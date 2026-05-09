100 let českého ragby: sportu propadli Nárožný či Nohavica, proč se slaví u hrobu Sekory?
Přesně na den sto let slaví české ragby. U zrodu tradice sportu v českých zemích stál známý novinář Ondřej Sekora, autor příběhů o Ferdovi Mravencovi. Ragby si zahrály i další osobnosti. Patří k nim Petr Nárožný, Janek Ledecký či Jarek Nohavica. Co byste o ragby měli vědět?
Pionýr Sekora
Byla neděle 9. května 1926, když bylo na brněnském travnatém hřišti Moravské Slavie v Pisárkách odehráno první oficiální ragbyové utkání S.K. Moravská Slávia - A.F.K. Žižka. Zápas zorganizoval novinář Lidových novin Ondřej Sekora, který mezi sportovci z jiných sportů našel hráče pro oba ragbyové týmy, trénoval je a byl také rozhodčím tohoto duelu. Rovněž napsal před a po utkání desítky článků o ragby v Lidových novinách a ve sportovním v Brně vycházejícím týdeníku Sport, kde také pracoval jako redaktor. Sekora zajistil vydání tištěných stručných pravidel a zavedl názvosloví. Na podnět členů Síně slávy českého ragby v sobotu odpoledne probíhá sraz na hřbitově na Malvazinkách u Sekorova hrobu.
Derby „S“
Podobně jako v ragby se i ve fotbale hraje derby „S“. První oficiální mistrovství Československa v roce 1929 vyhrála Slavia před Spartou. V současné době jsou na tom rivalové rozdílně. Slavia bude v extraligovém play off bojovat o postup do finále. Sparta je v druhé nejvyšší soutěži a bojuje o návrat.
45 tisíc lidí na ragby
V roce 1949 se hrálo v Praze na Strahově mezistátní utkání ČSR - Itálie (14:6), a protože se tento duel hrál jako předzápas fotbalovému utkání ČSR - Rumunsko, sledovalo ragby ke konci zápasu 45 000 diváků, dosud nejvíce v historii ragby v českých zemích.
Blízko k mistrovství světa
Československé ragby při měření sil v mezistátních utkáních dosahovalo v šedesátých letech významných úspěchů a v Evropě patřilo do první desítky ragbyových zemí. V roce 1968 na stadionu Admiry v Kobylisích sehráli reprezentanti slavný zápas s Francií, které po vyrovnaném průběhu podlehli 6:19. Lze brát smrtelně vážně názor pamětníků, že kdyby se v té době hrálo mistrovství světa, tak jej Československo hrálo.
Proti Roggemu
V roce 1971 se v Říčanech hrálo utkání Československo - Belgie, které bylo zajímavé tím, že za Belgii hrál v roji Jacques Rogge, který se později stal předsedou Mezinárodního olympijského výboru. Na ragby jako předseda MOV rád vzpomínal i při návštěvě Prahy.
Nohavicův hit
V roce 1983 složil, otextoval a za doprovodu kytary nazpíval Jarek Nohavica písničku Ragby. O sportu, který sám hrál, zpíval v televizním seriálu věnovaném generacím rodin, jež se věnují stejné profesi, stejným zájmům včetně sportu. Ragby hráli i zpěvák Janek Ledecký nebo herec Petr Nárožný.