Osudy stadionů, které přišly o slávu. Tržnice ve Varech, byty v Londýně a kde je parkoviště
V Česku najdeme řadu stadionů a hal, které bývaly centrem sportovního života, ale dnes už buď chátrají, nebo byly nahrazeny moderními arénami. Často jde o místa spojená s velkými úspěchy československého sportu, zejména v hokeji a fotbale. Naposledy takto ožila při čtvrtfinále hokejového play off pražská Sportovní hala. Podobný osud potkal stadiony a arény i ve světě. Zavzpomínejte na slavné sportovní stánky a zjistěte, jaký je potkal osud. Co je nahradilo? A proč vlastně zmizely?
Sportovní hala, Praha
Sportovní hala v Holešovicích patřila desetiletí mezi nejdůležitější sportovní arény v Československu. Byla otevřena v roce 1962 a stala se domovem hokejové Sparty, která zde hrála až do roku 2015. Hala hostila řadu velkých turnajů, včetně mistrovství světa v ledním hokeji (1972, 1978, 1985 a 1992). Kromě hokeje se tady konaly koncerty světových hvězd, v roce 1980 se v Holešovicích hrálo památné finále Davis Cupu. Sparta halu dál využívá pro tréninkové účely, extraligový tým zde letos dokonce odehrál tři čtvrtfinálové duely proti Plzni, jinak už roky využívá O2 arenu.
Zimní stadion Štvanice, Praha
Tento stadion byl jedním z nejdůležitějších míst v historii československého hokeje. Otevřen byl v roce 1932 a patřil mezi první stadiony s umělým ledem v Evropě. Konaly se zde světové šampionáty v letech 1933, 1938, 1947 a 1959. Stadion měl otevřenou konstrukci, takže zápasy se hrály často v mrazu, dešti nebo při sněžení, což přispívalo ke specifické atmosféře. V druhé polovině 20. století začal zastarávat. Po roce 1989 už nebyl dostatečně využíván a jeho technický stav se rychle zhoršoval. V roce 2000 byl prohlášen kulturní památkou, ale o 11 let později byl během 20 dní definitivně zbořen.
Pohled na Štvanici při demolici v roce 2011 • Michal Beránek (Sport)
Stadion Evžena Rošického, Praha
Byl otevřen už v roce 1926 a později pojmenován po atletovi Evženu Rošickém, který byl popraven během druhé světové války. Největší fotbalové návštěvy zaznamenal v roce 1962 při pražském derby Sparta – Slavia, kdy jej zaplnilo bezmála 60 tisíc diváků. Byl využíván několika fotbalovými kluby, které ho využívaly jako dočasný azyl. Po roce 2000 začal postupně ztrácet význam, protože ho zastínily moderní arény a stadiony. Momentálně je zcela uzavřen kvůli závažným závadám na ocelové konstrukci stožárů osvětlení. V roce 2024 valná hromada FAČR schválila vybudování nové arény pro Spartu na místě dnešního stadionu s kapacitou 35 tisíc diváků. Cena stavby by měla být okolo 4,5 miliardy korun a dokončena má být nejpozději v roce 2035.
Velký strahovský stadion, Praha
Tato stavba je světovým unikátem. Stadion byl postaven už ve 20. letech minulého století a postupně se rozšiřoval do obrovských rozměrů. Je považován za největší stadion na světě podle kapacity, která mohla přesáhnout 200 tisíc lidí. Primárně nesloužil klasickému sportu, ale masovým akcím – zejména spartakiádám. Po roce 1989 ztratil stadion svůj hlavní účel a přestal být využíván pro velké akce. Jeho obrovská velikost se stala spíše problémem než výhodou, protože údržba byla velmi náročná. Fotbalová Sparta dnes využívá část areálu jako vlastní tréninkové centrum. Většina stadionu ale chátrá a působí jako monument minulého režimu.
Zimní stadion, Karlovy Vary
Původní zimák z roku 1947 byl v lázeňském městě v 80. letech minulého století zastřešen a později musel podstoupit značné úpravy, aby mohl být domovem extraligového hokejového klubu. Kapacita stadionu tehdy dosahovala 4680 míst. V roce 2009 byla hala nahrazena nově postavenou multifunkční KV arénou. Po přestěhování hokejistů koupil halu od města podnikatel a tehdejší majitel klubu Karel Holoubek a poté z ní udělal vietnamskou tržnici.
Zimní stadion, Třinec
V únoru roku 1967 byla v Třinci vybudována uměle chlazená ledová plocha a o devět let později byla zastřešena. Kapacita stadionu dosahovala 5200 míst. Poslední extraligové utkání odehráli Oceláři ve staré Werk Areně v dubnu 2014 proti Zlínu. Poté se už extraligový celek přestěhoval kousek vedle do nově postavené moderní arény, která nese stejný název jako ta původní. V roce 2022 začal projekt přestavby haly na centrum CirkArena pro výzkum cirkulární ekonomiky. Vloni 1. června se konala poslední rozlučková akce před demolicí původního stadionu.
