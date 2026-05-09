Plzeň sebrala Karviné titul, slaví po třech letech. Jsou tam slzy štěstí, radoval se mistr
Rozhodující part házenkářské Chance Extraligy nabídl velkolepé drama se šťastným koncem pro Plzeň, která ukončila dvouletou nadvládu Karviné. Totální euforii Západočechů spustil vydařený druhý poločas, v němž hosté smazali čtyřbrankové manko a v závěru rozhodli. První titul od sezony 2022/23 si zajistili díky výhře 29:28. „Teď tam jsou slzy štěstí. Jsem hrozně vděčný, že to takhle skončilo,“ líčil plzeňský Ondřej Šafránek.
Osm sezon za sebou nepoznala česká nejvyšší házenkářská soutěž jiné finálové obsazení. Hegemonie Karviné s Plzní započala už po ročníku 2016/17, kdy svůj poslední titul slavila Dukla Praha. Od té doby opanovala extraligu čtyřikrát Karviná a čtyřikrát Plzeň.
Západočeský celek dokázal finálovou sérii otočit ze stavu 0:2 na zápasy, odvrátil tak tři mečboly. Zároveň se stal vůbec prvním týmem v této sezoně, který přemohl Karvinou na její půdě. Domácí neporazitelnost HCB trvala osmnáct špílů.
V tom rozhodujícím ztráceli Plzeňští pět branek, v poločase dokonce prohrávali 14:18, jenže závěr už patřil jim. „Hraje se šedesát minut a my jsme to věděli. Ve všech zápasech, minimálně v posledních třech, jsme dokázali mít druhé poločasy lepší než Baník. Doufali jsme, že se to zase povede, přidalo se pár zákroků gólmanů a samozřejmě rozhodly maličkosti. My jsme je chytli, a proto jsme vyhráli a teď můžeme slavit,“ zářil trenér mistrů Petr Štochl.
„Najednou jsme vymáčkli, co jsme potřebovali. Karviná už pak byla unavená, my jsme to cítili a tlačili jsme. Myslím si, že pak prostě odešli a my jsme toho využili,“ hledal příčiny snového obratu Ondřej Šafránek.
Devětadvacetileté křídlo poté vychválilo i veterána Jana Stehlíka, jenž v jednačtyřiceti letech přispěl k dalšímu vavřínu. „Občas na něj lidi nadávají, ale je to neskutečný hráč. Nedokážete si představit, co má za přehled. Jak dokáže najít hráče v jeho věku? Hodně nám pomohl a hezky to rozhodil ostatním,“ vyzdvihl Šafránek.