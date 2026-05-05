Prezident Pavel běhal s finským protějškem. Doprovodili je sparťan Kairinen a atletka Mäki

Společný běh českého a finského prezidenta v doprovodu Kaana Kairinena a Kristiiny Sasínek Mäki
Finský prezident Alexander Stubb si zpestřil dvoudenní návštěvu Česka dnes ráno během v centru Prahy se svým protějškem Petrem Pavlem. Společnost jim dělali česká atletická reprezentantka a finalistka olympijských her v Tokiu Kristiina Sasínek Mäki, která má finského otce, a finský fotbalista pražské Sparty Kaan Kairinen.

Mäki, která se zúčastnila už pondělního setkání obou prezidentů na Pražském hradě, zveřejnila krátké video a fotografii z ranního běhu na svém instagramovém účtu. Přidala údaje z aplikace Strava, podle nichž s ní osmapadesátiletý Stubb a o šest let starší Pavel uběhli přes 10,5 kilometru průměrným tempem 5:55 km/h.

Pavel a Stubb dnes odpoledne na Hradě zahájí konferenci Evropa jako úkol, zaměřenou především na téma evropské bezpečnosti a obranného průmyslu. Finský prezident má na programu také setkání s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Oba prezidenti mají blízký vztah ke sportu. Stubb má za sebou řadu maratonů a triatlonových závodů. Zúčastnil se i slavného Ironmana na Havaji. Pavel je vášnivým motorkářem, věnuje se kondičnímu běhu, v prezidentském úřadu se projel v deblkajaku na divoké vodě nebo skočil padákem. Generál ve výslužbě se také při návštěvě krajů rád vydává na horské túry.

