18letý hříšník přiznal a v klubu okamžitě skončil.
„Ničilo mě dlouhodobé zranění a vyloučení po návratu. Moje obtížná situace byla v ostrém kontrastu s úspěchem a aurou mého spoluhráče Kaspera,“ zveřejnil zloděj na Instagramu.
„Vybil jsem si to na něm, možná trochu kvůli žárlivosti. Moje činy nebyly motivovány touhou něco získat, ale zklamáním, frustrací a pocitem diskreditace. Můj věk není omluvou. Přeji mu mnoho úspěchů v OGC Nice a v jeho kariéře. Možná se jednoho dne potkáme na hřišti a tato událost bude jen špatnou vzpomínkou.“ Zatím to na šťastné shledání nevypadá, Dolberg nastupuje v Ajaxu.
3. Stovky dresů, pálek a čepic
2. Podlá biatlonová legenda
Ztratila reputaci, ale kupodivu ne sebeúctu. Přestože jí policisté snadno prokázali neoprávněné nákupy na internetu z let 2021 a 2022 v hodnotě 2300 eur, vytrvale zapírala s tím, že někdo zneužil její identitu. Nakonec se přiznala, oběma poškozeným se omluvila.
Ovšem dodala, že si na nic nepamatuje a chování si nedokáže vysvětlit, čímž namíchla i zbytek reprezentace. Jelikož i další dámy nahlásily ztráty peněz a osobních věcí v době, kdy s nimi Simonová bydlela, avšak od trestního oznámení upustily. Simonová vyfasovala zákaz činnosti, pokuty i tříměsíční podmíněný trest vězení, ale všechno klaplo tak akorát, aby stihla závodit na ZOH v Itálii.
„Surreálná situace. Popíráním viny otrávila atmosféru v týmu na několik let,“ kritizovala Braisazová-Bouchetová. Vedení výpravy v Anterselvě zavedlo extrémní opatření. Simonová bydlela jinde než zbytek týmu, trénovala s muži - pokud s ženami, tak na opačných koncích střelnice. A vrchol všeho: při vítězném průjezdu cílem ve vytrvalostním závodě přiložila prst na rty jako vzkaz všem kritikům, aby mlčeli, zatímco její oběť Braisazová-Bouchetová po kolapsu na střelnici dojela až na 80. místě…
1. Půl miliardy v NFL
Finanční manažer Amit Patel, potomek náročných indických rodičů, skoro všechno prohrál na kurzovém sázení. „Probouzel jsem se uprostřed noci, abych si vsadil třeba na ligu tureckých volejbalistek,“ vyprávěl pro The Athletic dlouho potom, co vytvářel uživatelské účty, schvaloval limity karet a zároveň transakce sám kódoval do hlavní účetní knihy skrz falešné excelové soubory.
Sázky a další soukromé výdaje maskoval jako legitimní obchodní náklady. Co neprosázel, tedy asi pět milionů dolarů, to utopil v nákladné režii. Kupoval nemovitosti, luxusní vozy (včetně Tesly) nebo historický putter Tigera Woodse z roku 1996, létal soukromě tryskáči, nosil značkové hodinky za 95 tisíc dolarů. Bral si rychlé půjčky, prodával krevní plazmu, přivydělával si opravami mobilů.
Odhalila ho až NFL, když si ilegálně vsadil na dva zápasy klubu, pro který pracoval. Obě sázky za několik set tisíc dolarů paradoxně prohrál. Federální soud v Jacksonville ho předloni poslal na šest a půl roku za mříže. Patel i tak zvládl zažalovat sázkovou kancelář FanDuel o 250 milionů dolarů, že zneužila jeho závislosti na hazardu a aktivně ho k sázkám povzbuzovala. Sázkovka v reakci vyplatila 5 milionů týmu Jaguars jako částečnou kompenzaci za Patelovy prohrané sázky, v rámci dobrých vztahů s NFL.