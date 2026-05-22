Emoce na plátně i na stupních vítězů. Letiště Václava Havla otevírá novou výstavu
Letiště Václava Havla ožívá sportovními emocemi. Nová výstava s názvem Faster Higher Stronger představuje díla českých umělců inspirovaná mimo jiné i olympijskými disciplínami. Až do konce srpna si mohou cestující zpříjemnit čekání na let pohledem na cyklistiku, hokej či bojové sporty v unikátním pojetí, které ukazuje, jak blízko k sobě mají světy vrcholových výkonů a umělecké tvorby.
Hokejisté, olympionici i paralympionici. Česká sportovní výprava se po úspěších vždy vrací domů přes Letiště Václava Havla k záplavě gratulací. Nyní se tu cestující mohou se sportovními emocemi setkat i ve chvílích, kdy zrovna žádný hrdina s medailí na krku nepřilétá.
Od 21. května do 31. srpna 2026 mají cestující v Art Zone u Terminálu 2 možnost vidět obrazy nejen z českého, ale i světového prostředí. Díla českých umělců zachycují momenty z hokeje, skoků na lyžích, cyklistiky, bojových sportů nebo formule 1.
Projekt se tímto propojením vrací k historickým kořenům. „Navazujeme na Pierra de Coubertina, který měl nápad, aby v rámci olympijských her probíhaly mezi roky 1912 a 1948 umělecké soutěže,“ vysvětlil místopředseda České olympijské akademie Zdeněk Škoda.
Při slavnostním zahájení promluvili nejen umělci, ale i přítomní sportovci, jako například parahokejista Alex Ohar, paraatletka Tereza Jakschová, bývalý mistr světa v boxu Lukáš Konečný nebo šestinásobný paralympijský vítěz, cyklista Jiří Ježek.
Umění a sport mají podle organizátorů mnoho společného i tím, že vyvolávají emoce. „Sport je divadlo emocí: vítězství, bolest, samota, euforie, strach. Právě to z něho dělá fascinující téma pro současné umění,“ promluvil o výstavě kurátor Petr Volf.
K umění mají blízko i samotní sportovci: „Když to má být krátkodobá relaxace, tak je krásné například divadelní představení, protože já miluju živou kulturu. Když to má být něco trochu divočejšího, tak koncert, a nejlépe česká hudba,“ vyjádřil se Ježek.
Sám by cyklistiku do umění převtělil pomocí barev duhy, které v jeho sportu znamenají titul mistra světa. „Jsou to vlastně stejné barvy, jaké jsou i na olympijských kruzích. Cyklistiku považuju za jeden z nejbarevnějších, nejkrásnějších sportů, tak možná bych tam použil všechno, celou tu paletu,“ řekl s úsměvem.
Tereza Jakschová se na to dívá z dvojí pozice. Kromě úspěšné sportovní kariéry se umění i věnuje: „Já vlastně sama tvořím. Maluju spíš abstraktnější obrazy,“ promluvila běžkyně. Tvoří spíš na doma, ne však vždy: „Občas moje obrazy někde visí. Když jsem byla na základní škole, tak jsem měla obraz v Národním muzeu. Byla nějaká školní soutěž, takže to je asi největší úspěch,“ zavzpomínala.
Projekt byl organizován v rámci platformy Sport in Art. Spolupracují na něm agentura RAUL, Letiště Praha, Český olympijský a Český paralympijský výbor. „Přeji těm, kteří sem přijdou, ať se jim výstava líbí,“ vzkazuje Eva Krejčí, ředitelka komunikace a marketingu Letiště Praha. Pro veřejnost je výstava dostupná zcela zdarma.