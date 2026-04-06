Česko a mistrovství světa: fotbal ukončil dlouhý půst, jak jsou na tom další sporty?
Nejdelší čekání na start národního mužstva na fotbalovém mistrovství světa brzy skončí. Národní sport číslo jedna marně toužil dvacet let, ale teď má šanci napsat nový velký příběh. Prosadit se na globální úrovni není pro české týmové sporty stále tak snadné jak kdysi. Jednou za čas se ale průlom podaří.
Hokej
Na přelomu tisíciletí tradiční bujaré oslavy poblázněného národa po bronzu na MS 2012 ve Finsku a Švédsku vyschly na celé desetiletí, což byla nejdelší pauza bez medaile v historii. Překonala i šestiletou temnou éru poté, co komunisti ve vykonstruovaném procesu rozprášili tým světových šampionů z roku 1949. Poslední léta jsou radostnější. V roce 2022 pomohl čekání ukončit obětavý příspěvek Davida Pastrňáka, který dorazil v průběhu turnaje a tým získal bronz. V roce 2024 přijel znovu a tým vedený kapitánem Romanem Červenkou a brankářem Lukášem Dostálem vyhrál v Praze první titul po čtrnácti letech. Mezi nejlepší se v posledních letech dostaly i ženy, které v letech 2022 a 2023 vybojovaly bronzové medaile.
Volejbal
Někdejší Československo bylo volejbalovou velmocí. Mužský tým získal medaile na šesti prvních světových šampionátech a v letech 1956 a 1966 dokonce zvítězil. Ženy uhrály v letech 1952 a 1960 dvě bronzové medaile. Na slavnou minulost vloni navázala mužská reprezentace, která se při fantastické jízdě šampionátem na Filipínách dostala až do semifinále a skončila na čtvrtém místě. Na MS se Češi vrátili poprvé od roku 2010, i tehdy v Itálii vydrželi v turnaji dlouho a brali desáté místo. Volejbalistky se zúčastnily dvou posledních turnajů v letech 2022 a vloni, pokaždé vyhrály jediný zápas a vypadly v základní skupině.
Basketbal
Další staré medailové léno. Ženské družstvo Československa získalo na světových šampionátech šest medailí a v roce 2010 na ně slavně navázal stříbrný tým na MS v Karlových Varech. Češky ve čtvrtfinále udolaly hvězdnou Austrálii a v semifinále si v dramatickém prodloužení proti Bělorusku vybojovaly místo ve finále a taky jistotu stříbrných medailí. Až ve finále prohrály s USA. Kapitánka Hana Horáková byla vyhlášena MVP, nejužitečnější hráčkou turnaje. Další globální turnaj je čeká letos v Berlíně. Muži zažili podobný příběh v roce 2019, když na mistrovství světa v Číně postoupili ze základní skupiny poprvé od roku 1970, kdy se to povedlo mužstvu kolem Jiřího Zídka staršího na MS 1970 v Jugoslávii. Tomáš Satoranský a spol. porazili Turky či Brazilce, zahráli si s Američany a dostali se do čtvrtfinále. Nakonec skončili šestí a vyrovnali tak výkon předchůdců z roku 1970.
Házená
Další důkaz někdejší československé dominance v míčových sportech. V padesátých a šedesátých letech přivezli muži pět medaili ze světových šampionátů a v roce 1967 ve Švédsku získali hráči legendárního trenéra Bedřicha Königa zlaté medaile po finálovém vítězství nad Dánskem. Jejich následovníci se v roce 2025 vrátili na šampionát po deseti letech a postoupili ze základní skupiny do hlavní fáze turnaje. I házenkářky mají na kontě titul světových šampionek, získaly ho hned na premiérovém MS v roce 1957 a v historii vybojovaly i další dvě medaile, poslední bylo stříbro z roku 1986. Na posledním MS v roce 2025 se ženská reprezentace dostala do hlavní fáze turnaje. Letos v prosinci se v nové T-Areně v Brně bude hrát ženské EURO. V roce 2031 se zde bude hrát i ženské mistrovství světa.
Baseball
Úspěšný kvalifikační turnaj v německém Regensburgu v září 2022 odstartoval novou éru českého baseballu. Reprezentační tým postoupil na World Baseball Classic, profesionální mistrovství světa, které organizuje americká liga MLB. V roce 2023 na turnaji porazili Čínu a kvalifikovali se na další ročník. Před měsícem na něm skončili po čtyřech porážkách poslední v základní skupině a příště budou muset hrát kvalifikaci. Na podzim čeká baseballový tým kvalifikační turnaj o účast na turnaji Premier12, což je šampionát pořádaný mezinárodní konfederací WBSC. Ve skupině je v boji o dvě postupová místa čekají Čína, Nikaragua a Velká Británie.
Ragby
České ragby, které letos slaví sto let, na účast na mistrovství světa ještě čeká. Cíl dostat se na globální turnaj se však zdá v současnosti nejblíž v dějinách. Unie najala úspěšného francouzského trenéra Davida Courteixe jako hlavního trenéra mužských reprezentací. Mužský patnáctkový tým se ve světovém žebříčku posunul na 29. příčku a ztrácí jen čtyři pozice na Kanadu, která má jisté místo na světovém šampionátu v příštím roce. Pro Čechy je první šancí dostat se na globální turnaj rok 2031, kdy se mistrovství světa koná ve Spojených státech amerických. K nadějím by jim pomohlo postoupit do elitní skupiny mistrovství Evropy, k čemuž budou mít šanci v příští sezoně.