Stadion Za Lužánkami, Brno
Areál byl otevřen v roce 1953, s kapacitou přibližně 50 tisíc diváků byl charakteristický čtyřmi vysokými osvětlovacími stožáry, dvoupatrovou tribunou a strmými ochozy. Nejslavnějším obdobím stadionu byla druhá polovina 70. let minulého století, v sezoně 1977/78 vybojovala Zbrojovka pod vedením trenéra Josefa Masopusta svůj jediný mistrovský titul. Brněnský klub tady hrával do roku 2001. Na jaře 2015 začala skupina fanoušků v čele s bývalým hráčem Petrem Švancarou stadion svépomocí opravovat, na exhibici u příležitosti konce kariéry tohoto fotbalisty dorazilo zhruba 35 tisíc fanoušků. Současný majitel Zbrojovky Vojtěch Kačena by chtěl na pozemku někdejšího stadionu postavit novou arénu. Záležet bude na jeho domluvě s vedením města.
Stadion Bazaly, Ostrava
Na tomto stadionu hrál do konce sezony 2014/15 svá domácí utkání Baník Ostrava. Poté se kvůli nevyhovujícímu stavu přesunul do Vítkovic. Aktuálně Bazaly slouží jako Regionální akademie FAČR pro Moravskoslezský kraj a tréninkové centrum Baníku, ale fanoušci se už těší na Nové Bazaly. Impozantní stadion by se měl začít stavět v roce 2029, hotový by mohl být o dva roky později. Nové Bazaly budou řešeny jako dvoupatrová aréna s kapacitou okolo 20 tisíc míst, jejím primárním uživatelem bude Baník. Umožní konání mezinárodních utkání, včetně české fotbalové reprezentace. Díky novému stadionu by se do Ostravy měla znovu po letech vrátit i česká fotbalová reprezentace.
Highbury, Londýn
Od 6. září 1913 byl tento stadion až do 7. května 2006 domovským Arsenalu. Byl známý svou kompaktní architekturou, tribuny byly velmi blízko hřišti, což vytvářelo intenzivní a často elektrizující atmosféru. Kapacita byla původně větší, ale po přestavbě a osazení všech míst sedačkami klesla na 38 419 diváků. Rekord však stanovilo utkání se Sunderlandem, na které v roce 1935 dorazilo 73 295 fanoušků. V roce 2006 byla legendární stavba stržena a Highbury byl následně přestavěn na luxusní bydlení, přičemž část původní struktury byla zachována jako připomínka jeho slavné historie. Arsenal se přestěhoval na nový Emirates Stadium.
Goodison Park, Liverpool
Jeden z nejstarších stadionů na světě, otevřen byl už v roce 1892 a stal se domovem Evertonu. Stadion v Liverpoolu měl jako jeden z prvních kryté tribuny. Everton tady hrál až loňského roku, v létě se přestěhoval na nový Hill Dickinson Stadium. Goodison Park měl kapacitu 39 572 míst k sezení. Plány na jeho demolici se po převzetí Evertonem v roce 2024 změnily. Noví majitelé uvedli, že stadion bude zachován pro komunitní využití. Vloni v květnu klub oznámil, že nebude usilovat o přestavbu stadionu a místo toho jej od této sezony využívá ženský tým Evertonu.
V Goodison Parku teď hraje ženský tým Evertonu • Profimedia.cz
Upton Park, Londýn
Stadion, známý také jako Boleyn Ground, byl domovem klubu West Ham United od roku 1904 až do roku 2016. Stadion s kapacitou 35 016 diváků byl známý svou tradiční atmosférou a silnou vazbou na místní komunitu ve východním Londýně. V roce 2016 se Kladiváři přestěhovali na moderní Olympijský stadion, což znamenalo konec Upton Parku. Stadion byl následně zbořen a nahrazen obytným komplexem. Přesto zůstává jedním z nejmilovanějších stadionů v historii anglického fotbalu.
Shea Stadium, New York
Byl otevřen v roce 1964 v New Yorku a stal se domovem baseballového týmu New York Mets. Kromě baseballu hostil i americký fotbal a velké kulturní akce. Jednou z nejznámějších událostí byl koncert The Beatles v roce 1965, který patří mezi první velké stadionové koncerty v historii hudby. Tehdy dorazilo 55 tisíc fanoušků. Časem stadion přestal vyhovovat moderním standardům a požadavkům MLB. Vedle něj postavili nový Citi Field, kam se Mets přesunuli. Shea Stadium byl v roce 2008 zbořen, dnes je na jeho místě parkoviště.
Civic Arena, Pittsburgh
Stadion, přezdívaný také jako The Igloo, byl otevřen v roce 1961 a byl známý svou unikátní otevírací střechou, což byl na svou dobu technologický unikát. Sloužil jako domov hokejového týmu Pittsburgh Penguins. Po otevření nové PPG Paints Areny ztratil svůj význam a byl uzavřen. Diskutovalo se o zachování Civic Areny, ale nakonec padlo rozhodnutí o demolici. V roce 2012 byla zbořena a dnes se na jejím původním místě nachází parkoviště.
Demolice Civic Areny v Pittsburghu • Profimedia.cz