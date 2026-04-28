Augusta si šel pro cenu ze stěny: O Vánocích dají pohádku, pak hokej. Možná i to pomohlo
Trenér medailových hokejových dvacítek Patrik Augusta si na oficiální nástup do Sparty ještě musí pár dní počkat, jeden parádní den má ale už za sebou. V odborné anketě Trenér roku byl vyhlášen nejlepším koučem v týmových sportech. Cenu za individuální sporty převzal Petr Fuksa. Kategorii objevitel vyhrál Ondřej Jílek. Koučem parasportu je Vladimír Brada.
Ocenění trenéři se během vyhlášení v Cirku La Putyka dostali doprostřed fascinujícího představení St. Art, které propojuje cirkusové umění, tělesné divadlo a svět vrcholového sportu. Augusta se do něj zapojil na zavěšené umělé stěně v reprezentačním dresu se svým jménem na zádech.
„Ve tři hodiny jsme měli zkoušku. Jediné, co jsem chtěl, abych nemusel lézt moc vysoko, takže mi to povolili jenom do prvního patra,“ usmíval se Augusta. „Zkoušel jsem si to jednou, věděl jsem, že se udržím. Ty úchyty byly docela velké. Adam Ondra ze mě nebude, ale tohle jsem ustál. Celé představení bylo velice speciální, výkony artistů, které nás bavili celý večer… Být toho malinkou součástí bylo skvělé.“
Augusta dokázal velké věci s reprezentační dvacítkou. Po dvou bronzových medailích v předchozích letech se jeho mužstvo letos na mistrovství světa v Americe dostalo až do finále. V kategorii týmů v trenérské anketě navázal na dva triumfy Radima Rulíka z let 2022 a 2024.
„To období hokeje bylo hezké, získávaly se medaile, byli jsme úspěšní,“ líčil Augusta. „Asi máme oproti jiným sportům výhodu, že jsme hodně medializovaní. Hokej je národní sport. Dvacítky jsou v televizi o Vánocích, dají Tři oříšky pro Popelku a pak zápas dvacítek. Možná i to pomohlo k ceně. Ale hokej je fenomén, já jsem rád, že jsem navázal na Radima.“
Trenéra roku volí členové Unie profesionálních trenérů, která je součástí České trenérské akademie. Aktuálně v ní zasedá 140 odborníků z téměř čtyřiceti různých sportovních svazů. A unikátní je v tom, že v ní volí jenom trenéři.
„Je to obrovská čest, protože si myslím, že máme spoustu kvalitních a výborných trenérů nejenom v individuálních, ale i v týmových sportech. Ani nevím, jak jsem si to zasloužil. Vnímám to jako velkou čest to ocenění dostat. A celý večer jsem si moc užil,“ radoval se Augusta.
Trenér roku 2025
Kategorie
Vítěz
Kategorie individuální sport
Petr Fuksa starší
Kategorie kolektivní sport
Patrik Augusta
Kategorie parasport
Vladimír Brada
Kategorie objevitel
Ondřej Jílek
„Dostali mě sem moji dva kluci. Nebýt těch mých kluků, tak tady nejsem, teď si to tady užívám.
Když dostanete dobrý materiál, tak to jde určitě samo. Myslím si, že to trenérství tak složité není,“ hodnotil Fuksa s úsměvem a vyzdvihnul Martinovu mentální změnu. „Je za tím jeho malá dcera. Dřív myslel jenom na sport, teď už má i jiné aktivity se svojí holkou. Hodně mu pomohla.“
V rámci představení St.Art dostal Fuksa za úkol cameo při akrobatické scéně hlavního hrdiny Matyáše Nováka na trampolíně.
„Mohl jsem vystupovat, byl jsem nadšený. Věděli, že budou spolupracovat se sportovcem, takže to bylo rychlé, jednoduché a pro mě inspirující,“ pochvaloval si Fuksa.
Jeho syn Martin ho ale nedávno rozčílil odvážným nápadem zaběhnout si pražský maraton jen pět dní před prvním závodem Světového poháru v Szegedu.
„O tom se nebudeme radši bavit!“ hromuje Fuksa starší. „Jako táta jsem potěšený, jako trenéra mě trochu mrzí, že má takovýhle nápad. Ale je dospělý, je mu třiatřicet roků, doufám, že ví, co dělá. Byla to jeho volba. Je s tím, doufám, srovnaný, já mu v tom nepomůžu. Ať předvede, co je zrovna v něm.“
Ondřeji Jílkovi, který byl oceněn v Kategorii objevitel, cenu na podiu Cirku La Putyka předával jeho syn Metoděj – letošní olympijský vítěz v rychlobruslení.
„Mně se líbilo hodně, jak to bylo zapracováno do toho představení. Líbilo se mi samotné představení. Bylo to pro mě hodně emocionální. Když mi to cenu předával Metoděj, bylo to o to víc geniální,“ usmíval se Jílek starší.
„Bylo skvělé něco předat něco tátovi. On za tím úspěchem stojí taky. Je skvělé, že dostal cenu,“ ocenil Metoděj Jílek.