Zachová vyhlíží zlatý triple z ME. V přípravě jsem ztřískala top pět Japonek, hlásí
Tohle je něco, co nedokázal ani Lukáš Krpálek. Judistka Renata Zachová má v pátek šanci vyhrát ve své kategorii do 63 kilogramů potřetí za sebou mistrovství Evropy. Plusem je forma z tréninkového kempu v Japonsku. Zároveň se vrací po zranění a čeká ji těžký los.
Když mluvil, předseda svazu juda Pavel Volek, se nad tou příjemnou představou usmíval. „Mám takový sen, že by bylo skvělé mít tady trojnásobného šampiona,“ líčil Volek. „Lukáš k tomu byl velice blízko, poslední krůček se nepovedl. Pokud by Renata získala zlatý triple, byl by to skvělý dárek k devadesátinám českého svazu juda.“
Lukáš Krpálek byl k čistému zlatému hattricku hodně blízko v roce 2015, kdy se kontinentální šampionát konal v rámci Evropských her v Baku. Po dvou titulech z předchozích let se dostal až do finále, kde prohrál se svým tehdejším kryptonitem Henkem Grolem.
Na ME v Tbilisi se unikátní možnost pro české judo opět otevírá po dlouhých jedenácti letech. Zachová je hvězdou posledních let. V roce 2024 se poprvé stala mistryní Evropy na šampionátu v Záhřebu. Vloni v Podgorici pak vyšla s vítězstvím z finále proti francouzské favoritce Clarisse Agbegnenouové, která byla diskvalifikována za nepovolenou techniku.
„Je to úplně jiné než minulý rok. Myslím, že nemá vliv, že jsem ta, co bude obhajovat,“ říká Zachová. „V ten den nezáleží, proti komu stojíte. Minulý rok jsem stála proti úřadující mistryni světa a bylo to úplně jedno.“
Vrací se po zranění ramene
Minulý rok Zachová zakončila třetím místem na Grand Slamu v Tokiu, během zimy ale měla tréninkovou pauzu kvůli zranění ramene. Na nedávném soustředění v Japonsku už opět zářila.
„V jeden den jsem tam ztřískala všech pět top Japonek,“ usmívá se Zachová. „Byly horší dny, ten den to sedlo. Věřím, že když to sedne na mistrovství Evropy, nezáleží, jestli jsem měla malý výpadek.“
Po loňském evropském šampionátu absolvovala jen tři turnaje. Ačkoliv byla ve všech z nich do třetího místa, v žebříčku se sesunula mimo nasazenou osmičku. To má své důsledky. V Tbilisi se jako papírové číslo 9 utká hned v prvním kole s desítkou, jíž je Slovinka Kaja Kajzerová. Zachová s ní v kariéře zatím jen dvakrát prohrála. A v případě postupu ji čeká nasazená čtyřka, Laura Fazliuová z Kosova, i s ní má zatím negativní bilanci.
„Záleží na tom dnu, jak to sedne, jak jsme připravení. Tak moc, jako mě budou chtít porazit jako úřadující mistryni Evropy, tak moc budu chtít porazit je,“ slibuje Zachová. „Je to mistrovství Evropy, a jestli chci vyhrát, musím porazit každého. Mentální nastavení se nemění, jdu se prát.“