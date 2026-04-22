Jakou radu dostal Schick, než se poprvé utkal s Ronaldem? Kouč o dětech i síle slov
Jak správně poznat dětský talent a využít – třeba i na fotbalovém hřišti – jeho potenciál? A čím na této cestě mohou rodiče své ratolesti pomoct, a čím naopak uškodit? Uznávaný kouč Jan Mühlfeit a lektorka Kateřina Krůtová mluví v dalším díle podcastu Branky, děti, rodiče nejen o tom. Řeč byla například i o způsobu, jakým Mühlfeit pracoval s Patrikem Schickem před jeho prvním utkáním proti slavnému Cristianu Ronaldovi.
Je vám 23 let, máte talent a všechno ve fotbalové kariéře před sebou. Jenomže v rozhodující chvíli vám může svázat nohy tréma. Třeba jen z toho, že v tunelu před zápasem vedle vás stojí slavný Portugalec Cristiano Ronaldo. Chlapík, na kterého jste si ještě před pár lety s klukama hráli a góly jste za něj stříleli na PlayStationu…
Jan Mühlfeit popisuje, jak v té chvíli pracoval s Patrikem Schickem. Dnes už elitním útočníkem evropského kalibru.
A v takové chvíli se často dobře hodí osobní příklad. A uznávaný kouč měl hned jeden po ruce ze své kariéry v Microsoftu, jedné z nejúspěšnějších firem na světě, v níž to dotáhl až na post ředitele evropské divize.
„Byl jsem vychovávaný tak, že se nesmím bát autorit. Takhle mě vychovával můj táta. Takže když jsem poprvé potkal Billa Gatese, mohl jsem si buď říct, že nikdy nebudu tak dobrý jako on. Anebo si pomyslet: je mi dvaatřicet a už pracuji s Billem Gatesem. A přesně tohle jsem řekl Patriku Schickovi, když hrál ten první zápas proti Ronaldovi,“ usmívá se Mühlfeit.
„Buď se poděláš v tom tunelu a řekneš si: ty vole, tohle je někde jinde. Anebo si řekneš, že mi je třiadvacet a už hraju proti Ronaldovi,“ pokračuje s tím, že Schick volil tu druhou variantu. „Nechci tvrdit, že se z něj stal druhý Ronaldo, ale za dva roky nato dal stejně jako on pět gólů na mistrovství Evropy. To je prostě fakt.“
A právě téma talentu, potenciálu, ale i správné sebedůvěry bylo v podcastu jedním z hlavních. „Z jakékoliv situace se můžete vynořit jako bojovníci, anebo jako totální oběti. A závisí jen na tom, jak si nastavíte hlavu. A to, jak ji máte nastavenou, je hodně i o výchově,“ upozorňuje.
Rodiče přitom podle něj mohou svému dítěti během výchovy zásadně pomoct, nebo ho naopak negativně poznamenat na celý život. To když příliš tlačí na výkon, nebo když do dítěte projektují své sny a představy o tom, co by mělo v životě dělat.
Chcete šťastné dítě, nebo mít pravdu?
Každý rodič by si prý měl v takové chvíli položit zásadní otázku: „Chci, aby moje dítě bylo šťastné, nebo abych já měl pravdu?“
Rodiče by podle něj měli především pomáhat dětem poznat, kdo jsou, aby ty pak mohly zjistit, kým být mohou. „Protože když je pak člověk šťastný, často je i úspěšný. A když jste šťastní a úspěšní, tak jste i zdravější, protože hormony, které se vylučují, ovlivňují imunitu,“ zasazuje Mühlfeit vše do souvislostí.
Upozorňuje také na to, že nesprávně zvolená slova mohou duši malého sportovce vážně ranit. Jaká je nejhorší věta, kterou může malý kluk či holka slyšet po prohraném zápase? „Ty se to v životě nenaučíš…“ nabízí Mühlfeit a Kateřina Krůtová ho doplňuje: „Mě napadá věta: já bych to zahrála jinak…“
Zároveň oba upozorňují i na to, že právě sportování – a nemusí jít zdaleka jen o to profesionální – je jednou z cest, jak dnes budovat větší odolnost. „Mě sport naučil spoléhat se sám na sebe, bojovat až do konce, nevzdávat se. Kdybych ho nedělal, tak jsem nikdy nedokázal ve světě byznysu to, co jsem dokázal,“ myslí si.
Sítě dětem ukazují pokřivenou realitu
V podcastu Branky, děti, rodiče, který už tradičně moderovali Šárka Strachová, legendární lyžařka, a Lukáš Tomek, šéfredaktor iSport.cz, ale došlo i na další témata. Oba hosté mluvili o zkušenostech z jejich projektu Odemykání dětského potenciálu i o nové knize Hlavu vzhůru, která se věnuje budování dětské odolnosti.
„Hodně se dnes mluví o generaci sněhových vloček. My ale s tímto označením nesouhlasíme. Ta generace je možná v něčem křehčí, ale je také potřeba si uvědomit, nakolik se změnil svět, v němž děti vyrůstají. Ten tlak je na ně především díky novým technologiím a sociálním sítím, kde se stále někdo s někým srovnává, opravdu velký,“ vysvětluje Kateřina Krůtová.
„Děti se naučí scrollovat dřív, než se naučí mluvit. A to není úplně normální,“ upozorňuje Mühlfeit. Podle něj navíc díky sociálním sítím vzniká iluze, že úspěch je rychlý a bez práce. „Vypadá to, že k úspěchu vede výtah. Ale ve skutečnosti jsou to schody. Ty sociální sítě prostě neodrážejí realitu světa a života.“
Právě tenhle rozpor pak naráží i na realitu sportu, který stojí na opakování, chybách a trpělivosti. Zákaz technologií nicméně podle něj nic neřeší. Důležitější je naučit děti rozlišovat. Stejně jako je potřeba připravit je na budoucnost, kterou zásadně ovlivní umělá inteligence.
